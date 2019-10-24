Экономика
Газета.RuВ Кремле объяснили смысл списания долгов африканским странам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, списанием многомиллиардных долгов Россия открыла путь для работы своих компаний на континенте, передает РИА "Новости". Песков пояснил, что имея большую задолженность, компании не могли идти на новые проекты.
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Общество
Forbes назвал самых богатых женщин России
Газета.Ru вчера в 01:36
Хоккей
Канадский хоккеист раскритиковал жизнь в России
Утро.ru вчера в 14:30
Авто
Назвали преимущества турбированных двигателей над атмосферными
Автоновости дня 22 октября в 08:54
Единоборства
Владимир Минеев вступился за дагестанцев после оскорблений Макгрегора
Махачкалинские известия вчера в 15:34
Армия и оружие
Около 300 военных полицейских России прибыли в Сирию
«Около 300 военнослужащих подразделения военной полиции Вооружённых сил России, дислоцированного в Чеченской Республике, прибыли в Сирийскую Арабскую Республику для выполнения специальных задач», — приводит ТАСС сообщение ведомства.
RT на русском вчера в 22:37
Политика
«Единая Россия»: губернаторам добавят партийной работы
Эксперт Леонид Мишунин уверен, что назначение губернаторов главами региональных отделений партии ЕР является подготовкой к выборам в Госдуму: Начинать кампанию, тем более, такого уровня, следует не за несколько месяцев, а как минимум за год.
Давыдов.Индекс вчера в 03:44
Наука
Чрезмерное потребление соли приводит к старческому слабоумию
Ученым удалось выяснить, какие еще могут быть последствия из-за чрезмерного потребления соли.
Газета DAILY вчера в 14:10
Происшествия
Число заболевших гаффской болезнью в Тюменской области удвоилось
В Тюменской области вдвое увеличилось число заболевших гаффской болезнью и достигло шести человек.
REGNUM 23 октября в 13:06
Общество
Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира
Посвящённый прорыву дамб в Красноярском крае выпуск шоу «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1» удалили практически со всех сайтов — с сайта телеканала, из соцсетей и из YouTube.
REGNUM 23 октября в 05:53
Гаджеты
Samsung представила процессор для будущего Galaxy S11
Компания Samsung показала процессор Exynos 990 для грядущего флагмана Galaxy S11, который работает на семинанометровом техпроцессе.
Ferra вчера в 06:48
Общество
В России назвали востребованные в ближайшем будущем профессии
Эксперты Всероссийского научно-исследовательского института труда выяснили, какие профессии будут востребованы в стране в ближайшем будущем.
Lenta.ru 00:31
Происшествия
В Татарстане ребенок провалился в люк на глазах у матери
РИА Новости вчера в 14:28
Экономика
В Госдуме решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса
Комитет нижней палаты парламента по бюджету и налогам включил в проект постановления Госдумы о принятии в первом чтении проекта бюджета на 2020–2022 годы пункт о пересмотре коэффициента индексации ЕНВД для малого бизнеса на следующий год.
Право.ру 23 октября в 02:58
Политика
Из-за скандала подал в отставку министр экономики Японии
В пятницу, 25 октября, из-за скандала, связанного с подкупом избирателей, подал в отставку министр экономики, торговли и промышленности Японии Иссю Сугавара, который, среди прочих задач, также курирует развитие экономических отношений с Россией.
Вести.Ru вчера в 20:14
Единоборства
Волков на турнире UFC в Москве подерется с Харди
Российский боец смешанного стиля Александр Волков узнал имя своего соперника по предстоящему бою на турнире UFC, который девятого ноября состоится в Москве.
Вести.Ru вчера в 12:24
Футбол
Комментатор Орлов сравнил нападающего «Ростова» Шомуродова с Дзюбой
Известный телекомментатор Геннадий Орлов рассказал, что нападающий футбольного клуба «Ростов» Элдор Шомуродов по таланту из российских форвардов сравним только с игроком «Зенита» Артемом Дзюбой.
Известия 23 октября в 07:59
Спорт
Елена Исинбаева позавидовала популярности «пустых» девушек
Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева всерьез озаботилась вопросами популярности или, скорее, непопулярности в Сети.
Блокнот Волгоград вчера в 05:55
Политика
Участвовавший в российском ток-шоу украинец попал в реанимацию
В Москве попал в реанимацию украинский политолог Вячеслав Ковтун, известный по скандальным заявлениям в эфире российских ток-шоу.
РИА Новости вчера в 13:16
Политика
В Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину
России «придется» в 2020 году прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с учетом контрактных обязательств «Газпрома».
Известия 00:05
Происшествия
Скончался пострадавший от нападения медведя на Курилах мужчина
В лечебном учреждении Южно-Сахалинска скончался 36-летний мужчина, ранее пострадавший в результате нападения медведя на Курильских островах, сообщает АСТВ.
REGNUM вчера в 21:34
Космос
Мощный выброс частиц на Солнце грозит Земле трехдневной магнитной бурей
Мощный выброс заряженных частиц из-за гигантской корональной дыры на Солнце грозит Земле трехдневной магнитной бурей, начиная с 25 октября.
UfaTime.ru вчера в 15:36
Политика
Путин пошутил про место России в рейтинге Doing Business
Президент России Владимир Путин на форуме Россия-Африка пошутил про место РФ и Маврикия в рейтинге Doing Business.
Московский Комсомолец вчера в 08:59
Политика
МИД России сообщил о скором возобновлении чартерных рейсов в Египет
Замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что вопрос возобновления чартерных рейсов между Россией и египетскими курортами будет скоро решен.
Вечерняя Москва вчера в 20:14
Единоборства
Нейт Диас провалил допинг-тест и не выйдет на бой с Масвидалом
Спорт-Экспресс вчера в 20:05
Хоккей
Дубль Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения «Эдмонтону»
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" гостил у "Эдмонтон Ойлерз".
Газета.Ru 00:34
Общество
Раскрыты параметры новой накопительной пенсионной системы
Как рассказали источники, новая система переименована и получила название гарантированный пенсионный план (ГПП).
РИА Новости вчера в 18:09
Общество
Череда циклонов испортит погоду в Сахалинской области
Ночные температуры воздуха понизятся на 2-4°. Днем во вторник (29 октября) к Сахалину приблизится очередной циклон, который принесет дождливую погоду.
Сахалин.Инфо 00:11
Экономика
Госдума в первом чтении приняла закон о повышении МРОТ
Госдума в ходе первого чтения приняла проект закона о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей.
Московский Комсомолец вчера в 08:01
Политика
Небензя обозначил позицию РФ по ситуации в Сирии в ООН
Россия намерена и дальше выступать посредником между сирийскими властями и курдами.
ТК Звезда вчера в 23:46
Футбол
Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА
В обновленном рейтинге ФИФА сборная России поднялась на пять позиций и теперь располагается на 37-й строчке.
Российская газета вчера в 04:27