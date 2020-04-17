Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле отслеживают ситуацию с ценами на нефть после сделки ОПЕК+

В Кремле считают ситуацию с низкими ценами на нефть и после сделки ОПЕК+ поводом для тщательного отслеживания ситуации.
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Песков: эффект от сделки ОПЕК+ еще наступит

Экономика сегодня05:53

Кремль: эффект от сделки ОПЕК+ обязательно наступит

Московский Комсомолец05:52

Песков: текущая динамика цен на нефть является поводом для тщательного мониторинга

ТАСС05:50

В Кремле считают, что эффект от сделки ОПЕК+ еще наступит

РЕН ТВ05:49

В Кремле объяснили снижение цен на нефть на фоне сделки ОПЕК+

Газета.Ru05:46

В Кремле отслеживают ситуацию с ценами на нефть после сделки ОПЕК+

РИА Новости05:57
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 06:06, Ашберн
Происшествия

СК установил зачинщиков бунта в ангарской колонии

«Уже установлены основные зачинщики и участники беспорядков на территории ИК-15, их порядка 200 человек», — заявили в СК.
RT на русском 03:23
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Происшествия

В Екатеринбурге суд отказался штрафовать нарушителей самоизоляции

В Екатеринбурге суд отказался привлекать к административной ответственности мужчин, которые в прошлую субботу пошли в магазин за продуктами и пивом.
Политсовет 04:08
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Наука

Установлена температура гибели коронавируса

Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
1,2K
Здоровье

Инфекционист назвал лето пиком эпидемии коронавируса в России

Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости вчера в 07:44
3,8K
Политика

Путин объявил о переносе парада Победы

Ведомости вчера в 11:36
2,7K
Недвижимость

Путин объявил о введении льготной ипотеки под 6,5%

Президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в строительстве предложил запустить специальную льготную ипотечную программу со ставкой 6,5% на покупку жилья класса комфорт.
Московский Комсомолец вчера в 10:28
3,1K
Технологии

Компания Sony планирует ограничить производство PlayStation 5

Издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что компания Sony в первый год продаж собирается выпустить более ограниченный выпуск PlayStation 5, по сравнению с PS4.
Discover24 03:47
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Экономика

Глава ЦБ оценила ситуацию с реструктуризацией кредитов физических лиц

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции прокомментировала ситуацию с реструктуризацией кредитов физических лиц.
RT на русском 04:54
1
Происшествия

В Москве задержали участника Pussy Riot в полицейской форме

Московская полиция утром 17 апреля задержала 32-летнего мужчину за незаконное ношение полицейской формы и нарушение режима самоизоляции, сообщается на сайте столичного главка МВД.
Ведомости 05:54
23
Общество

В Нахимовском морском училище коронавирусом заразился 31 воспитанник

В Москве у 31 из 155 воспитанников Нахимовского морского училища обнаружен коронавирус, сообщает Минобороны России.
RT на русском 05:11
166
Общество

МЧС рекомендовало не носить маски на улице

Коммерсантъ 00:20
2K
Технологии

Mail.ru Group запустила почтовый сервис для бизнеса

У множества россиян есть личные ящики Mail.ru, а значит, при внедрении решения сотрудникам компании не придётся переучиваться и привыкать к чему-то новому, что существенно сократит издержки компании, — прокомментировал заместитель вице-президента, руководитель направления облачных и бизнес-сервисов Mail.ru Group Егор Ганин.
News.ru 05:14
Общество

Минпросвещения не станет менять организацию ЕГЭ из-за пандемии

Министерство просвещения России не станет менять организацию ЕГЭ из-за пандемии коронавируса.
Псковское агентство информации 03:54
4
Политика

Путин перед заседанием правительства выступит с обращением

Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 15 апреля в 07:11
3,7K
Общество

