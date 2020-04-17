В Кремле считают ситуацию с низкими ценами на нефть и после сделки ОПЕК+ поводом для тщательного отслеживания ситуации.

В Кремле отслеживают ситуацию с ценами на нефть после сделки ОПЕК+

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