Политика
ИзвестияВ Кремле оценили данные Росстата о естественной убыли населения России
Опубликованная статистика о естественной убыли населения России прогнозировались. Об этом в пятницу, 13 декабря, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об исследовании Росстата.
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Финансы
Центробанк России снизил ключевую ставку на 0,25%
Последний раз Центробанк снижал ключевую ставку в конце октября 2019 года на 0,5 базисных пункта, до 6,5% годовых.
Политика
Левченко прокомментировал отставку с поста главы Иркутской области
Сергей Левченко, занимавший ранее пост губернатора Иркутской области, заявил, что решил уйти в отставку, поскольку в сложившейся ситуации в регионе так будет лучше для местных жителей.
Политика
Премьерное поведение: Борис Джонсон заново возглавит британский кабмин
Консервативная партия под руководством Бориса Джонсона победила на досрочных выборах в британский парламент, получив, по данным экзитполов, 364 места из 650.
Футбол
Евгений Гинер отстранен от футбольной деятельности на три месяца
Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) отстранил президента московского ЦСКА Евгения Гинера на три месяца от футбольной деятельности и оштрафовал на один миллион рублей за высказывания в адрес главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова и арбитра Василия Казарцева.
Политика
Климкин предрек переход части территорий Украины под контроль России
Россия не отказалась от планов разделения Украины и создания Новороссии, что чревато переходом части территорий страны под контроль РФ, заявил бывший глава украинского МИДа Павел Климкин.
Экономика
Госдума отклонила законопроект об отмене транспортного налога
Отмена же транспортного налога, по расчетам контрольного органа, повлечет выпадающие доходы бюджетов субъектов РФ в размере не менее 160 миллиардов рублей в год.
Здоровье
Умер еще один ребенок, который ждал операции у Каабака
Умер Роман Кузнецов, еще один ребенок, которого должен был оперировать трансплантолог Михаил Каабак, на месяц приостанавливавший работу в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) здоровья детей.
Политика
Киев уверен в подписании договора о транзите газа с Россией
Транзит газа через территорию Украины будет продолжен с учетом украинских интересов, уверен министр.
Происшествия
Найден погибший при пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» офицер
Тело офицера найдено на месте тушения пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске, сообщает пресс-служба Северного флота.
Общество
Лукашенко рассказал о нежелании жить после докладов министров
«После докладов министров жить не хочется», — поделился президент.
Происшествия
В Москве произошел крупный пожар на складе с тканями
На Варшавском шоссе в Москве горит склад с тканями, площадь пожара составляет 3 тыс. кв. м, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по столице.
Общество
Госдума в первом чтении разрешила продажу пива на стадионах
Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий продажу пива на стадионах во время футбольных матчей.
Общество
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
Происшествия
ФСБ сообщила о задержании в Москве членов «Исламского государства»
В Москве задержаны пять членов террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ), которых подозревают в намерении совершить диверсионно-террористические акты, сообщила ФСБ РФ.
Происшествия
В Чебоксарах студентка напала с ножом на сотрудницу колледжа
Студентка Чебоксарского экономико-технологического колледжа напала с ножом на сотрудницу учебного заведения, сообщили РБК в пресс-службе МВД по Чувашии.
Игры
Microsoft представила консоль следующего поколения Xbox Series X
Компания Microsoft представила консоль нового поколения Xbox Series X, ранее известную как Project Scarlett.
Биатлон
Россиянка Миронова стала третьей в спринте на этапе КМ по биатлону
Политика
Соловьев низко оценил ответ Зеленского на шутку Путина про газ
Телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале невысоко оценил шутку президента Украины Владимира Зеленского в ответ на ироничную реплику российского лидера Владимира Путина о газе.
Общество
Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет
Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
Происшествия
В Приангарье два человека погибли в ДТП с участием скорой помощи
Большегруз и автомобиль скорой помощи столкнулись в Иркутской области на трассе "Байкал", в результате ДТП два человека погибли, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД региона.
Футбол
Рахимов – один из кандидатов на пост главного тренера «Крыльев Советов»
По информации «БИЗНЕС Online», новым главным тренером «Крыльев Советов» может стать Рашид Рахимов.
Армия и оружие
МИД прокомментировал испытание США запрещенной ДРСМД ракеты
МИД отреагировал на испытание американцами ракеты, ранее запрещенной договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Шоу-бизнес
Умерла заслуженная артистка России Екатерина Дурова
Заслуженная артистка РФ Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет после продолжительной болезни.
Космос
Blue Origin вновь успешно испытала суборбитальный корабль New Shepard
Американская компания Blue Origin осуществила очередной - уже двенадцатый - испытательный полет разработанного ею суборбитального корабля New Shepard.
Политика
Лукашенко допустил новые переговоры с Россией по «больным вопросам»
Футбол
Футболисты «Манчестер Сити» остались без рождественской вечеринки
Игроки «Манчестер Сити» остались без рождественской вечеринки клуба по решению главного тренера команды Хосепа Гвардиолы.
Религия
День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря
Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.
Политика
В МИД рассказали о разговоре на повышенных тонах на саммите в Париже
Разговор на саммите в Париже иногда велся на повышенных тонах, но Россия действовала эффективно, не дав изменить Минские соглашения, заявил замминистра иностранных дел Андрей Руденко.
Политика
Зеленский рассказал о «последнем плане» по урегулированию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский назвал идею строительства стены в Донбассе "последним планом".