Политика
ТВКВ Кремле объяснили, почему Путин голосовал по поправкам без маски
«Президент полностью доверяет санитарным мерам, принимаемым на каждом участке», – приводит издание цитату Пескова. «Подъем» также передает, что помещение участка, на который пришел Путин, предварительно кварцевали.
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«Президент полностью доверяет санитарным мерам, принимаемым на каждом участке».Подъём06:03
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