Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле объяснили выбор даты голосования по поправкам в Конституцию

Выбор 22 апреля в качестве даты проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституции не связан с днем рождения Владимира Ленина, сообщил Дмитрий Песков.
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В Кремле объяснили выбор даты голосования по поправкам в Конституцию

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Кремль объяснил выбор дня голосования по поправкам к Конституции

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В КПРФ назвали троллингом назначение всероссийского голосования на день рождения Ленина

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Кремль отрицает связь голосования 22 апреля с днем рождения Ленина

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Минпромторг предложил ввести единый федеральный подход для регулирования розничной продажи алкоголя и предотвращения фактов коррупции на местах при установлении границ территорий, прилегающих к соцобъектам.
РИА Новости 04:34
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В Кремле не подтвердили встречу Путина и Эрдогана 5 марта

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган встретятся 5 марта в Стамбуле.
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Лукашенко заявил о «понуждении» Белоруссии к интеграции с Россией

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В Кремле прокомментировали открытие сквера Немцова в Праге

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Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан сказал, что страна находится на пороге эпидемии.
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