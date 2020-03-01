Политика

Discover24Discover24В Кремле объяснили причины для обнуления президентских сроков для Путина

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил суть предложения депутата Госдумы Валентины Терешковой. 10 марта Терешкова предложила снять ограничение президентских сроков Владимира Путина после принятия поправок к конституции.
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Появилось видео ракетного удара по американской базе в Ираке

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Власти Московской области с 13 марта вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 10:49
Политика

Ростовские депутаты одобрили поправки в Конституцию

На повестке дня стоял вопрос о Федеральном законе о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».
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Презентацию плана примирения Киева с Донбассом сорвали радикалы

Lenta.ru 06:36
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Заключительный этап Кубка мира по биатлону в Осло отменен

Заключительный этап Кубка мира по биатлону в Осло отменен, сообщается в официальном аккаунте Международного союза биатлонистов (IBU) в Twitter.
РИА Новости 09:47
Транспорт

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Таков основной принцип законопроекта, который прошел в Госдуме первое чтение.
Российская газета 09:15
Политика

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Киевский городской совет расторг договоры аренды земельных участков на Подоле с посольством России на Украине.
Газета.Ru 10:24
Происшествия

Полмиллиона литров крови выплеснулось на улицы аргентинского города

По данным местного издания 24con.com, объем выплеснувшихся биологических отходов составлял около 500 тысяч литров.
Вести.Ru 06:30
Политика

Кадыров заступился за Терешкову перед критиками ее поправок

Глава Чечни Рамзан Кадыров заступился за депутата Госдумы Валентину Терешкову, предложившую поправки о президентских сроках в Конституцию.
Lenta.ru 08:55
Энергетика

В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге

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РБК 05:46
Энергетика

Bloomberg назвал преимущества России в нефтяной войне

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Как сообщил сам Том Хэнкс, он и его жена Рита Уилсон заразились коронавирусом во время поездки в Австралию.
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В августе 2018 года Наталья Поклонская вышла замуж за заслуженного юриста России, руководителя аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева.
RuNews24.ru 08:56
Шоу-бизнес

Татьяну Овсиенко назвали «бабкой» после фото с Алибасовым

Подписчики музыканта не сразу узнали в спутнице Алибасова Татьяну Овсиенко. Многим она показалась постаревшей.
Privet-Rostov.ru вчера в 10:42
Игры

GTA 6 могут анонсировать 20 марта

Пользователь GTAForums Gonnaenodaethat сообщил возможную дату анонса Grand Theft Auto 6. Он часто публиковал зашифрованные сообщения и создавал темы, одна из которых называется 3/20.
Cyber.sports.ru вчера в 09:20
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Футбол

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Еще один россиянин заразился коронавирусом в ОАЭ

Всего в стране выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом, среди заболевших — один россиянин.
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«В 20 лет у меня срубило башню». Талантливый воспитанник ЦСКА на 2,5 года исчез из футбола

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ВМС США показали всплывшую в Арктике подлодку

Американская подводная лодка всплыла в Арктике, пробив лед. Соответствующее видео обнародовали американские ВМС.
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Путин назвал Ходорковского жуликом

Президент России Владимир Путин назвал экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского жуликом.
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ВФЛА оштрафована на 10 миллионов долларов

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Кудрин заявил о возможном росте бедности в России

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предположил, что в России может вырасти уровень бедности. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Экспериментальные машины ГАЗ стоят в старом ангаре

Экспериментальные разработки ГАЗа, которые в свое время наделали немало шума на разных выставках и в СМИ, хранятся в старом ангаре.
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Актриса Людмила Артемьева отказалась сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты».
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В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Газета.Ru вчера в 03:50
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ВОЗ объявила пандемию коронавируса

Всемирная организация здравоохранения признала распространение коронавируса COVID-19 пандемией, об этом СМИ заявил глава организации Тедрос Гебрейесус.
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Мишустин оценил угрозу распространения коронавируса в России

Угроза распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России сведена к минимуму, несмотря на острую ситуацию в мире, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
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