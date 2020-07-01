Политика

ТВКТВКВ Кремле объяснили, почему Путин голосовал по поправкам без маски

«Президент полностью доверяет санитарным мерам, принимаемым на каждом участке», – приводит издание цитату Пескова. «Подъем» также передает, что помещение участка, на который пришел Путин, предварительно кварцевали.
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с чего всё началось

В Кремле объяснили, почему Путин пришел голосовать без маски

«Президент полностью доверяет санитарным мерам, принимаемым на каждом участке».
Подъём06:03

Подробнее о событии

В Кремле объяснили голосование Путина без маски

Lenta.ru06:21

Песков объяснил отсутствие маски у Путина на голосовании

Национальная служба новостей06:54

Кремль объяснил причину голосования Путина без маски

Московский Комсомолец06:48

Кремль объяснил голосование Путина без маски и перчаток

РБК06:29

Кремль объяснил, почему Путин пришел голосовать без маски

Комсомольская правда07:41

В Кремле объяснили, почему Путин пришел голосовать без маски

Подъём06:03

В Кремле объяснили, почему Путин пришёл на голосование без маски

News.ru06:02
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Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 10:18, Ашберн
Политика

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Piter.tv вчера в 10:06
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На Чукотке поправки к Конституции поддержали 80,3 процента избирателей

Поправки к Конституции поддержали 80,3 процента жителей Чукотского автономного округа, сообщили в Центризбиркоме после обработки ста процентов протоколов.
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С 1 июля увеличенные пенсии получат пенсионеры-опекуны

Пенсионеры, являющиеся опекунами или попечителями на платной основе, получат индексирование пенсий.
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Pravda Komsomolskaya / Russian Look Основатель Comedy Club Артур Джанибекян прокомментировал развод юмориста Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус.
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Пожар в ангаре с покрышками и мусором в деревне Гольево в подмосковном Красногорске локализован.
Газета.Ru 08:47
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Общество

Какую минимальную пенсию можно получать в Кировской области?

Минимальный размер пенсии пенсионера приравнен к его прожиточному минимуму, установленному в регионе его проживания.
Свойкировский.рф 07:54
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Власти Казахстана предложили ввести карантин с 5 июля на 14 дней

В Казахстане разработали план введения карантина с 5 июля, сообщил в среду, 1 июля, президент страны Касым-Жомарт Токаев.
Известия 09:33
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Происшествия

Адвокат Ефремова ответил на появление в деле еще одного потерпевшего

РБК 04:22
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Общество

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С 1 июля россияне смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Известия 05:40
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Общество

Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября

РБК вчера в 03:08
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Происшествия

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Краснодар, 1 июля 2020, 10:52 — REGNUM 61 новый случай заражения коронавирусом подтверждён на территории Краснодарского края за минувшие сутки, об этом 1 июля сообщили в региональном оперативном штабе.
REGNUM 03:52
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Происшествия

Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова

Известия 29 июня в 15:44
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Культура

Монтажера фильмов «Дылда» и «Сталинград» пригласили в Киноакадемию США

Более 800 деятелей кино пригласили вступить в Киноакадемию США, которая вручает премию «Оскар».
Коммерсантъ вчера в 21:30
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Политика

На Украине признали невозможным переход к парламентской республике

Президент Украинского аналитического центра заявил НСН, что изменить Конституцию в свою пользу может сам Зеленский, а сделать его последним президентом страны не позволят олигархи.
Национальная служба новостей вчера в 08:27
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Политика

Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»

Ранее в МИД Германии подчеркнули, что возможные санкции США, очевидно, нацелены на остановку «Северного потока — 2», и они неприемлемы.
RT на русском 07:27
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Общество

Швеция начала расследовать собственную борьбу с коронавирусом

В отличие от большинства европейских стран, которые ввели жесткие ограничительные меры из-за ситуации с пандемией вируса, Швеция пошла по другому пути.
Lenta.ru 09:00
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Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских

Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
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Общество

Тарифы на услуги ЖКХ в России вырастут в среднем на 4%

С 1 июля тарифы на услуги ЖКХ в России вырастут в среднем на 4%, сообщает ТАСС.
Ведомости 05:43
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Происшествия

В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов

Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета вчера в 06:54
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Политика

Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru вчера в 15:19
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Общество

В Ивановской области утвержден регламент работы торговых центров

В регионе утвержден регламент работы для торговых центров.
Ивтелерадио 09:21
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Происшествия

Не менее восьми человек пострадали в ДТП с маршруткой в Подмосковье

По данным «РИА Новости», в результате ДТП пострадали восемь человек, в том числе двое несовершеннолетних.
Известия 02:06
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Двое заключенных сделали 20-метровый подкоп в ульяновской колонии

Двое заключенных прокопали под землей 20-метровый тоннель с целью побега из колонии в Ульяновской области.
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Россиянам дали советы по налаживанию обмена веществ после самоизоляции

ФедералПресс 29 июня в 04:13
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Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление, согласно которому с 1 октября оклады военных и силовиков вырастут на три процента.
РИА Новости вчера в 11:44
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Новый кроссовер Suzuki XL6 выходит на мировой рынок

Компания Suzuki выводит свой новый трехрядный вседорожник XL6 на глобальный рынок, и уже в нынешнем году он будет доступен в Китае, ЮАР и в большинстве стран АСЕАН.
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В Орле заражённые коронавирусом медики «Скорой» ездили к больным

Дошло до того, что к больным на вызовы ездили заражённые врачи и фельдшеры «Скорой».
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