Общество
REGNUMВ Кремле оценили данные о рекордной убыли населения России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал данные Росстата, согласно которым убыль населения по итогам 2019 года станет самой высокой с 2008 года.
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Кино
Умер актер из фильмов «Леон» и «Делай как надо» Дэнни Айелло
Шоу-бизнес
Андрей Губин возвращается на сцену
Певец готовит несколько творческих сюрпризов. Российский поп-музыкант Андрей Губин возвращается на сцену.
Авто
Новый Nissan X-Trail замечен на тестах
Компания Nissan продолжает дорожные испытания кроссовера Nissan X-Trail нового поколения.
Футбол
Уткин прокомментировал решение об отстранении Гинера от футбола
Спортивный журналист Василий Уткин отреагировал на решение комиссии РФС по этике отстранить президента ЦСКА Евгения Гинера от футбола на три месяца.
Фигурное катание
Загитова объявила о приостановлении карьеры
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП второй раз за неделю
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию сразу после выписки из больницы. Об этом он сообщил в Instagram.
Политика
Владимир Путин оставил автограф на новом грузовике КамАЗ
Во время визита Владимира Путина представители отечественного бренда показали новые разработки, которые будут использоваться в грузовых автомобилях КамАЗ.
Политика
Меркель объяснила причину продления антироссийских санкций
Комментируя продление Евросоюзом антироссийских санкций, Ангела Меркель заявила о недостаточном продвижении в урегулировании украинского конфликта.
Политика
Джонсон переизбрался в парламент
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон переизбрался в парламент, согласно результатам голосования, и заявил, что теперь у него есть «веские полномочия для проведения Brexit», сообщил телеканал Sky News.
Энергетика
Для Европы нашли способы прожить без транзита газа через Украину
Европа сможет прожить без транзита российского газа через Украину, если стороны не успеют договориться о новом соглашении до января 2020 года.
Политика
Год без транзита газа: Украина сама себя перехитрила
В теории, осталась только одна возможность сохранить транзит газа через Украину: заключить соглашение на год, но "Навтогаз" уперся и гнет свою линию.
Шоу-бизнес
Умерла заслуженная артистка России Екатерина Дурова
Заслуженная артистка РФ Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет после продолжительной болезни.
Авто
Компания Kia запатентовала новый фирменный логотип
Пока неясно будет ли новый логотип применен ко всем моделям или только к электрокарам. Нынешний логотип компания использует с 2004 года.
Здоровье
Россиянам упростили доступ в бассейны
Верховный суд России вынес решение, согласно которому бассейны теперь можно посещать без справок.
Футбол
18-летний форвард «МЮ» признан лучшим игроком недели в Лиге Европы
18-летний нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд признан лучшим игроком недели в Лиге Европы.
Общество
Минфин США снял санкции с трех российских компаний
Министерство финансов США сняло санкции с трех российских компаний, сообщает РИА Новости.
Экономика
Правление «Газпрома» одобрило новую дивидендную политику
Правление «Газпрома» согласовало новую редакцию дивидендной политики, сообщила 12 декабря компания.
Здоровье
Умер еще один не дождавшийся операции у Каабака ребенок
В Москве умер ожидавший трансплантации почки ребенок, один из близнецов из Южно-Сахалинска, которых должен был прооперировать врач-трансплантолог Михаил Каабак.
Футбол
В таблице коэффициентов УЕФА Россия все еще отстает от Португалии
В заключительном туре ЛЧ «Зенит» проиграл «Бенфике» (1:3), благодаря чему португальцы заняли 3-е место в группе и вышли в плей-офф Лиги Европы.
Армия и оружие
В Forbes оценили новейшую российскую подлодку
Авторитетное издание Forbes опубликовало статью о новейшей российской дизель-электрической подводной лодке.
Авто
«Прощальный» Mitsubishi Pajero получил премиум-версию
Весной текущего года производители японского автомобильного концерна Mitsubishi представили на российском рынке "прощальную" версию легендарного внедорожника Pajero.
Экономика
ЦБ пятый раз за год снизил ключевую ставку
Регулятор снизил ставку пятый раз с начала года, суммарно – на 1,5 п. п. с 7,75%.
Политика
Спецпредставитель президента заявил о вреде конфликта вокруг Nginx
Разбирательство в отношении компании Nginx несет гигантский вред ИТ-рынку и его развитию, считает спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.
Экономика
С нового года увеличится минимальный размер оплаты труда
Напомним, что на сегодняшний день в России минимальный размер оплаты труда 11 280 рублей, а значит, что рост составит 7,5 процента (850 рублей).
Политика
Британский суд закончил слушания о долге Украины перед РФ
Судьям осталось принять решение, сообщает канцелярия суда. Дело о долге Украины перед Россией суд рассматривал четыре дня.
Происшествия
В Москве задержали пятерых членов ИГ, готовивших теракты
ФСБ РФ совместно с МВД задержала в Москве пятерых членов запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ), собиравшихся совершить теракты.
Культура
Лев Лещенко выругался матом в новом шоу Максима Галкина
Политика
США договорились с Китаем об условиях торговой сделки
Происшествия
Тела шести погибших после извержения вулкана нашли в Новой Зеландии
Спасатели нашли тела шести жертв извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, информирует полиция страны в Twitter.
Происшествия
На нижегородца завели дело за истязание соседей конским ржанием
Уголовное дело об истязании возбуждено в отношении 46-летнего нижегородца, систематически изводившего соседей конским ржанием.