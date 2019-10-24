Экономика

REGNUMREGNUMВ Кремле объяснили списание долгов странам Африки

Списав $20 млрд долгов африканским странам, Россия открыла путь для работы своих компаний на этом континенте, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, при наличии большой задолженности российские компании по закону не могли идти на какие-то новые проекты в Африке.
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с чего всё началось

Песков: РФ открыла путь к работе своих компаний в Африке, списав долги странам континента

Россия, списав многомиллиардные долги африканским странам, открыла путь для работы своих компаний на континенте. С такой позицией выступил в четверг перед журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 17:38, Вашингтон
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