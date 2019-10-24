Экономика

КоммерсантъКоммерсантъКремль объяснил списание $20 млрд долгов странам Африки

Владимир Путин ранее, выступая на саммите Россия—Африка, сказал, что РФ списала странам Африки уже более $20 млрд долгов. По словам господина Пескова, «имея большую задолженность, компании не могли по закону идти на какие-то новые проекты».
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с чего всё началось

Песков: РФ открыла путь к работе своих компаний в Африке, списав долги странам континента

Россия, списав многомиллиардные долги африканским странам, открыла путь для работы своих компаний на континенте. С такой позицией выступил в четверг перед журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ТАССвчера в 14:44

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Почему Россия простила долг Африке, а своим гражданам — нет

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РБКвчера в 15:29

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Известиявчера в 22:47

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ТАССвчера в 14:44

Кремль объяснил пользу списания $20 млрд долгов Африке

Московский Комсомолецвчера в 15:05
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Футболисты «Нанта» в домашнем матче 11-го тура чемпионата Франции проиграли «Монако».
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Ремень привода на машине представляет собой часть ременной передачи, необходимый для возможности передачи вращения от мотора.
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Volkswagen представил Volkswagen Golf восьмого поколения

Восьмое поколение Volkswagen Golf, наконец, дебютировало.
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