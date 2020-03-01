Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил суть предложения депутата Госдумы Валентины Терешковой. 10 марта Терешкова предложила снять ограничение президентских сроков Владимира Путина после принятия поправок к конституции.

В Кремле объяснили причины для обнуления президентских сроков для Путина

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