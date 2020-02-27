Выбор 22 апреля в качестве даты проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституции не связан с днем рождения Владимира Ленина, сообщил Дмитрий Песков.

В Кремле объяснили выбор даты голосования по поправкам в Конституцию

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