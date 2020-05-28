с чего всё началось

В Кремле расценивают как недостоверные данные о высокой смертности медиков от коронавируса в России. Об этом в четверг, 28 мая, журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Кремле оценили данные о высокой смертности медиков от коронавируса

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