Коронавирус

FlashNordFlashNordВ Кремле оценили данные о высокой смертности медиков от коронавируса

В Кремле расценивают как недостоверные данные о высокой смертности медиков от коронавируса в России. Об этом в четверг, 28 мая, журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Читать в источнике
Комментировать222
с чего всё началось
Как пишет издание, на вопрос о «Списке памяти
», который ведут сами врачи, и подсчетах «Медиазоны», он ответил, что «эти данные не находят своего подтверждения».
Медиазона06:29

Подробнее о событии

Песков переадресовал вопрос о смертности врачей от COVID-19 Минздраву

РИА Новости06:44

Кремль попросит Минздрав разъяснить новый расчет статистики коронавируса

Московский Комсомолец06:00

Кремль не считает достоверными данные о высокой смертности медиков от COVID-19 в России

Газета.Ru06:16

В Кремле прокомментировали данные о смертности медиков с коронавирусом

RT на русском06:13

Кремль считает недостоверными данные о высокой смертности медиков от COVID в России

ТАСС06:07

Песков отрицает высокую смертность российских медиков во время эпидемии коронавируса

Медиазона06:29

Кремль усомнился в данных о высокой смертности медиков от коронавируса

Lenta.ru05:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 11:03, Ашберн
Общество

Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок

Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок.
Коммерсантъ 10:56
245
Хоккей

«Амур» обменял нападающего Плотникова в «Металлург»

Магнитогорск, Челябинская область, 28 мая 2020, 15:28 — REGNUM Хабаровский «Амур» обменял нападающего Сергея Плотникова в магнитогорский «Металлург».
REGNUM 08:28
Авто

Nissan прекратит производство автомобилей Datsun в России

Ведомости 06:08
413
Политика

МИД РФ: Нидерланды не расследовали роль Украины в гибели «боинга» MH17

Как подчеркнул представитель МИД РФ, следственная группа так и не провела настоящего расследования "роли Украины в крушении рейса МН17 - в связи с незакрытием украинскими властями воздушного пространства для полетов гражданских самолетов над зоной вооруженного конфликта".
РЕН ТВ 04:38
10
Политика

Песков высказался о заявлении бизнесмена из Польши о вымогательстве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что полиция проведет проверку заявления польского бизнесмена о вымогательстве денег главой Россельхознадзора.
Газета.Ru 07:07
86
Происшествия

Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара

Ведомости 09:04
799
Общество

В Москве продлили режим пропусков и самоизоляции до 14 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении до 14 июня режима самоизоляции, пропускного режима и других ограничительных мер.
РИА Новости вчера в 13:38
5K
Экономика

Долговая нагрузка граждан России достигла исторического максимума

Москва, 28 мая 2020, 17:43 — REGNUM Долговая нагрузка граждан России достигла рекордного показателя в 10,9% доходов.
REGNUM 10:43
106
Общество

Академик РАН объяснил опасность длительного ношения масок и перчаток

Число грибковых и аллергических заболеваний вырастет в России из-за постоянного ношения масок и перчаток.
Политическая Экспертиза 05:24
893
Происшествия

Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки

Российская газета 04:33
140
Происшествия

Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой

Тело ребенка нашли в реке, сообщили "РГ" в Следственном комитете по Псковской области. Эту девочку искали всем регионом.
Российская газета 08:32
75
Политика

МИД Украины сообщил о плане ликвидировать ДНР и ЛНР

Кулеба не стал пояснять, что в себя включает этот план.
Инфорос вчера в 16:28
1,4K
Общество

МЧС предупредило москвичей о грозе с градом 29 мая

Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о грозовых дождях с градом в пятницу.
ТАСС 06:13
12
Общество

Новые законы с 1 июня коснутся большинства россиян

С 1 июня семьи с детьми от 3 до 16 лет начнут получать единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на ребенка.
Южный Федеральный 04:39
5
Здоровье

Патологоанатом объяснил подсчет смертности из-за коронавируса в Москве

«Если поражения, нанесенные организму коронавирусом, отсутствовали — или были существенно меньше тех поражений, за которые было ответственно другое заболевание,— то оно и определялось главной причиной смерти», — пояснил патологоанатом.
Lenta.ru 09:51
1
Происшествия

Кто убил 101-летнего ветерана в Тамбовской области

НТВ вчера в 08:05
140
Здоровье

В Свердловской области выявили коронавирус ещё у 268 человек

На 28 мая в Свердловской области у 4693 человек подтвержден коронавирус. Из них 1827 человек выздоровели, включая 127 пациентов за сутки.
Kursk.com 04:20
515
Общество

Собянин прокомментировал данные о смертности от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что столичные власти публикуют все данные о смертельных случаях среди пациентов с коронавирусом и ничего не собираются скрывать.
RT на русском 09:52
12
Транспорт

РЖД с 29 мая вернут рассадку пассажиров без социальной дистанции

РЖД с 29 мая возобновляют продажу билетов на поезда дальнего следования на все места, без учета социальной дистанции между пассажирами, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.
ТАСС 06:24
46
Общество

«Forbes Украина» назвал богатейших бизнесменов страны

Миллиардер Ринат Ахметов признан журналом «Forbes Украина» богатейшим бизнесменом страны, его состояние оценивается в $2,8 млрд, передает российская редакция Forbes.
Ведомости 05:36
Общество

Россия предложила ВОЗ восемь вариантов вакцин от коронавируса

Россия предложила ВОЗ восемь потенциальных вакцин от коронавируса.
Комсомольская правда 08:52
127
Энергетика

«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»

Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 17:40
1K
Происшествия

В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца

В американском городе Миннеаполис второй день подряд продолжаются массовые беспорядки.
Российская газета 04:12
355
Экономика

В России задумались о страховании граждан от безработицы

В России задумались о страховании граждан от безработицы. Эту идею поддержало Министерство труда и социальной защиты, пишут «Известия».
Lenta.ru вчера в 08:38
501
Происшествия

Дело экс-депутата Госдумы Волчека возбудили после прослушки бывшего замглавы АСВ

Уголовное дело в отношении экс-депутата Госдумы Дениса Волчека и бизнесмена Зураба Плиева возбудили после того, как оперативники прослушали их переговоры с бывшим заместителем главы АСВ Валерием Мирошниковым, сообщает РБК.
Накануне.Ru 03:36
3
Общество

Названы условия открытия парикмахерских в Москве

При отсутствии роста динамики числа заболевших в столице могут открыть салоны красоты, парикмахерские и другие предприятия сферы услуг, сообщил в четверг первый замруководителя аппарата мэра и правительства столицы, руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.
РИАМО 08:57
104
Экономика

Богатейший человек мира раскрыл главный секрет успеха

Глава Amazon и богатейший человек мира Джефф Безос раскрыл главный секрет успешного бизнеса.
Lenta.ru 10:06
Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе кинотеатров

Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах.
Известия 04:22
396
Политика

Меркель назвала условие отмены антироссийских санкций

Меркель добавила, что во время предстоящего председательства Германии в Евросоюзе, которое начнется во второй половине 2020 года, отношения с Москвой станут одним из приоритетных направлений.
REGNUM 00:02
291
Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета

В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета вчера в 20:00
334
ещё по теме
Главное