Первоначальное отсутствие на сайте, объясняющем суть предполагаемых изменений в Конституцию, информации о поправке, дающей право действующему президенту России Владимиру Путину избираться на новый срок, в Кремле объяснили техническими накладками.

В Кремле объяснили отсутствие на сайте поправки о сроке президента

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