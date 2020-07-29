Политика
РБКВ Кремле объяснили отставку 11 министров здравоохранения в регионах
Отставки министров в регионах — свидетельство кадровой ротации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Путешествия
В каких регионах программа кешбэка начнет действовать с 1 октября
Федеральное агентство по туризму отмечает, что в список регионов, где программа кешбэка для туристов начнет действовать с октября вошли следующие: Республика Алтай, Калининградская область, Алтайский край, Севастополь, Краснодарский край, Республика Крым и Ставропольский край.
Smolnarod.ru 05:55
Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
Общество
С 1 августа повышаются пенсии работавших в прошлом году пенсионеров
Пенсионеры, которые работали в прошлом году, с 1 августа будут иметь возможность перерасчета пенсий.
Evo-rus.com 03:09
Политика
В Кремле не знали, что Лукашенко болел коронавирусом
В Кремле до вторника 28 июля не знали, что президент Белоруссии Александр Лукашенко перенес коронавирус, но все контактировавшие с ним российские чиновники здоровы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Интерфакс 05:41
Происшествия
Военнослужащий погиб при падении из движущегося поезда под Саратовом
Российская газета 05:56
Политика
AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе
С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.
Газета.Ru вчера в 18:13
Общество
В Белоруссии сообщили о задержании более 30 боевиков иностранной ЧВК
"Сегодня ночью сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском задержали 32 боевика иностранной частной военной компании", - говорится в сообщении агентства.
РИА Новости 06:07
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов объяснил свой пост о ранении шуткой
Продюсер Сергей Жигунов в разговоре с "Газетой.Ru" назвал шуткой комментарий к своей фотографии в Instagram со ссадиной на лбу, в котором он написал, что актер Максим Аверин попал в него из табельного оружия.
Газета.Ru 05:39
Происшествия
Адвокат Ефремова подтвердил отказ актера от признания вины
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев подтвердил отказ своего подзащитного от признания вины. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.
ТАСС 05:57
Общество
Производство вакцины от коронавируса может начаться в конце 2020 года
Промышленное производство вакцины от коронавируса может начаться в конце 2020 или в начале 2021 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на заведующего лабораторией векторных систем центра "Вектор" Ильназа Иматдинова.
Москва 24 04:34
Шоу-бизнес
Маргарита Грачева выходит замуж в сентябре
Свершилось то, чего одни ждали, другие считали маловероятным. Маргарита Грачева, лишенная рук мужем-ревнивцев, снова собирается стать женой.
Оka.fm 04:45
Происшествия
На Урале школьники сняли на видео групповое избиение сверстницы
В Красноуральске подростки избили школьницу за то, что та якобы оскорбила в соцсетях их подругу, и сняли это на видео.
ТАСС 03:22
Происшествия
В Москве умер адвокат фигуранта дела «Нового величия» Иван Сустин
Адвокат Иван Сустин, представлявший интересы одного из фигурантов дела экстремистского движения "Новое величие" Павла Ребровского, умер на рабочем месте.
ТАСС 03:28
Политика
В АТОР назвали готовые принять россиян европейские страны
Хорватия и Мальта выразили готовность принимать туристов из России, сообщает "Вестник АТОР" со ссылкой на источник в одной из европейских дипмиссий.
РИА Новости 03:44
Общество
В Свердловской области сменили министра здравоохранения
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил о смене министра здравоохранения региона.
RT на русском 06:15
Технологии
Следующий рывок Илона Маска: чего ждать
Комментируя отчетность компании Tesla, ее бессменный руководитель Илон Маск заявил о новом горизонте технического прогресса, а именно — что его команда работает над созданием умного и экологически чистого дома нового поколения.
РИА Новости 01:00
Общество
В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
Нижняя палата российского парламента одобрило выплаты для детей в размере 10 тысяч в августе месяце.
Лезги газет 00:25
Игры
Игроки в Metal Gear Solid V добились секретной концовки — на это ушло пять лет совместной работы
CyberSport.ru вчера в 23:11
Игры
Жанр, прокачка, виды оружия и «реклама сгущёнки»: новые подробности российского шутера Atomic Heart
Касательно жанра: разработчики назвали Atomic Heart «immersive sim с ураганной смесью из хардкорного мили файтинга и шутера».
3DNews 05:33
Наука
Ученые обнаружили аномалию, вызывающую рак желудка
Ученые совершили ряд исследований, в ходе которых они смогли выявить новую парадигму развития рака желудка, которая имеет определенную связь с вирусом Эпштейна-Барра.
ToDay News Ufa 05:47
Футбол
Дмитрий Комбаров, Гацкан и Фролов проведут сезон в ФНЛ
Команду возглавил тренер Игорь Осинькин, с ним из «Чертаново» в «Крылья» переходят восемь молодых футболистов — Иван Ломаев, Юрий Горшков, Александр Солдатенков, Максим Витюгов, Данил Пруцев, Роман Ежов, Владислав Сарвели и Дмитрий Цыпченко.
Спорт-Экспресс 04:06
Общество
Жена Артема Чайки заявила о разводе и угрозах отобрать у нее детей
Жена Артема Чайки - старшего сына бывшего генпрокурора России Юрия Чайки - попросила мужа вернуть паспорт и получить развод.
Русская Планета 03:54
Общество
Канцелярский набор первоклассника в России подорожал на 55%
"Исследование показало следующие изменения среднего чека и числа покупок в категориях товаров: набор первоклассника (комплект необходимых канцелярских принадлежностей в сборе - карандаши, ручки, альбомы и другое) - средний чек покупки в июле - 712 рублей, на 55% выше, чем в июле прошлого года", - отмечается в сообщении.
ТАСС 04:42
Общество
Минобрнауки назвало минимальные баллы ЕГЭ для поступления
Минобрнауки России опубликовало проект приказа, который устанавливает минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы.
Газета.Ru вчера в 11:36
Политика
Песков оценил вероятность стабилизации ситуации в Хабаровском крае
Москва, 29 июля 2020, 13:10 — REGNUM Ситуация в Хабаровском крае, обострившаяся после ареста бывшего главы региона Сергея Фургала и смены руководства региона, со временем уляжется.
REGNUM 06:10
Армия и оружие
Зеленский гарантировал соблюдение Киевом режима перемирия в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Киев гарантирует соблюдение режим перемирия в Донбассе.
ТАСС 04:42
Армия и оружие
Иранские военные вывели в море макет американского авианосца
Associated Press напоминает, что в феврале 2015 года иранцы проводили маневры с использованием подобной модели авианосца США.
Mil.Press FLOT 27 июля в 06:17
Авто
Mercedes показал работу инновационного HUD-дисплея нового S-Class
Следующее поколение представительского седана Mercedes-Benz S-Class должно дебютировать в сентябре. © motor1.com © motor1.com Не так давно, наше издание писало о том, что Mercedes-Benz показал на тизере новую модель T-Class.
CarsWeek.ru 03:13
Политика
США допускают передачу своей вакцины от коронавируса другим странам
Лидер США Дональд Трамп заявил на брифинге в Белом доме, что рассматривает вероятность снабжения вакциной от коронавируса других стран.
ToDay News Ufa 00:40