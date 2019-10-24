Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, списанием многомиллиардных долгов Россия открыла путь для работы своих компаний на континенте, передает РИА "Новости". Песков пояснил, что имея большую задолженность, компании не могли идти на новые проекты.

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