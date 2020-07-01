Президент Владимир Путин полностью доверяет санитарным мерам, принимаемым на каждом участке. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на вопрос, почему президент пришел голосовать по поправкам в Конституцию без маски, передает издание «Подъем».

В Кремле объяснили голосование Путина без маски

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