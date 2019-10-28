Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о ликвидации главаря террористической организации "Исламское государство" (организация запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщает РИА "Новости".

В Кремле оценили данные о ликвидации лидера ИГ

Происшествия Адвокат Ивана Голунова пожаловался в суд на бездействие следователя СК Адвокат «Правозащиты открытки» Сергей Бадамшин, пожаловался в суд на бездействие следователя СК, который расследует действия сотрудников полиции, задержавших журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Кино Этот российский фильм стоил три миллиарда. Он опозорил страну, Шварценеггера и Джеки Чана В фокусе внимания — стоивший 50 миллионов долларов фэнтези-конфуз «Тайна печати дракона», история создания и неудачи которого включает банкротства, иски к голливудским звездам и крах отношений с крупнейшей китайской госкорпорацией.

Музыка Настя со слоником: Каменских выпустила клип в стиле латино Напомним, что муж и продюсер Насти Каменских — Алексей Потапенко — месяц назад выпустил клип со стриптизершами.

Общество Охранники стали самыми закредитованными в России Работники охранных предприятий являются самыми закредитованными сотрудниками в России, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Авто Новая Hyundai Sonata российской сборки получила ОТТС В документе указано, что новое поколение седана начнут предлагать с 2,0-литровым 150-сильным и 2,5-литровым агрегатом с отдачей 179 л.с.

Политика Болгария высылает российского дипломата за шпионаж Болгария высылает российского дипломата, в отношении которого прокуратура страны ранее завела дело по обвинению в шпионаже.

Футбол Казань заявилась на проведение Суперкубка УЕФА Сегодня официально подана заявка на проведение в Казани Суперкубка УЕФА в 2022 либо в 2023 году.

Футбол Путин наградил Прядкина Орденом почета Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) и глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин награжден Орденом почета за заслуги в развитии физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу, сообщается на портале правовой информации.

Происшествия Пожар рядом со стадионом «Спартак» потушен Возгорание сухой травы у стадиона "Открытие Арена" на северо-западе Москвы потушено на площади 150 погонных метров, сообщается на сайте управления МЧС по Москве.

Происшествия Начальник полиции подмосковного Ступина задержан за получение взятки При получении взятки в размере 500 тысяч рублей задержаны несколько высоких полицейских чинов в подмосковном городском округе Ступино.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк подарила матери роскошную иномарку Актриса Анастасия Заворотнюк, страдающая тяжёлым онкологическим заболеванием, подарила своей 76-летней матери роскошную иномарку.

Шоу-бизнес Регина Тодоренко рассказала, сколько ей нужно денег в месяц для жизни Регина Тодоренко рассказала, что для комфортной жизни ей необходимо около пяти миллионов рублей в месяц.

Футбол Криштиану Роналду рассказал о соперничестве с Лионелем Месси Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил, что ему нравится соперничество и постоянное противопоставление с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.

Экономика Алекперов опроверг слухи о возможной продаже акций «Лукойла» Пресс-служба "Лукойла" в пятницу же опровергла РИА Новости появившуюся в СМИ информацию о возможной покупке пакета акций компании "Сургутнефтегазом".

Автоспорт Нико Хюлкенберг: Квят должен был попытаться атаковать На последнем круге в Мексике Даниил Квят попытался опередить Нико Хюлкенберга, но произошёл контакт и машину Renault развернуло.

Происшествия Обвиняемый в смертельной аварии в Екатеринбурге отказался от полиграфа Возможный виновник аварии, в которой погибли два жителя Екатеринбурга, отказался проходить проверку на полиграфе.

Общество Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.

Политика Путин увеличил штат прокуратуры Президент Владимир Путин подписал указ об увеличении общей штатной численности органов прокуратуры России почти на 250 человек.

Общество Медведев поручил создать в Ялте игорную зону «Золотой берег» В Ялте появится игорная зона "Золотой берег", следует из распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Фигурное катание Трусова выложила уникальное видео четверного прыжка с Ханю Российская фигуристка Александра Трусова на разминке прыгнула параллельный четверной тулуп вместе с олимпийским чемпионом из Японии Юдзуру Ханю.

Экономика Медведев подписал стратегию развития судостроения Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал стратегию развития судостроительной промышленности до 2035 года, призванную увеличить долю российских судов на мировом рынке.