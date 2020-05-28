Коронавирус
FlashNordВ Кремле оценили данные о высокой смертности медиков от коронавируса
В Кремле расценивают как недостоверные данные о высокой смертности медиков от коронавируса в России. Об этом в четверг, 28 мая, журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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с чего всё началось
Как пишет издание, на вопрос о «Списке памяти», который ведут сами врачи, и подсчетах «Медиазоны», он ответил, что «эти данные не находят своего подтверждения».Медиазона06:29
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Общество
Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок
Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок.
Коммерсантъ 10:56
Хоккей
«Амур» обменял нападающего Плотникова в «Металлург»
Магнитогорск, Челябинская область, 28 мая 2020, 15:28 — REGNUM Хабаровский «Амур» обменял нападающего Сергея Плотникова в магнитогорский «Металлург».
REGNUM 08:28
Авто
Nissan прекратит производство автомобилей Datsun в России
Ведомости 06:08
Политика
МИД РФ: Нидерланды не расследовали роль Украины в гибели «боинга» MH17
Как подчеркнул представитель МИД РФ, следственная группа так и не провела настоящего расследования "роли Украины в крушении рейса МН17 - в связи с незакрытием украинскими властями воздушного пространства для полетов гражданских самолетов над зоной вооруженного конфликта".
РЕН ТВ 04:38
Политика
Песков высказался о заявлении бизнесмена из Польши о вымогательстве
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что полиция проведет проверку заявления польского бизнесмена о вымогательстве денег главой Россельхознадзора.
Газета.Ru 07:07
Общество
В Москве продлили режим пропусков и самоизоляции до 14 июня
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении до 14 июня режима самоизоляции, пропускного режима и других ограничительных мер.
РИА Новости вчера в 13:38
Экономика
Долговая нагрузка граждан России достигла исторического максимума
Москва, 28 мая 2020, 17:43 — REGNUM Долговая нагрузка граждан России достигла рекордного показателя в 10,9% доходов.
REGNUM 10:43
Общество
Академик РАН объяснил опасность длительного ношения масок и перчаток
Число грибковых и аллергических заболеваний вырастет в России из-за постоянного ношения масок и перчаток.
Политическая Экспертиза 05:24
Происшествия
Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки
Российская газета 04:33
Происшествия
Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой
Тело ребенка нашли в реке, сообщили "РГ" в Следственном комитете по Псковской области. Эту девочку искали всем регионом.
Российская газета 08:32
Политика
МИД Украины сообщил о плане ликвидировать ДНР и ЛНР
Кулеба не стал пояснять, что в себя включает этот план.
Инфорос вчера в 16:28
Общество
МЧС предупредило москвичей о грозе с градом 29 мая
Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о грозовых дождях с градом в пятницу.
ТАСС 06:13
Общество
Новые законы с 1 июня коснутся большинства россиян
С 1 июня семьи с детьми от 3 до 16 лет начнут получать единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на ребенка.
Южный Федеральный 04:39
Здоровье
Патологоанатом объяснил подсчет смертности из-за коронавируса в Москве
«Если поражения, нанесенные организму коронавирусом, отсутствовали — или были существенно меньше тех поражений, за которые было ответственно другое заболевание,— то оно и определялось главной причиной смерти», — пояснил патологоанатом.
Lenta.ru 09:51
Происшествия
Кто убил 101-летнего ветерана в Тамбовской области
НТВ вчера в 08:05
Здоровье
В Свердловской области выявили коронавирус ещё у 268 человек
На 28 мая в Свердловской области у 4693 человек подтвержден коронавирус. Из них 1827 человек выздоровели, включая 127 пациентов за сутки.
Kursk.com 04:20
Общество
Собянин прокомментировал данные о смертности от коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что столичные власти публикуют все данные о смертельных случаях среди пациентов с коронавирусом и ничего не собираются скрывать.
RT на русском 09:52
Транспорт
РЖД с 29 мая вернут рассадку пассажиров без социальной дистанции
РЖД с 29 мая возобновляют продажу билетов на поезда дальнего следования на все места, без учета социальной дистанции между пассажирами, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.
ТАСС 06:24
Общество
«Forbes Украина» назвал богатейших бизнесменов страны
Миллиардер Ринат Ахметов признан журналом «Forbes Украина» богатейшим бизнесменом страны, его состояние оценивается в $2,8 млрд, передает российская редакция Forbes.
Ведомости 05:36
Общество
Россия предложила ВОЗ восемь вариантов вакцин от коронавируса
Россия предложила ВОЗ восемь потенциальных вакцин от коронавируса.
Комсомольская правда 08:52
Энергетика
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 17:40
Происшествия
В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца
В американском городе Миннеаполис второй день подряд продолжаются массовые беспорядки.
Российская газета 04:12
Экономика
В России задумались о страховании граждан от безработицы
В России задумались о страховании граждан от безработицы. Эту идею поддержало Министерство труда и социальной защиты, пишут «Известия».
Lenta.ru вчера в 08:38
Происшествия
Дело экс-депутата Госдумы Волчека возбудили после прослушки бывшего замглавы АСВ
Уголовное дело в отношении экс-депутата Госдумы Дениса Волчека и бизнесмена Зураба Плиева возбудили после того, как оперативники прослушали их переговоры с бывшим заместителем главы АСВ Валерием Мирошниковым, сообщает РБК.
Накануне.Ru 03:36
Общество
Названы условия открытия парикмахерских в Москве
При отсутствии роста динамики числа заболевших в столице могут открыть салоны красоты, парикмахерские и другие предприятия сферы услуг, сообщил в четверг первый замруководителя аппарата мэра и правительства столицы, руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.
РИАМО 08:57
Экономика
Богатейший человек мира раскрыл главный секрет успеха
Глава Amazon и богатейший человек мира Джефф Безос раскрыл главный секрет успешного бизнеса.
Lenta.ru 10:06
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе кинотеатров
Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах.
Известия 04:22
Политика
Меркель назвала условие отмены антироссийских санкций
Меркель добавила, что во время предстоящего председательства Германии в Евросоюзе, которое начнется во второй половине 2020 года, отношения с Москвой станут одним из приоритетных направлений.
REGNUM 00:02
Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета
В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета вчера в 20:00