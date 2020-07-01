Политика
Lenta.ruВ Кремле объяснили голосование Путина без маски
Президент Владимир Путин полностью доверяет санитарным мерам, принимаемым на каждом участке. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на вопрос, почему президент пришел голосовать по поправкам в Конституцию без маски, передает издание «Подъем».
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Политика
ЦИК опубликовал первые данные по голосованию о поправках к Конституции
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ, предложенных президентом страны Владимиром Путиным в январе, стартовало 25 июня на всей территории России.
Известия 07:58
Общество
В Новосибирской области с 1 июля отменили режим общей изоляции
В Новосибирской области отменили режим общей самоизоляции, об этом сообщается на сайте правительства региона.
Байкал24 00:41
Культура
Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
Газета.Ru 03:52
Авто
Новый кроссовер Suzuki XL6 выходит на мировой рынок
Компания Suzuki выводит свой новый трехрядный вседорожник XL6 на глобальный рынок, и уже в нынешнем году он будет доступен в Китае, ЮАР и в большинстве стран АСЕАН.
Picsnews.net вчера в 02:24
Политика
Путин рассказал о проекте заявления России, Турции и Ирана по Сирии
"Российская сторона поддерживает этот документ, который демонстрирует решимость России Ирана Турции как гарантов астанинского процесса вести последовательную совместную работу ради установления по-настоящему прочного мира и стабильности в Сирии", - заявил Путин.
РИА Новости 08:08
Энергетика
Посол Белоруссии заявил о понимании с Россией по цене на газ
Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что видит понимание между белорусской и российской сторонами по вопросу выравнивания в этих странах цен на природный газ.
РИА Новости 07:36
Политика
Президент Владимир Путин проголосовал по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин принял участие в общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
Вечерний Мурманск 07:58
Экономика
Экс-советник Путина предложил ввести налог на обмен валют
Экс-советник президента РФ Сергей Глазьев предложил ввести налог на валютные спекуляции.
URA.Ru вчера в 06:29
Политика
Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля
О возобновлении авиасообщения с Турцией с 15 июля речи не идет, заявил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.
РИА Новости вчера в 05:57
Политика
Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»
Ранее в МИД Германии подчеркнули, что возможные санкции США, очевидно, нацелены на остановку «Северного потока — 2», и они неприемлемы.
RT на русском 07:27
Политика
МИД РФ: сообщений о нарушениях на голосовании за рубежом не поступало
Голосование по поправкам к Конституции Российской Федерации за рубежом проходит спокойно, без нарушений, сообщил замглавы МИД России Евгений Иванов.
Политическая Экспертиза 08:24
Футбол
«Уфа» и «Рубин» определились со стартовыми составами на матч РПЛ
"Уфа" и казанский "Рубин" объявили стартовые составы на матч 25-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 06:51
Происшествия
Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия вчера в 11:41
Игры
Опубликован трейлер игры Crysis Remastered
Разработчики игры Crysis Remastered объявили дату релиза игры – 23 июля 2020 года. В сети появился геймплейный ролик нового продукта.
Piter.tv 07:21
Происшествия
В Свердловской области объявили штормовое предупреждение
Коммерсантъ Екатеринбург 06:51
Гаджеты
Xiaomi презентовала бюджетные смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C
Новые смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C будут предложены покупателям по цене 84 и 100 долларов соответственно.
Evo-rus.com 03:52
Гаджеты
ПК-корпус AeroCool Prime получил ARGB-подсветку
Компания AeroCool пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью Prime, которая относится к формату Mid-Tower и ориентирована на создание игровой системы среднего уровня.
Megaobzor.com вчера в 05:06
Шоу-бизнес
Основатель Comedy Club прокомментировал развод Харламова с Асмус
Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
РЕН ТВ 05:40
Общество
В России введена обязательная маркировка лекарств, сигарет и обуви
Регистрация компаний в системе маркировки началась на рынке обуви еще 1 июля 2019 года.
Газета.Ru вчера в 17:43
Футбол
«Ювентус» выиграл у «Дженоа» в матче чемпионата Италии по футболу
Туринский «Ювентус» переиграл в гостях «Дженоа» 30 июня в матча 29-го тура чемпионата Италии по футболу.
ИА Красная Весна 05:06
Футбол
Георгий Джикия: уже привык, что в сторону «Спартака» так судят
Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия высказался по поводу судейства в матче 25-го тура чемпионата России по футболу против столичного ЦСКА.
Вести.Ru 02:15
Происшествия
В Подмосковье произошел пожар в ангаре с покрышками
Как сообщили в ГУ МЧС по региону, площадь пожара 2,1 тыс. кв. м. По данным источника ТАСС в экстренных службах, ангар уже частично обрушился.
Коммерсантъ 08:17
Футбол
Черчесов прокомментировал ошибку Максименко в игре с ЦСКА
Ранее Черчесов заявлял, что Максименко может получить вызов в сборную России, но «все надо делать вовремя».
ODDS.ru 08:22
Армия и оружие
Украина усилила боеготовность войск у границ с Крымом
В конце июня представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что существует угроза вторжения российских войск для восстановления подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу.
Известия 06:15
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru вчера в 15:19
Шоу-бизнес
Мария Порошина раскрыла детали рождения пятого ребенка
Bimru.ru вчера в 05:52
Общество
МЧС предупредило москвичей о дожде с градом и сильном ветре
Спасатели рекомендуют по возможности отказаться от поездок на авто.
РИА Новости 06:35
Футбол
«Локомотив» и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче РПЛ
Московский «Локомотив» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче 25-го тура чемпионата России.
Коммерсантъ вчера в 13:19
Общество
С 1 июля в России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ
Распоряжением правительства России с 1 июля в стране предусмотрена индексация тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства, кроме этого, вырастут цены на электричество.
Известия 07:57