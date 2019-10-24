Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, списанием многомиллиардных долгов Россия открыла путь для работы своих компаний на континенте, передает РИА "Новости". Песков пояснил, что имея большую задолженность, компании не могли идти на новые проекты.

Армия и оружие Около 300 военных полицейских России прибыли в Сирию «Около 300 военнослужащих подразделения военной полиции Вооружённых сил России, дислоцированного в Чеченской Республике, прибыли в Сирийскую Арабскую Республику для выполнения специальных задач», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

Политика «Единая Россия»: губернаторам добавят партийной работы Эксперт Леонид Мишунин уверен, что назначение губернаторов главами региональных отделений партии ЕР является подготовкой к выборам в Госдуму: Начинать кампанию, тем более, такого уровня, следует не за несколько месяцев, а как минимум за год.

Наука Чрезмерное потребление соли приводит к старческому слабоумию Ученым удалось выяснить, какие еще могут быть последствия из-за чрезмерного потребления соли.

Происшествия Число заболевших гаффской болезнью в Тюменской области удвоилось В Тюменской области вдвое увеличилось число заболевших гаффской болезнью и достигло шести человек.

Общество Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира Посвящённый прорыву дамб в Красноярском крае выпуск шоу «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1» удалили практически со всех сайтов — с сайта телеканала, из соцсетей и из YouTube.

Гаджеты Samsung представила процессор для будущего Galaxy S11 Компания Samsung показала процессор Exynos 990 для грядущего флагмана Galaxy S11, который работает на семинанометровом техпроцессе.

Общество В России назвали востребованные в ближайшем будущем профессии Эксперты Всероссийского научно-исследовательского института труда выяснили, какие профессии будут востребованы в стране в ближайшем будущем.

Экономика В Госдуме решили ограничить рост единого налога для малого бизнеса Комитет нижней палаты парламента по бюджету и налогам включил в проект постановления Госдумы о принятии в первом чтении проекта бюджета на 2020–2022 годы пункт о пересмотре коэффициента индексации ЕНВД для малого бизнеса на следующий год.

Политика Из-за скандала подал в отставку министр экономики Японии В пятницу, 25 октября, из-за скандала, связанного с подкупом избирателей, подал в отставку министр экономики, торговли и промышленности Японии Иссю Сугавара, который, среди прочих задач, также курирует развитие экономических отношений с Россией.

Единоборства Волков на турнире UFC в Москве подерется с Харди Российский боец смешанного стиля Александр Волков узнал имя своего соперника по предстоящему бою на турнире UFC, который девятого ноября состоится в Москве.

Футбол Комментатор Орлов сравнил нападающего «Ростова» Шомуродова с Дзюбой Известный телекомментатор Геннадий Орлов рассказал, что нападающий футбольного клуба «Ростов» Элдор Шомуродов по таланту из российских форвардов сравним только с игроком «Зенита» Артемом Дзюбой.

Спорт Елена Исинбаева позавидовала популярности «пустых» девушек Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева всерьез озаботилась вопросами популярности или, скорее, непопулярности в Сети.

Политика Участвовавший в российском ток-шоу украинец попал в реанимацию В Москве попал в реанимацию украинский политолог Вячеслав Ковтун, известный по скандальным заявлениям в эфире российских ток-шоу.

Политика В Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину России «придется» в 2020 году прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с учетом контрактных обязательств «Газпрома».

Происшествия Скончался пострадавший от нападения медведя на Курилах мужчина В лечебном учреждении Южно-Сахалинска скончался 36-летний мужчина, ранее пострадавший в результате нападения медведя на Курильских островах, сообщает АСТВ.

Космос Мощный выброс частиц на Солнце грозит Земле трехдневной магнитной бурей Мощный выброс заряженных частиц из-за гигантской корональной дыры на Солнце грозит Земле трехдневной магнитной бурей, начиная с 25 октября.

Политика Путин пошутил про место России в рейтинге Doing Business Президент России Владимир Путин на форуме Россия-Африка пошутил про место РФ и Маврикия в рейтинге Doing Business.

Политика МИД России сообщил о скором возобновлении чартерных рейсов в Египет Замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что вопрос возобновления чартерных рейсов между Россией и египетскими курортами будет скоро решен.

Общество Раскрыты параметры новой накопительной пенсионной системы Как рассказали источники, новая система переименована и получила название гарантированный пенсионный план (ГПП).

Общество Череда циклонов испортит погоду в Сахалинской области Ночные температуры воздуха понизятся на 2-4°. Днем во вторник (29 октября) к Сахалину приблизится очередной циклон, который принесет дождливую погоду.

Экономика Госдума в первом чтении приняла закон о повышении МРОТ Госдума в ходе первого чтения приняла проект закона о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей.

Политика Небензя обозначил позицию РФ по ситуации в Сирии в ООН Россия намерена и дальше выступать посредником между сирийскими властями и курдами.