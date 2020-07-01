с чего всё началось

«Президент полностью доверяет санитарным мерам, принимаемым на каждом участке», – приводит издание цитату Пескова. «Подъем» также передает, что помещение участка, на который пришел Путин, предварительно кварцевали.

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