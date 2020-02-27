Выбор 22 апреля в качестве даты проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституции не связан с днем рождения Владимира Ленина, сообщил Дмитрий Песков.

В Кремле объяснили выбор даты голосования по поправкам в Конституцию

Биатлон Сборная России стала второй в смешанной эстафете на чемпионате Европы Сборная России в составе Кристины Резцовой, Виктории Сливко, Эдуарда Латыпова и Карима Халили заняла второе место в смешанной эстафете на чемпионате Европы, который проходит в Раубичах.

Общество Роспотребнадзор рассказал о возможных путях заражения коронавирусом Заражение коронавирусной инфекцией COVID-2019 может произойти не только воздушно-капельным, но и фекально-оральным путём через грязные руки и воду.

Наука Ученые обнаружили второй тип шизофрении До настоящего времени ученые пренебрегали информацией о том, что мозг человека с шизофренией отличается от мозга здоровых людей, что сказывалось на результатах исследований и на развитии клинической помощи.

Здоровье Фармпроизводители просят обновить закупочное законодательство Фармпроизводители просят обновить закупочное законодательство Российские и зарубежные фармпроизводители предлагают вывести процедуру закупки препаратов из-под действия 44-ФЗ.

Общество Россия поставила условие выплаты компенсации Грузии по решению ЕСПЧ Россия поставила условие для выполнения решения Европейского суда по правам человека, обязавшего ее выплатить Грузии десять миллионов евро за депортацию грузинских граждан в 2006 году.

Происшествия Экспертиза обнаружила следы наркотиков на волосах Голунова Следствие приобщило к делу полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств, результаты экспертизы, обнаружившей на волосах Ивана Голунова следы наркотических средств, сообщил журналист "Интерфаксу" в четверг.

Экономика Российский рынок обвалился максимально за два года По итогам торгов 27 февраля российский рынок на фоне опасений из-за распространения коронавируса максимально обвалился за последние два года, свидетельствуют данные Московской биржи.

Общество Владимир Путин посетил «Остров мечты» Президент России Владимир Путин посетил тематический парк "Остров мечты" в Москве. Его официальное открытие намечено на 29 февраля.

Политика Захарова назвала причину «деградации» отношений в сирийском Идлибе 17 сентября 2018 года президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали в Сочи меморандум, направленный на то, чтобы избежать масштабной военной операции в Идлибе.

Интернет Google Earth теперь работает не только в Chrome Разработчики сумели достичь долгожданной поддержки других браузеров с помощью переноса Google Earth на технологию WebAssembly, которая является частью стандарта W3C и помогает перенести нативный код в веб.

Экономика Промышленность Украины ускорила падение при новом президенте С коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в январе 2020 года к январю 2019 года снизилось на 4,7%. По итогам прошлого года промпроизводство Украины рухнуло на 8,3%. Хуже было только в кризис 2014 года, когда промышленность Украины сократила производство на 17,2%. Сократились все виды промышленности, кроме производства напитков.

Единоборства Александр Емельяненко провел спарринг с Рамзаном Кадыровым В рамках подготовки к поединку против Магомеда Исмаилова популярный российский тяжеловес Александр Емельяненко провел спарринг с лидером Чеченской республики Рамзаном Кадыровым.

Политика Мишустин возглавил правительственную комиссию по цифровому развитию Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил состав правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.

Футбол Бенфика – Шахтер Донецк: команды сыграют по веселому сценарию В матчах национальных чемпионатов оппоненты явно экономили силы, скромно победив явно уступающие им в классе команды («Жил Висенте» и «Десну» соответственно) с одинаковым счетом 1:0. Однако, от грядущей встречи в Лиге Европы мы вправе ждать повторения «веселого» сценария недельной давности.