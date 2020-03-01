Политика
Discover24В Кремле объяснили причины для обнуления президентских сроков для Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил суть предложения депутата Госдумы Валентины Терешковой. 10 марта Терешкова предложила снять ограничение президентских сроков Владимира Путина после принятия поправок к конституции.
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Армия и оружие
Появилось видео ракетного удара по американской базе в Ираке
Общество
В Подмосковье вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса
Власти Московской области с 13 марта вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса COVID-19.
Политика
Ростовские депутаты одобрили поправки в Конституцию
На повестке дня стоял вопрос о Федеральном законе о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».
Биатлон
Заключительный этап Кубка мира по биатлону в Осло отменен
Заключительный этап Кубка мира по биатлону в Осло отменен, сообщается в официальном аккаунте Международного союза биатлонистов (IBU) в Twitter.
Транспорт
Госдума проголосовала за реформу ОСАГО
Таков основной принцип законопроекта, который прошел в Госдуме первое чтение.
Политика
Киев расторг договоры аренды с посольством России
Киевский городской совет расторг договоры аренды земельных участков на Подоле с посольством России на Украине.
Происшествия
Полмиллиона литров крови выплеснулось на улицы аргентинского города
По данным местного издания 24con.com, объем выплеснувшихся биологических отходов составлял около 500 тысяч литров.
Политика
Кадыров заступился за Терешкову перед критиками ее поправок
Глава Чечни Рамзан Кадыров заступился за депутата Госдумы Валентину Терешкову, предложившую поправки о президентских сроках в Конституцию.
Энергетика
В США пригрозили Эр-Рияду и Москве расследованием о нефтяном демпинге
Альянс производителей энергоносителей США проведет расследование, чтобы установить, занимаются ли Саудовская Аравия, Россия и другие страны демпингом на нефтяном рынке в ущерб американским нефтепроизводителям.
Энергетика
Bloomberg назвал преимущества России в нефтяной войне
Устоять в ценовой войне за нефть с Саудовской Аравией России помогут одни из самых низких в мире издержек при добыче нефти, гибкая налоговая политика и плавающий курс рубля, сообщает Bloomberg со ссылкой на экспертов.
Шоу-бизнес
Сын Тома Хэнкса рассказал о состоянии заразившегося коронавирусом отца
Как сообщил сам Том Хэнкс, он и его жена Рита Уилсон заразились коронавирусом во время поездки в Австралию.
Шоу-бизнес
Поклонская рассказала о причинах развода с Иваном Соловьевым
В августе 2018 года Наталья Поклонская вышла замуж за заслуженного юриста России, руководителя аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева.
Шоу-бизнес
Татьяну Овсиенко назвали «бабкой» после фото с Алибасовым
Подписчики музыканта не сразу узнали в спутнице Алибасова Татьяну Овсиенко. Многим она показалась постаревшей.
Игры
GTA 6 могут анонсировать 20 марта
Пользователь GTAForums Gonnaenodaethat сообщил возможную дату анонса Grand Theft Auto 6. Он часто публиковал зашифрованные сообщения и создавал темы, одна из которых называется 3/20.
Происшествия
Пропавшую школьницу нашли мертвой в Тамбовской области
Футбол
17 марта УЕФА решит судьбу Евро-2020
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 17 марта организует встречу, во время которой будет решена судьба еврокубков сезона 2020/2021, передает официальный сайт УЕФА.
Здоровье
Еще один россиянин заразился коронавирусом в ОАЭ
Всего в стране выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом, среди заболевших — один россиянин.
Футбол
«В 20 лет у меня срубило башню». Талантливый воспитанник ЦСКА на 2,5 года исчез из футбола
Армия и оружие
ВМС США показали всплывшую в Арктике подлодку
Американская подводная лодка всплыла в Арктике, пробив лед. Соответствующее видео обнародовали американские ВМС.
Политика
Путин назвал Ходорковского жуликом
Президент России Владимир Путин назвал экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского жуликом.
Спорт
ВФЛА оштрафована на 10 миллионов долларов
Экономика
Кудрин заявил о возможном росте бедности в России
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предположил, что в России может вырасти уровень бедности. Об этом сообщает РИА "Новости".
Авто
Экспериментальные машины ГАЗ стоят в старом ангаре
Экспериментальные разработки ГАЗа, которые в свое время наделали немало шума на разных выставках и в СМИ, хранятся в старом ангаре.
Кино
Актриса Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»
Актриса Людмила Артемьева отказалась сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты».
Экономика
В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране
Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавируса
Всемирная организация здравоохранения признала распространение коронавируса COVID-19 пандемией, об этом СМИ заявил глава организации Тедрос Гебрейесус.
Общество
Мишустин оценил угрозу распространения коронавируса в России
Угроза распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в России сведена к минимуму, несмотря на острую ситуацию в мире, заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
Гаджеты
Xiaomi представила бюджетный Note 9 Pro Max
Шоу-бизнес
Иван Охлобыстин показал 21-летнюю красавицу-дочь
Пара воспитывает двоих сыновей Василия, который появился на свет 5 марта 2001 года, и Савву (22 марта 2006 г. р.) и четырех дочек Анфису (8 августа 1996 г. р.), Евдокию (2 ноября 1997 г. р.), Варвару (9 марта 1999 г. р.) и Иоанну (17 августа 2002 г. р.). Кстати, старший сын актеров учится во ВГИКе.