Экономика

Газета.RuГазета.RuВ Кремле объяснили смысл списания долгов африканским странам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, списанием многомиллиардных долгов Россия открыла путь для работы своих компаний на континенте, передает РИА "Новости". Песков пояснил, что имея большую задолженность, компании не могли идти на новые проекты.
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Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 05:33, Ашберн
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