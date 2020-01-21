В Кремле объяснили ускоренную подготовку поправок к Конституции

Хоккей Скандальная авария. «Нефтехимик» расторг контракт с Захарчуком Команда из Нижнекамска расторгла контракт с оборонцем после того, как он устроил автомобильную аварию и скрылся с места происшествия.

Происшествия Замглавы Генштаба ВС РФ обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей «18 октября 2019 года Арсланову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно», — огласил материалы уголовного дела судья Второго окружного военного суда.

Происшествия В Китае умер четвертый зараженный новым коронавирусом В китайском городе Ухань провинции Хубэй умер четвертый человек, у которого был диагностирован новый тип коронавируса.

Общество В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым.

Авто Пять компактных кроссоверов, которых не хватает в России В России кроссоверы и внедорожники пользуются популярностью, но при этом многих представителей сегмента SUV явно не хватает на местном рынке.

Общество Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что модель и телеведущую Алену Водонаеву надо оштрафовать по закону об оскорблении общества из-за слов о материнском капитале.

Политика Госдума поддержала законопроект о введении должности замглавы Совбеза Государственная Дума приняла в первом чтении приняла поправки в закон «О безопасности», предполагающие введение должности заместителя председателя Совета безопасности страны.

Шоу-бизнес Волочкова объявила о грядущей свадьбе Российская балерина и танцовщица Анастасия Волочкова разбила сердца десятков своих фанатов мужского пола, анонсировав скорую свадьбу.

Политика Путин внес поправку об ограничении полномочий президента двумя сроками Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект поправки в Конституцию о совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти.