Политика

ИзвестияИзвестияВ Кремле оценили данные Росстата о естественной убыли населения России

Опубликованная статистика о естественной убыли населения России прогнозировались. Об этом в пятницу, 13 декабря, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об исследовании Росстата.
Читать в источнике
Комментировать1043

Подробнее о событии

В Кремле прокомментировали данные Росстата об убыли населения

РИА Новости06:14

В Кремле оценили данные Росстата о естественной убыли населения России

Известия05:08

В Кремле оценили данные Росстата о естественной убыли населения

RT на русском04:32

Песков прокомментировал данные Росстата о сокращении населения

ТАСС04:59

В Кремле назвали «очень неприятной» демографическую ситуацию в России

Интерфакс04:49

Кремль заявил о кульминации демографической ямы в России

РБК04:41

Песков оценил данные Росстата по численности населения

Газета.Ru06:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 7093 источника, обновлено в 07:42, Ашберн
Финансы

Центробанк России снизил ключевую ставку на 0,25%

Последний раз Центробанк снижал ключевую ставку в конце октября 2019 года на 0,5 базисных пункта, до 6,5% годовых.
REGNUM 05:34
Политика

Левченко прокомментировал отставку с поста главы Иркутской области

Сергей Левченко, занимавший ранее пост губернатора Иркутской области, заявил, что решил уйти в отставку, поскольку в сложившейся ситуации в регионе так будет лучше для местных жителей.
RT на русском 07:16
Политика

Премьерное поведение: Борис Джонсон заново возглавит британский кабмин

Консервативная партия под руководством Бориса Джонсона победила на досрочных выборах в британский парламент, получив, по данным экзитполов, 364 места из 650.
Известия 06:45
Футбол

Евгений Гинер отстранен от футбольной деятельности на три месяца

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) отстранил президента московского ЦСКА Евгения Гинера на три месяца от футбольной деятельности и оштрафовал на один миллион рублей за высказывания в адрес главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова и арбитра Василия Казарцева.
РИА Новости 05:15
Политика

Климкин предрек переход части территорий Украины под контроль России

Россия не отказалась от планов разделения Украины и создания Новороссии, что чревато переходом части территорий страны под контроль РФ, заявил бывший глава украинского МИДа Павел Климкин.
Известия вчера в 20:55
Экономика

Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога

Отмена же транспортного налога, по расчетам контрольного органа, повлечет выпадающие доходы бюджетов субъектов РФ в размере не менее 160 миллиардов рублей в год.
РИА Новости вчера в 08:45
Здоровье

Умер еще один ребенок, который ждал операции у Каабака

Умер Роман Кузнецов, еще один ребенок, которого должен был оперировать трансплантолог Михаил Каабак, на месяц приостанавливавший работу в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) здоровья детей.
Коммерсантъ 03:55
Политика

Киев уверен в подписании договора о транзите газа с Россией

Транзит газа через территорию Украины будет продолжен с учетом украинских интересов, уверен министр.
Газета.Ru 07:20
Спорт

Российские гандболистки проиграли сборной Нидерландов в полуфинале ЧМ

REGNUM 05:20
Происшествия

Найден погибший при пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» офицер

Тело офицера найдено на месте тушения пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске, сообщает пресс-служба Северного флота.
RT на русском 07:27
Общество

Лукашенко рассказал о нежелании жить после докладов министров

«После докладов министров жить не хочется», — поделился президент.
Lenta.ru 06:20
Происшествия

В Москве произошел крупный пожар на складе с тканями

На Варшавском шоссе в Москве горит склад с тканями, площадь пожара составляет 3 тыс. кв. м, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по столице.
РБК 05:52
Общество

Госдума в первом чтении разрешила продажу пива на стадионах

Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий продажу пива на стадионах во время футбольных матчей.
РИА Новости 05:14
Общество

Rambler заявил права на веб-сервер Nginx

Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
Коммерсантъ вчера в 13:07
Происшествия

ФСБ сообщила о задержании в Москве членов «Исламского государства»

В Москве задержаны пять членов террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ), которых подозревают в намерении совершить диверсионно-террористические акты, сообщила ФСБ РФ.
Коммерсантъ 07:03
Происшествия

В Чебоксарах студентка напала с ножом на сотрудницу колледжа

Студентка Чебоксарского экономико-технологического колледжа напала с ножом на сотрудницу учебного заведения, сообщили РБК в пресс-службе МВД по Чувашии.
РБК 07:13
Игры

Microsoft представила консоль следующего поколения Xbox Series X

Компания Microsoft представила консоль нового поколения Xbox Series X, ранее известную как Project Scarlett.
Газета.Ru 02:07
Биатлон

Россиянка Миронова стала третьей в спринте на этапе КМ по биатлону

Российская газета 07:33
Политика

Соловьев низко оценил ответ Зеленского на шутку Путина про газ

Телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале невысоко оценил шутку президента Украины Владимира Зеленского в ответ на ироничную реплику российского лидера Владимира Путина о газе.
Газета.Ru 04:34
Общество

Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет

Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
РБК вчера в 22:00
Происшествия

В Приангарье два человека погибли в ДТП с участием скорой помощи

Большегруз и автомобиль скорой помощи столкнулись в Иркутской области на трассе "Байкал", в результате ДТП два человека погибли, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД региона.
РИА Новости 03:48
Футбол

Рахимов – один из кандидатов на пост главного тренера «Крыльев Советов»

По информации «БИЗНЕС Online», новым главным тренером «Крыльев Советов» может стать Рашид Рахимов.
Спорт БИЗНЕС Online 07:00
Армия и оружие

МИД прокомментировал испытание США запрещенной ДРСМД ракеты

МИД отреагировал на испытание американцами ракеты, ранее запрещенной договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
РИА Новости 03:25
Шоу-бизнес

Умерла заслуженная артистка России Екатерина Дурова

Заслуженная артистка РФ Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет после продолжительной болезни.
ТАСС 02:43
Космос

Blue Origin вновь успешно испытала суборбитальный корабль New Shepard

Американская компания Blue Origin осуществила очередной - уже двенадцатый - испытательный полет разработанного ею суборбитального корабля New Shepard.
ТАСС вчера в 07:27
Политика

Лукашенко допустил новые переговоры с Россией по «больным вопросам»

RT на русском 05:41
Футбол

Футболисты «Манчестер Сити» остались без рождественской вечеринки

Игроки «Манчестер Сити» остались без рождественской вечеринки клуба по решению главного тренера команды Хосепа Гвардиолы.
Lenta.ru 06:29
Религия

День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря

Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.
Телепорт вчера в 18:35
Политика

В МИД рассказали о разговоре на повышенных тонах на саммите в Париже

Разговор на саммите в Париже иногда велся на повышенных тонах, но Россия действовала эффективно, не дав изменить Минские соглашения, заявил замминистра иностранных дел Андрей Руденко.
РИА Новости 06:51
Политика

Зеленский рассказал о «последнем плане» по урегулированию в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский назвал идею строительства стены в Донбассе "последним планом".
РИА Новости вчера в 16:42
Как работают Яндекс.Новости?
Главное