Коронавирус распространился по 27 территориям Ростовской области

За последние сутки зарегистрировали 23 зараженных, всего выявили 168 случаев заболевания. Инфекция захватывает все новые территории.
Rostov gazeta 03:56
20
Происшествия

Полковник ФСБ погиб при падении с крыши многоэтажки на Лысой Горе

По предварительным данным, офицер погиб при падении с крыши 16-этажного здания на улице Лысая Гора.
Lenta.ru вчера в 11:55
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Здоровье

В Ивановской области умер первый пациент с коронавирусом

Первый пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией умер в Ивановской области, у 74-летнего пациента была тяжелая сопутствующая патология, сообщает правительство региона.
РИА Новости 05:13
Энергетика

ConocoPhillips снизит добычу нефти на 225 тыс. баррелей в сутки

С мая производитель начнет сокращать добычу и в США, снизив здесь объемы добычи в общей сложности на 125 тыс. баррелей в сутки.
Коммерсантъ вчера в 10:42
1
Общество

За сутки в Самарской области выявили 10 заболевших коронавирусом

По данным оперштаба на четверг, 16 апреля, на территории Самарской области подтверждены в установленном порядке еще 10 новых случаев COVID-19.
Kursk.com вчера в 04:20
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Армия и оружие

Минобороны получило модернизированную самоходную пушку 2С7М «Малка»

Ранее "Малка" успешно прошла госиспытания. Минобороны получило модернизированную самоходную пушку 2С7М "Малка".
Piter.tv вчера в 04:12
5
Финансы

Рубль в ходе торгов чуть укрепляется к доллару и евро

Курс евро опустился почти на 13 копеек и оказался на отметке 80,2225 рубля, свидетельствуют данные биржи.
Росбалт 03:50
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Происшествия

Краснодарская больница скорой помощи закрылась на карантин

Всему персоналу больницы и пациентам предстоит пройти тестирование на COVID-19, в медучреждении планируется проведение санитарных эпидемиологических мероприятий.
Коммерсантъ вчера в 17:01
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Общество

Девять тонн защитных масок доставил Ан-225 «Мрия» в Варшаву

На борту гиганта в Польшу были доставлены 9 тонн медицинских масок, более 70 тонн спецкомбинезонов и 11 тонн лицевых щитков.
Военное дело 15 апреля в 04:50
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Общество

В Липецкой области ввели пропускной режим

Пропускной режим в среду, 15 апреля, заработал в четырёх городах Липецкой области – самом Липецке, Задонске, Ельце и Чаплыгине.
Вести Воронеж 15 апреля в 09:48
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Шоу-бизнес

Иван Ургант разделся вместе с Глюкозой ради флешмоба

Популярная артистка и ведущий передачи Иван Ургант приняли решение поучаствовать в популярном флешмобе с подушками, суть которого заключается в проведении фотосессии в полуобнажённом виде, когда громоздкие подушки прикрывают всё обнажённые части тела вместо одежды.
Bimru.ru вчера в 06:04
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Экономика

ЦБ рассматривает возможность снижения ключевой ставки

Центробанк на ближайшем заседании 24 апреля рассматривает возможность снижения ключевой ставки.
Аргументы и Факты 05:56
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Здоровье

В Петербурге более чем у 100 медработников выявлен коронавирус

У более чем сотни врачей, медсестер и санитаров в Петербурге подтверждена коронавирусная инфекция, сообщил комитет по здравоохранению Северной столицы.
Российская газета 05:37
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Шоу-бизнес

«Танцую как умею»: шатающуюся Дану Борисову обвинили в алкоголизме

Киноафиша России 04:01
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Здоровье

Врач назвал самый вредный продукт в мире

Врач-диетолог Алексей Ковальков заявил, что сахар – это самый вредный продукт в мире, пишет «МК».
Ореанда-Новости вчера в 11:56
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Космос

В ESA зафиксировали столкновение метеорита с темной стороной Луны

Дни24 вчера в 11:19
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Как работают Яндекс.Новости?
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