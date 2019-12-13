Общество

RT на русскомRT на русскомВ Кремле оценили данные Росстата о естественной убыли населения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал данные Росстата, согласно которым естественная убыль населения в стране по итогам 2019 года станет самой высокой за 11 лет.
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с чего всё началось

В Кремле назвали «очень неприятной» демографическую ситуацию в России

Ранее Росстат сообщил, что за январь-сентябрь 2019 года зафиксирована естественная убыль населения на 236,9 тысяч человек (против 173,4 тыс. человек в январе-сентябре 2018 года). По данным СМИ, этот год станет рекордным по данному показателю за 11 лет.
Интерфакс04:49

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Общество

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