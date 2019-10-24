Экономика

ИзвестияИзвестияКремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

23 октября, выступая на саммите Россия–Африка, президент России Владимир Путин напомнил, что Москва участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки. По его словам, общая сумма списания задолженности уже превышает $20 млрд.
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Кремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

Известиявчера в 22:47

Россия извлекла выгоду из списания долгов странам Африки

РЕН ТВвчера в 21:21

В Кремле объяснили смысл списания долгов африканским странам

Газета.Ruвчера в 15:37

Песков объяснил пользу от списания долгов африканским странам

RT на русскомвчера в 16:47

Песков объяснил списание $20 млрд долгов государствам Африки

РБКвчера в 15:29

Песков: РФ открыла путь к работе своих компаний в Африке, списав долги странам континента

ТАССвчера в 14:44

Кремль объяснил пользу списания $20 млрд долгов Африке

Московский Комсомолецвчера в 15:05
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 03:09, Ашберн
Политика

Главы 13 субъектов РФ возглавят региональные отделения «Единой России»

Президиум генсовета "Единой России" согласовал назначение руководителей 13 субъектов РФ секретарями региональных отделений партии.
ТАСС вчера в 10:30
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В Роскачестве дали советы по выбору томатного сока

Пока результаты еще не готовы, специлисты рассказали о пользе томатного сока и дали рекомендации по его выбору.
Российская газета 01:00
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Дагестанцы ожидают Макгрегора у отеля в Москве

Газета.Ru вчера в 18:27
Общество

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Пользователи соцсетей раскритиковали первую леди Украины Елену Зеленскую за на ряд, который она выбрала для участия в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
Политика Сегодня 23 октября в 09:04
Политика

В Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину

России придется в 2020 году прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с учетом контрактных обязательств «Газпрома».
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Эндокринолог рассказала о вреде хлеба с вареньем и какао с молоком

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Саудовская Аравия и ОАЭ заинтересованы в тульских ЗРПК «Панцирь»

По имеющимся данным, Саудовская Аравия заинтересована в приобретении зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь», а ОАЭ — систем ПВО «Тор-М2Э».
Тульская служба новостей 23 октября в 10:07
Политика

Небензя упрекнул Запад за бездействие в восстановлении Сирии

Постпред поинтересовался, что делает Запад для стабилизации обстановки в Сирии кроме того, что поучает других и выставляет все новые и новые условия.
Российская газета вчера в 20:55
Происшествия

Скончался пострадавший от нападения медведя на Курилах мужчина

В лечебном учреждении Южно-Сахалинска скончался 36-летний мужчина, ранее пострадавший в результате нападения медведя на Курильских островах, сообщает АСТВ.
REGNUM вчера в 21:34
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В Чечне начали проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова

РИА Новости вчера в 18:53
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Рак простаты провоцируют три молочных продукта

Врачи определили три молочных продукта, которые провоцируют у мужчин возникновение рака простаты, сообщает профильное издание medikforum.
Ugpressa.ru 22 октября в 14:47
Шоу-бизнес

Меган Маркл рассказала о жизни в королевской семье

В картине 38-летняя Меган рассказала о том, с какими трудностями она регулярно сталкивается, с тех пор как стала членом королевской семьи.
Srnsk 22 октября в 02:27
Финансы

«Роснефть» и НОВАТЭК перешли на евро при расчетах за экспорт

НОВАТЭК в расчетах с клиентами переходит на евро, уже сейчас основная часть контрактов заключается в этой валюте.
Евразия Daily 02:29
Армия и оружие

«Супер Туканы»: Зеленский в Японии договаривался о покупке бразильских штурмовиков

Как оказалось, Владимир Зеленский во время визита в Японию времени даром не терял и почти договорился о покупке бразильских штурмовых самолётов EMB-314 Super Tucano с президентом страны Жаиром Болсонару.
Rusvesna.su 02:01
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Бриллиант стоимостью 1,8 миллиона долларов похищен в Японии

Стоимость украденного драгоценного камня оценивается в 1,8 миллиона долларов.
Российская газета вчера в 21:22
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Россияне стали больше тратить на автомобильные штрафы

Сумма штрафа российских автомобилистов в среднем за год увеличилась с 496 рублей до 531 рубля.
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ФСБ сможет отключать связь с уличенными в телефонном терроризме странами

Совет безопасности России несколько месяцев назад дал поручение Федеральной службе безопасности (ФСБ) и Минкомсвязи до конца 2019 года проработать вопрос внесения изменений в законодательство о связи для борьбы с телефонным терроризмом, то есть с большим количеством ложных звонков, например с сообщениями о минировании зданий.
РБК 00:00
Происшествия

В Саратове автомобиль задавил двух женщин в результате ДТП

РИА Новости 03:01
Политика

Земан посоветовал контрразведке перестать искать «русских шпионов»

Чешской Службе безопасности и информации (BIS), занимающейся контрразведкой в республике, следовало бы заняться расследованием экономических преступлений вместо поисков мнимых «российских и китайских шпионов», — заявил президент Чехии Милош Земан в эфире телеканала Barrandov.
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Экономика

Самый богатый человек в мире потерял почти $7 млрд за сутки

Джефф Безос, основатель и руководитель Amazon, потерял почти 7 миллиардов долларов из-за падения котировок компании после того, как она представила инвесторам отчет о результатах за третий квартал.
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Сын Оксаны Воеводиной доводил короля Малайзии до истерик

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В Forbes назвали самых богатых женщин России

Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
RT на русском вчера в 01:29
Недвижимость

В Москве исчезают дешевые квартиры

Два года назад было 10 проектов, сейчас 9. Резкое уменьшение предложения недорогих квартир связано с ростом стоимости столичных новостроек, сокращением предложения в экономклассе и ростом нового предложения в бизнес-классе, поясняет генеральный директор компании "Азбука Жилья" Владимир Каширцев.
Вести.Ru вчера в 11:20
Экономика

Как Минтранс предложил распределить керосиновую субсидию авиакомпаниям

В 2018 г. топливо, по данным Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, подорожало на 25%.
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Более 500 тыс дистанционных ЭКГ сделали в столице с начала года

Более 500 тысяч дистанционных электрокардиограмм (ЭКГ) сделали врачи московской Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова с начала текущего года.
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Mitsubishi Xpander получит внедорожную версию

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В бундестаге призвали вывести американские войска из Германии

Американские войска в Германии используются для наращивания напряжённости в отношениях с Россией.
RT на русском 01:54
Общество

Сбербанк назвал слухами сообщения о новой утечке данных клиентов

В пресс-службе Сбербанка опровергли информация ряда СМИ о новой утечке данных клиентов, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 03:07
Единоборства

Нейт Диас провалил допинг-тест и не выйдет на бой с Масвидалом

Спорт-Экспресс вчера в 20:05
Как работают Яндекс.Новости?
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