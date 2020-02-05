Политика

REGNUMREGNUMВ Кремле объяснили цель поправок к Конституции

Готовящиеся поправки в Конституцию России призваны обеспечить качественное развитие всей государственной системы страны, заявил 5 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 10:01, Ашберн
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