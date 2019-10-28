Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuВ Кремле оценили данные о ликвидации лидера ИГ

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о ликвидации главаря террористической организации "Исламское государство" (организация запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Медведев поручил создать в Ялте игорную зону «Золотой берег»

В Ялте появится игорная зона "Золотой берег", следует из распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева, опубликованного на официальном портале правовой информации.
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Медведев подписал стратегию развития судостроения

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