Опубликованная статистика о естественной убыли населения России прогнозировались. Об этом в пятницу, 13 декабря, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об исследовании Росстата.

В Кремле оценили данные Росстата о естественной убыли населения России

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