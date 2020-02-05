Политика

RT на русскомRT на русскомВ Кремле объяснили необходимость поправки о Госсовете к Конституции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, для чего нужны поправки к Конституции в части формирования Госсовета.
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Кремль объяснил необходимость поправок в Конституцию о Госсовете

Московский Комсомолец04:46

В Кремле объяснили необходимость поправки о Госсовете к Конституции

RT на русском04:50

В Кремле объяснили необходимость поправок в Конституцию о Госсовете

РИА Новости04:46

Песков прокомментировал высказывание Путина о поправках в Конституцию

Известия05:15

Песков объяснил слова Путина о «продиктованных жизнью» поправках к Конституции

Коммерсантъ04:41

Кремль оценил внесение в Конституцию нормы об индексации пенсий

Lenta.ru04:37

Песков: поправки в Конституцию призваны обеспечить качественное развитие госсистемы

ТАСС04:34
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Пресс-служба российского футбольного союза (РФС) отреагировала на информацию об уведомлении со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) о недопуске национальной команды на чемпионат мира 2022 года, который состоится в Катаре.
RT на русском 05:05
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В Москве по обвинению в госизмене арестовали россиянина Виктора Королева, сообщили РИА Новости в пресс-службе Лефортовского суда.
РИА Новости 05:12
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В Японии у 10 человек на круизном лайнере обнаружили коронавирус

Японские медики диагностировали пневмонию, вызванную вирусом 2019-nCoV, у 10 человек на круизном судне Diamond Princess, которое с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама.
ТАСС вчера в 18:38
Общество

Синоптик предупредил о приближении арктических холодов к Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о похолодании в Москве.
RT на русском 01:43
Политика

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Глава Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал предстоящую на этой неделе встречу с российским президентом Владимиром Путиным.
Газета.Ru вчера в 03:21
Финансы

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Минфин направит на покупку валюты по бюджетному правилу с 7 февраля по 5 марта 214,2 млрд рублей.
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Газета.Ru 02:40
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Московский завод "Карат" уведомил Минсельхоз, что в случае введения в России обязательной маркировки молочной продукции готов перенести часть производственных мощностей в Белоруссию, сообщает РБК.
РИА Новости 02:48
Политика

Макрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой

Президент Франции Эммануэль Макрон, находящийся с двухдневным визитом в Польше, заявил, что Россия пытается пересмотреть историю Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 10:41
Общество

Второй самолет доставил в Тюменскую область эвакуированных из Китая

РБК 04:38
Происшествия

Редакцию РБК эвакуировали из-за пожара

Редакцию РБК, принадлежащего бизнесмену Григорию Березкину, эвакуировали из-за пожара. Об этом сообщается в Telegram-канале издания.
Lenta.ru 04:57
Культура

Начались съемки нового сезона сериала «Сваты»

Очередные эпизоды седьмого сезона популярного сериала "Сваты" снимают в Белоруссии.
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Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
РИА Новости вчера в 09:01
Общество

Гаджеты в России подорожают из-за коронавируса

Закрытие производств в Китае из-за вспышки коронавируса приведет к подорожанию смартфонов и других гаджетов, в том числе в России.
Lenta.ru вчера в 18:47
Армия и оружие

Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии

Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Сирии.
Мой Брянск вчера в 23:21
Происшествия

Прокуратура извинилась перед Иваном Голуновым

Прокуратура ЗАО Москвы официально извинилась перед журналистом Иваном Голуновым, в отношении которого было незаконно возбуждено уголовное дело за хранение наркотиков.
RT на русском 03:39
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Бывший главный государственный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что законопроект МВД о депортации мигрантов с коронавирусом был составлен по совету горе-эпидемиологов, и смысла в нем нет.
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Политика

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Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
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Политика

Эрдоган объяснил приветствие военных в Киеве фразой «слава Украине»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что фраза «слава Украине», которую он произнес накануне во время визита в Киев, является официальным приветствием в стране.
РБК вчера в 11:51
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Умер актёр из сериала «Улицы разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

RT на русском 04:52
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Морено сменил тактику, «Монако» наконец-то выиграл

Монегаски впервые после смены тренера выиграли в чемпионате у «Анже» (1:0) и сохранили ворота на замке Чемпионат Франции.
Спорт-Экспресс вчера в 15:20
Армия и оружие

Опубликовано видео испытаний новейшего боевого модуля АУ-220М

"Уралвагонзавод" опубликовал кадры испытаний управляемого боевого модуля АУ-220М. Модуль впервые представили на выставке вооружений в Индии.
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Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса

Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.
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Минсельхоз не ожидает дефицита чеснока из-за коронавируса

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Бартомеу проведет срочную встречу с Абидалем из-за конфликта с Месси

Президент каталонской "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу намерен провести срочную встречу со спортивным директором клуба Эриком Абидалем.
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Армейцы сегодня играют в 14 и 19 часов по Москве. Сегодня у ЦСКА большой игровой день в Кампоаморе.
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Успенская опровергла слова дочери о домашнем насилии

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Зарплату украинских министров привяжут к средней по стране

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что размер зарплаты министров и их заместителей будет привязан к средней по стране.
РИА Новости 02:40
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