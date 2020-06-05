Политика
Утро.ruВ Кремле объяснили ярость Путина из-за ЧП в Норильске
Из-за замедленного реагирования возбудили уголовное дело. Напомним, ранее во время совещания с главами регионов Владимир Путин пришел в ярость после завершения доклада губернатора Красноярского края Александра Усса. Президента возмутило, что о трагедии власти проинформировали лишь спустя два дня.
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Общество
Николая Платошкина посадили под домашний арест
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа", - сказала собеседница агентства.
РИА Новости вчера в 14:13
Технологии
«МегаФон» запустил сервис подкастов
Оператор связи «МегаФон» расширил свою экосистему цифровых сервисов и запустил платформу «МегаФон Подкасты».
АБН 04:52
Происшествия
В Краснодаре пластический хирург Алена Верди попала в больницу
В столице Кубани Ленинский районный суд перенес первое слушание по уголовному делу в отношении 37-летнего пластического хирурга Алены Верди, которая обвиняется в семи эпизодах оказания медицинских услуг, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью пациенток.
Российская газета 05:52
Политика
Чехия высылает двух россиян из-за шпионского скандала
По данным Hospodarske Noviny, из Чехии вышлют двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге (РЦНК) — нынешнего руководителя центра Андрея Кончакова, и.о. руководителя представительства Россотрудничества в Чехии, а также еще одного сотрудника РЦНК Игоря Рыбакова.
Коммерсантъ 07:54
Здоровье
Главврач Александро-Мариинской больницы обратился к астраханцам
Руководитель областного медучреждения, на базе которого развёрнут ковидный госпиталь, обратился к астраханцам с настоятельной просьбой о соблюдении масочного режима и действующих ограничений, связанных с пандемией.
Южная Волна 07:12
Авто
«АвтоВАЗ» покинул европейский рынок
Главный европейский дистрибьютор Lada рассказал в интервью «Газете.Ru» об уходе бренда с европейского рынка.
Финансовая газета 03 июня в 08:05
Происшествия
В Москве полицейские пресекли вечеринку с 50 участниками
В Москве полицейские при поддержке бойцов спецназа пресекли вечеринку с участием более 50 человек на Варшавском шоссе.
Известия 04:50
Общество
Российские доставщики еды заявили о забастовке
В Delivery Club заявили, что в период самоизоляции доходы курьеров увеличились, в остальном условия работы доставщиков еды не поменялись.
Lenta.ru вчера в 10:43
Футбол
Автобус с футболистами «Бенфики» забросали камнями
Как сообщает пресс-служба лиссабонской команды, автобус был атакован на пути между стадионом Эштадиу да Луш и тренировочной базой клуба.
Советский спорт 01:44
Политика
Лукашенко объявил об отставке правительства Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому действующий состав правительства отправляется в отставку, сообщает БЕЛТА.
Ридус 03 июня в 12:30
Здоровье
Роспотребнадзор оценил безопасность занятий спортом на улице в масках
Занятия фитнесом на улице и прогулки в защитных масках безопасны для людей, говорится в сообщении Роспотребнадзора.
iReactor вчера в 09:04
Политика
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ 04:10
Общество
Песков ответил на вопрос о гибели жителя Екатеринбурга при задержании
Ситуация с гибелью оказавшего сопротивление силовикам в квартире жителя Екатеринбурга - не вопрос Кремля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:09
Транспорт
В России начали тестировать онлайн-тахографы
Министерство транспорта начало тестировать онлайн-тахографы — устройства, которые фиксируют превышение скорости или нарушение режима труда водителей.
РИА Новости 03:57
Шоу-бизнес
Анастасия Шубская показала фигуру через неделю после вторых родов
Уже через неделю после родов Анастасия Шубская похвасталась в Instagram стройной фигурой.
Lisa.ru 05:30
Здоровье
У главврача калининградского кардиоцентра нашли коронавирус
По информации штаба, у других сотрудников кардиоцентра и пациентов коронавирус не выявлен.
Российская газета 07:57
Спорт
Гонщица бросила спорт и стала порноактрисой
Австралийская гонщица Рени Грейси бросила спорт ради карьеры порноактрисы.
Lenta.ru 07:41
Общество
Церемония прощания с Джорджем Флойдом прошла в Миннеаполисе
Церемония прощания с погибшим в результате действий полиции афромериканцем Джорджем Флойдом прошла в Миннеаполисе, трансляцию события вел телеканал ABC News.
Газета.Ru вчера в 21:45
Кино
Ушел из жизни актер Михаил Кокшенов
Советский и российский актер Михаил Кокшенов ушел из жизни на 84-м году жизни.
Российская газета 07:13
Общество
Глава Роспотребнадзора предупредила о неизбежности новой пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что человечеству не избежать новой пандемии.
МР7.ру вчера в 09:44
Космос
Выбраны туристы для первого полета на МКС на корабле Илона Маска
Многоразовый пилотируемый космический корабль Crew Dragon 30 мая стал первым в истории, отправленным частной компанией на МКС.
NewInform вчера в 08:03
Хоккей
Ларионов стал главным тренером молодежной сборной России по хоккею
Российская газета 02:49
Политика
Президент поручил проверить все места хранения нефтепродуктов в стране
Президент России Владимир Путин поручил Роспотребнадзору оценить все места хранения нефтепродуктов в стране и проверить все объекты аналогичные ТЭЦ в Норильске, чтобы избежать ЧП, подобных разливу 20 тысяч тонн дизельного топлива.
Парламентская газета 07:37
Шоу-бизнес
Пелагея сменила имидж и помолодела
Поклонники Пелагеи сразу отметили, что с чёлкой певица выглядит как девочка, помолодевшая и стильная.
Paparazzi.ru 02:36
Происшествия
В жилом доме на юге Москвы произошел взрыв
На юге Москвы в жилом доме произошел взрыв, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Ведомости 06:18
Космос
О препятствии для полетов женщин в космос рассказали российские ученые
Отмечается, что вероятное снижение устойчивости вестибулярного аппарата у женщин на фоне menses (месячных — прим. ред. РИА LIVE24) нужно учитывать при полетах на МКС, Луну и Марс женщин-астронавтов в составе экипажа.
Live24 вчера в 02:16
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
Кино
Следующим фильмом режиссера «Солнцестояния» будет «кошмарная комедия»
Что касается продолжительности будущего фильма, то тягу к крупной форме Астер продемонстрировал еще в конце прошлого года, выпустив режиссерскую версию «Солнцестояния», которая длится почти три часа.
Кinomania 06:44