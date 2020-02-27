Политика
РИА НовостиВ Кремле объяснили выбор даты голосования по поправкам в Конституцию
Выбор 22 апреля в качестве даты проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституции не связан с днем рождения Владимира Ленина, сообщил Дмитрий Песков.
Читать в источнике
Оценить180
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7088 источников, обновлено в 06:30, Ашберн
Общество
Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП
Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Иванова вышла замуж за Джаника Файзиева
Появилась информация, что российская актриса театра и кино Светлана Иванова и режиссер Джаник Файзиев спустя восемь лет отношений стали законными мужем и женой.
Политика
Песков: выплаты к 9 Мая получат все ветераны — граждане России
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что к 9 Мая все ветераны — граждане России получат выплаты.
Финансы
Курс евро превысил 72 рубля впервые за полгода
Российская валюта продолжает слабеть на торгах Московской биржи. Так, курс евро подскочил почти на 70 копеек и достиг 72,01 рубля.
Происшествия
Школьник с ножом напал на учительницу во время урока в Ульяновске
В Ульяновске восьмиклассник во время урока напал на преподавателя математики, пырнув 59-летнюю женщину кухонным ножом, сообщает региональное управление МВД.
Политика
Путин ответил на вопрос о двойниках
Единоборства
Кадыров вышел на ринг с Александром Емельяненко
Глава Чечни Рамзан Кадыров 24 февраля провел тренировку по боксу с бойцом Александром Емельяненко Фотографию с ринга в своем инстаграме опубликовал Емельяненко.
Культура
«Евровидение» с Панайотовым угодило в капкан коронавируса и силовиков
Нет, были примеры: и Киркоров, и Пугачева, и даже t.A.T.u, но с первыми двумя это случилось еще в допотопные времена прошловекового «Евровидения», когда правила требовали пения на языке своей страны, а в случае с t.A.T.u (в 2003 г.) статус мировых поп-звезд позволял им тогда травить любую чушь, хоть «Не Верь, Не Бойся, Не Проси», кроме одного ни-ни - их фирменного поцелуя.
Общество
Минпромторг предложил изменить правила продажи алкоголя
Минпромторг предложил ввести единый федеральный подход для регулирования розничной продажи алкоголя и предотвращения фактов коррупции на местах при установлении границ территорий, прилегающих к соцобъектам.
Политика
В Кремле не подтвердили встречу Путина и Эрдогана 5 марта
Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретятся 5 марта в Стамбуле.
Политика
Лукашенко заявил о «понуждении» Белоруссии к интеграции с Россией
Власти Белоруссии всегда поддерживали интеграцию с Россией, но при условии сохранения суверенитета и независимости, заявил 27 февраля президент Александр Лукашенко.
Технологии
Китайский архитектор разработал костюм для защиты от коронавируса
Архитектор из Китая Сунь Дайонг создал проект костюма, который защитит от заражения коронавирусом. О разработке сообщает издание Dezeen.
Политика
Комитет Госдумы поддержал поправки о дате голосования по Конституции
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в четверг поддержал поправки во вторую статью об общероссийском голосовании законопроекта об изменении Конституции РФ, согласно которой голосование пройдет 22 апреля, это день будет нерабочим.
Общество
Россия назвала условие для выплаты Грузии €10 млн по решению ЕСПЧ
Россия пока не может выполнить решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по выплате Грузии компенсации в размере €10 млн за депортацию грузинских граждан в 2006 году.
Кино
Добронравов рассказал о возвращении Васильева в «Сваты»
Исполнитель главной роли в сериале "Сваты" Федор Добронравов рассказал о возвращении Анатолия Васильева в проект.
Общество
Роспотребнадзор рассказал о возможных путях заражения коронавирусом
Заражение коронавирусной инфекцией COVID-2019 может произойти не только воздушно-капельным, но и фекально-оральным путём через грязные руки и воду.
Происшествия
Полковник-миллиардер бросил особняк и сбежал из России
Полковник МВД России Сергей Терентьев сбежал в Монако, бросив свой особняк в Москве стоимостью 1 млрд рублей.
Здоровье
За прошедшую неделю от гриппа на Украине умерли десять человек
Напомним, 6 февраля сообщалось, что с начала эпидемиологического сезона от гриппа на Украине умерли 15 человек.
Общество
Туроператоры приостановили продажи туров в Италию из-за коронавируса
В четверг утром Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить продажу туров в Италию, Иран и Южную Корею из-за угрозы жизни и здоровью в этих странах до стабилизации эпидимиологической обстановки.
Политика
В Кремле прокомментировали открытие сквера Немцова в Праге
Экономика
Пенсионеры начали скупать жилье в Москве
Общество
У троих россиян диагностировали коронавирус
Здоровье
Министр здравоохранения Германии заявил о начале эпидемии коронавируса
Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан сказал, что страна находится на пороге эпидемии.
Технологии
Названы опасные приложения для смартфонов
Эксперты перечислили опасные приложения для современных смартфонов. К тому же можно эффективно защититься от пропажи имеющихся данных.
Кино
Создатели будущих «Звездных войн» раскрыли детали сюжета
Согласно информации на официальном сайте «Звездных войн», период, о котором пойдет речь в новой части, не пересекается ни с уже снятыми фильмами, ни с предстоящими работами.