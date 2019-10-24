Экономика
Газета.RuВ Кремле объяснили смысл списания долгов африканским странам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, списанием многомиллиардных долгов Россия открыла путь для работы своих компаний на континенте, передает РИА "Новости". Песков пояснил, что имея большую задолженность, компании не могли идти на новые проекты.
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Кино
Показан финальный трейлер девятого эпизода «Звездных войн»
iReactor 22 октября в 01:13
Армия и оружие
Пентагон объяснил имитацию бомбардировки Крыма
Командование вооруженными силами США в Европе подтвердило факт полетов стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress ВВС Америки в минувшую субботу в акватории Черного моря и объяснило причины имитации атаки Крыма.
Российская газета вчера в 02:45
Спорт
Паралимпийская чемпионка Марике Верворт сделала эвтаназию
В 2008 году спортсменка подписала документы, которые позволили медикам закончить ее жизнь.
Snob.ru вчера в 15:30
Игры
Релиз The Last of Us Part II может быть отложен
Вместо 21 февраля 2020 года разработчики перенесли релиз на позднюю дату.
News.ru 10:13
Единоборства
Дагестанцы ожидают Макгрегора у отеля в Москве
Газета.Ru 18:27
Происшествия
Задержан подозреваемый в хищении данных Сбербанка
МВД задержало подозреваемого в хищении персональных данных клиентов Сбербанка.
RT на русском 14:10
Армия и оружие
В Сирию прибыли около 300 российских военных полицейских
Порядка 300 российских военных полицейских прибыли в Сирию, они помогут отвести курдские отряды от границы с Турцией, сообщило в пятницу Минобороны.
РИА Новости 22:01
Армия и оружие
США запланировали испытания новой артиллерийской пушки на 2023 год
Пентагон занимается разработкой артиллерийской пушки большой дальности и запланировал испытания нового орудия на 2023 год.
Известия 20:04
Политика
Желание конгрессменов США признать «Азов» террористами оценил посол РФ
Законодатели вопрошают, почему неонацисты из батальона "Азов" (запрещен в РФ) не включены в список террористических организаций Госдепа.
РЕН ТВ вчера в 23:02
Общество
Останки диктатора Франко эксгумировали в Испании
В Испании эксгумировали останки бывшего лидера страны Франсиско Франко (1892–1975). Об этом сообщает ТАСС 24 октября.
Известия 07:27
Происшествия
Медведь напал на дрессировщика во время выступления в Карелии
Медведь набросился на дрессировщика во время циркового выступления в карельском городе Олонец.
Известия вчера в 20:50
Энергетика
В Киеве заявили, что России «придется» прокачивать газ через Украину
С учетом контрактных обязательств "Газпрома" по поставкам газа России "придется" в 2020 году прокачивать "голубое топливо" через украинскую газотранспортную систему (ГТС).
РИА Новости 21:45
Общество
Секретная служба США допросила Эминема из-за песен с угрозами Трампу
Секретная служба США допрашивала американца Маршалла Брюса Мэтерса III, известного как рэпер Эминем, из-за его слов с угрозами в адрес президента США Дональда Трампа и его дочери в музыкальных композициях, сообщил портал BuzzFeed.
Интерфакс 15:51
Происшествия
В Калифорнии десятки тысяч человек эвакуируют из-за лесных пожаров
От 40 до 50 тысяч жителей Калифорнии будут в обязательном порядке эвакуированы из-за лесных пожаров, сообщает местное издание Deadline.
РИА Новости 21:47
Общество
Раскрыты параметры новой накопительной пенсионной системы
Как рассказали источники, новая система переименована и получила название гарантированный пенсионный план (ГПП).
РИА Новости 18:09
Игры
Представлен геймплей ремастера Command & Conquer
Компания EA представила геймплейный ролик игры Command & Conquer Remastered.
Матч ТВ 03:53
Происшествия
Сын Михаила Абызова вынужденно уехал в США
Средний сын бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова был вынужден уехать в США, поскольку возникла угроза изъятия его из семьи органами опеки.
BFM.ru 12:17
Футбол
Анюков дисквалифицирован на два матча по итогам игры с «Оренбургом»
Sport24.ru вчера в 10:17
Общество
«Россия-1» опровергла снятие с эфира программы о ЧП под Красноярском
Телеканал «Россия-1» не снимал с эфира выпуск программы «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым, посвящённый аварии на дамбе в Красноярском крае.
REGNUM вчера в 18:44
Происшествия
Найденные в грузовике в Англии 39 погибших были гражданами Китая
Полиция британского графства Эссекс подтвердила, что погибшие люди, найденные в грузовом контейнере, были гражданами Китая.
РИА Новости 07:38
Футбол
Обидчик Слуцкого отстранен от тренировок в «Витессе»
Полузащитник голландского "Витесса" Рихедли Базур отстранен от тренировочного процесса с командой на неопределенный срок.
Вести.Ru 11:21
Общество
Испытание Крымского моста гружеными вагонами показали на видео
Железнодорожную часть Крымского моста через Керченский пролив начали испытывать при помощи тяжелых железнодорожных составов, испытания попали на видео.
Lenta.ru вчера в 06:56
Технологии
Bethesda запустила ежемесячную подписку для Fallout 76
Компания Bethesda анонсировала премиальную ежемесячную подписку для Fallout 76 под названием Fallout 1st. В нее входит закрытый сервер на восемь человек, безлимитное хранилище предметов, 1 650 атомов в месяц, специальный костюм рейнджера, а также уникальные значки и эмоции.
CyberSport.ru вчера в 11:00
Финансы
ЦБ рассмотрит в пятницу возможное снижение ключевой ставки
Центробанк может уже 25 октября опустить ключевую ставку сразу на 0,5 процентных пункта - до 6,5% годовых, сообщает "Российская газета" со ссылкой на прогнозы аналитиков.
Интерфакс 22 октября в 03:40
Экономика
Глава ПФР оценил возможность индексации пенсий работающим пенсионерам
Как сообщает РБК, Дроздов, выступая в Госдуме, заявил, что на восстановление индексации пенсий работающим пенсионерам в 2020 году может потребоваться 368 млрд рублей.
РЕН ТВ вчера в 12:19
Авто
Раскрыты моторы для первого кроссовера Genesis GV80
Южнокорейский бренд класса люкс готовит к выходу на рынок свой первый кроссовер Genesis GV80.
Тарантас Ньюс 00:26
Единоборства
Волков на турнире UFC в Москве подерется с Харди
Российский боец смешанного стиля Александр Волков узнал имя своего соперника по предстоящему бою на турнире UFC, который девятого ноября состоится в Москве.
Вести.Ru 12:24
Шоу-бизнес
Алла Пугачева порадовала известного продюсера вкусным обедом и ужином
О визите продюсера стало известно благодаря новой публикации в фанатском аккаунте Аллы Борисовны в «Инстаграм».
Bimru.ru 22 октября в 02:07
Хоккей
Канадский хоккеист раскритиковал жизнь в России
Канадский хоккеист Брент Сопел, который играл за российский клуб "Металлург" с 2011 по 2013 год, рассказал о своей жизни в Новокузнецке.
Утро.ru 14:30