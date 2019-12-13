Политика

ИзвестияИзвестияВ Кремле оценили данные Росстата о естественной убыли населения России

Опубликованная статистика о естественной убыли населения России прогнозировались. Об этом в пятницу, 13 декабря, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об исследовании Росстата.
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с чего всё началось

В Кремле назвали «очень неприятной» демографическую ситуацию в России

Ранее Росстат сообщил, что за январь-сентябрь 2019 года зафиксирована естественная убыль населения на 236,9 тысяч человек (против 173,4 тыс. человек в январе-сентябре 2018 года). По данным СМИ, этот год станет рекордным по данному показателю за 11 лет.
Интерфакс04:49

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В Кремле оценили данные Росстата о естественной убыли населения России

Известия05:08

Песков прокомментировал данные о сокращении населения России

Lenta.ru05:04

Кремль оценил данные о рекордной убыли населения по итогам 2019 года

RT на русском04:32

В Кремле назвали «очень неприятной» демографическую ситуацию в России

Интерфакс04:49

Песков счел неприятной ситуацию с рекордной убылью населения России

Газета.Ru04:46

Кремль заявил о кульминации демографической ямы в России

РБК04:41

Песков прокомментировал данные Росстата о сокращении населения

ТАСС04:59
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Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 6,25%

Банк России на заседании в пятницу, 13 декабря, снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 6,25% годовых.
RT на русском 05:30
Политика

Россия и Украина проводят в Вене переговоры по транзиту газа

Россия и Украина на уровне руководства «Газпрома» и «Нафтогаза» начали в Вене раунд консультаций по транзиту газа.
RT на русском 05:27
Происшествия

В Чебоксарах студентка с ножом напала на сотрудницу колледжа

В ведомстве рассказали, что «учащаяся 2002 года рождения с ножом зашла в кабинет заведующей отделением колледжа и нанесла ей удары».
RT на русском 05:54
Политика

Глава Иркутской области Сергей Левченко покинул свой пост

Раскритиковал губернатора за то, что тот не возглавил комиссию по ликвидации последствий наводнения.
BFM.ru вчера в 10:59
Космос

Стало известно, сколько весит Млечный Путь

МИР 24 01:58
Политика

Суд в Великобритании закончил слушания по долгу Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании 12 декабря завершил слушания по спору Украины и России по еврооблигациям.
Коммерсантъ вчера в 18:59
Шоу-бизнес

Умерла заслуженная артистка России Екатерина Дурова

Заслуженная артистка РФ Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет после продолжительной болезни.
ТАСС 02:43
Армия и оружие

США испытали запрещенную ДРСМД баллистическую ракету

На базе Военно-воздушных сил (ВВС) США Ванденберг в Калифорнии провели испытания баллистической ракеты наземного базирования средней дальности, передает Business Insider со ссылкой на представителя Пентагона.
РБК вчера в 14:41
Общество

Госдума вернула курилки в аэропорты

Госдума одобрила возврат курилок в аэропорты. Документ принят в третьем, окончательном чтении.
ТВ Центр вчера в 06:16
Политика

Кремль предложил Зеленскому жать руку Путину без вопроса о Крыме

РБК 04:35
Происшествия

В Германии при взрыве в жилом доме пострадали 25 человек

В Бланкенбурге утром в пятницу произошел мощный взрыв в пятиэтажном жилом доме на улице Бертольда Брехта, пострадали не менее 25 человек, сообщила полиция Магдебурга.
Интерфакс 05:25
Происшествия

Экс-президента Киргизии Атамбаева обвинили в убийстве бойца спецназа

DP.RU 02:48
Происшествия

Пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов» потушен

Пожар на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске потушен.
RT на русском 03:24
Общество

Росстат отчитался о естественной убыли населения в России

Естественная убыль населения России — превышение числа умерших над числом родившихся — за девять месяцев этого года составила 259,6 тыс. человек.
Известия 03:44
Здоровье

В Якутии корью заболели уже 13 человек

В Якутии число заболевших корью увеличилось до 13 человек. Это данные регионального минздрава.
YakutiaPrime.ru 11 декабря в 13:02
Космос

На МКС доставили ящик вина

Экономика сегодня вчера в 04:02
Происшествия

Умерший журналист «Вечерней Москвы» делал себе неизвестные уколы

Газета.Ru 03:52
Происшествия

В Москве произошел крупный пожар на складе с тканями

На Варшавском шоссе в Москве горит склад с тканями, площадь пожара составляет 3 тыс. кв. м, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по столице.
РБК 05:52
Футбол

Гинер отстранен от футбола на три месяца за критику судейства

Комиссия Российского футбольного союза по этике 13 декабря рассмотрела дело президента московского ЦСКА Евгения Гинера, связанное с жесткой критикой работы арбитров в матче 19-го тура между красно-синими и "Краснодаром".
Вести.Ru 05:27
Спорт

Российские гандболистки проиграли сборной Нидерландов в полуфинале ЧМ

REGNUM 05:20
Общество

Российские моряки открыли четыре острова в Красном море

Экипаж гидрографического судна Черноморского флота "Донузлав" обнаружил четыре неизвестных участка суши в Красном море.
РИА Новости 03:54
Шоу-бизнес

Андрей Губин возвращается на сцену

StarHit.ru 03:00
Общество

Замминистра социальных отношений Челябинской области уходит в отставку

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер освободил от занимаемой должности первого заместителя министра социальных отношений региона Татьяну Ильину.
Коммерсантъ Челябинск 05:39
Политика

В Венгрии положительно оценили энергопотенциал «Турецкого потока»

Надеемся, что к концу 2021 года 9,8 млрд кубометров газа будет приходить в Венгрию по южному направлению заинтересованы в диверсификации маршрутов поставки и источниках.
Известия 04:41
Армия и оружие

В ЛНР сообщили о возвращении украинских военных на позиции

ГЛАС.RU 03:54
Общество

Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу

Юрия Лужкова хоронят в закрытом гробу Сегодня в Москве прощаются с Юрием Лужковым.
Экспресс газета вчера в 01:53
Общество

Лукашенко рассказал, почему не спит по ночам

РИА Новости 05:05
Технологии

Новый компьютерный томограф установили в Ваныкинской больнице

Тульские СМИ 03:44
Футбол

Эспаньол — ЦСКА 0:1

Футболисты московского ЦСКА одержали победу над игроками «Эспаньола» в гостевом поединке заключительного, шестого тура группового этапа Лиги Европы.
ProstoProSport вчера в 16:53
Общество

Госдума освободила от НДФЛ компенсации обманутым дольщикам

Депутаты Государственной думы РФ приняли поправки в налоговый кодекс Российской Федерации, которые освободят обманутых дольщиков от уплаты НДФЛ при получении компенсаций.
Континент Сибирь Online 03:02
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