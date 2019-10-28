Общество

Газета.RuГазета.RuВ Кремле оценили данные о закрытии компаний малого бизнеса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данные Минэкономразвития о том, что за год из-за повышения налогов закрылись 668 000 малых и средних предприятий, противоречат данным других ведомств, которые имеются в распоряжении у Кремля.
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В Кремле прокомментировали данные о закрытии компаний малого бизнеса

RT на русскомвчера в 09:18

В Кремле не смогли прокомментировать сообщения о закрытии 700 тыс. предприятий

Известиявчера в 09:11

Песков: данные Кремля и Минэкономразвития по малому бизнесу не совпали

ТАССвчера в 06:51

Кремль не согласился с данными о массовом закрытии бизнеса в России

РБКвчера в 07:46

В Кремле усомнились в данных Минэкономразвития о спаде в малом бизнесе

Интерфаксвчера в 07:35

Кремль прокомментировал данные о закрытии в РФ 700 тыс. компаний

Московский Комсомолецвчера в 06:59

В Кремле указали на неточность информации о закрытии малых предприятий

Солидарностьвчера в 09:25
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Финансы

Центробанк впервые раскрыл валютную структуру торговли с Турцией

Банк России впервые раскрыл валютную структуру двусторонней торговли с Турцией: как следует из статистики, опубликованной на официальном сайте регулятора, в январе — июне оплата в рублях производилась в 11,7% случаев, что почти соответствует уровню всего прошлого года — 11,3%.
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В Москве состоялась премьера выдвинутого на Оскар аниме «Дитя погоды»

В кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате в Москве состоялась премьера анимационного фильма в жанре аниме «Дитя погоды» Макото Синкая, который вошёл в лонглист Оскара в категориях «Лучший фильм на иностранном языке» и «Лучший анимационный фильм».
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ФНС сообщила, как освободиться от «лишнего» транспортного налога

В первую очередь Федеральная налоговая служба Российской Федерации напомнила, что понятие «право собственности» не имеется отношения к транспортному налогу, поэтому продажа машины не будет основанием для прекращения его начисления.
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Депутат Рады предрёк поражение Киева в случае газовой войны с Россией

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин высказал мнение, что Украине не следует доводить ситуацию с транзитом газа из России до «газовой войны», так как Киев в данном случае ждёт поражение.
RT на русском 01:30
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В Екатеринбурге из окна роддома выпала женщина

В Екатеринбурге из окна роддома на улице Волгоградской выпала молодая женщина, недавно ставшая матерью.
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Останки главаря ИГ аль-Багдади сбросили в море

Известия 02:23
Происшествия

На вечеринке в центре Москвы от отравления скончались три человека

Трупы трех человек обнаружены в понедельник вечером в одной из квартир в центре Москвы. Еще один пострадавший госпитализирован.
Московский Комсомолец 01:49
Общество

«Росатом» опубликовал материалы о создании первой атомной бомбы в СССР

Вести.Ru 01:14
Происшествия

В Челябинской области брошенный дома младенец умер от голода

REGNUM вчера в 14:47
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Apple представила наушники AirPods Pro с системой шумоподавления

Москва 24 вчера в 12:58
Общество

Количество моногородов в России может сократиться вдвое

По мнению председателя Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Дмитрия Землянского, количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее трех тысяч человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике.
Российская газета 00:30
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Трусова и Ханю показали параллельный четверной тулуп

Российская фигуристка Александра Трусова и японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп на тренировке перед показательными выступлениями на Skate Canada.
Нева Спорт вчера в 01:12
Политика

Украинские радикалы вывезли оружие из Золотого, но недалеко — Билецкий

Боевики незаконного вооружённого формирования, занявшие посёлок Золотое на линии соприкосновения с ЛНР, не вывезли оружие, а хранят его в километре от своих позиций, заявил главарь неонацистского формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Андрей Билецкий 28 октября в интервью изданию «Украинская правда».
REGNUM 02:07
Экономика

Акции российских компаний

Цена закрытия акций, входящих в базу индекса ММВБ, по итогам торгов 24.10.2019, руб. (см. таблицу).
Город N (Ростов) 27 октября в 18:23
Экономика

Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности

Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Ведомости вчера в 20:02
Гаджеты

Xiaomi подтвердил разработку смартфона Mi CC9 Pro

RuNews24.ru вчера в 03:35
Происшествия

В Новом Уренгое севший самолет столкнулся с птицей

Самолет Sukhoi Superjet 100 после посадки в аэропорту Нового Уренгоя во время пробега по полосе столкнулся с птицей.
Известия 01:23
Политика

В США вновь предлагают ввести санкции против «Северного потока — 2»

В конгрессе США предлагают ввести санкции в отношении трубоукладочных судов и иностранных субъектов, играющих ключевую роль в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Автором законопроекта выступил республиканец Энди Барр.
RT на русском 00:00
Происшествия

Российская туристка впала в кому на отдыхе в Турции

Как сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе компании TUI, девушка отправилась на отдых по линии туроператора 13 октября, проживала в отеле Throne Seagate Belek 5*. Подруга россиянки создала группу в социальной сети "ВКонтакте", в которой ищет неврологов и нейрохирургов, готовых помочь туристке.
Интерфакс вчера в 09:19
Общество

В Роспотребнадзоре дали советы по профилактике инсульта

Всемирный день борьбы с инсультом отмечается ежегодно 29 октября. Среди факторов риска развития этого недуга — малоподвижный образ жизни.
Известия 01:32
Космос

Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе

Газета.Ru вчера в 13:18
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Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой

Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.
РИА Новости вчера в 08:45
Экономика

Отдых в Турции может подорожать

В Турции может появиться новый налог, который обяжут платить все объекты размещения, включая отели на популярных у россиян курортах, сообщает АТОР.
РИА Новости вчера в 06:54
Политика

Трамп назвал Зеленского «новым президентом России»

Президент США Дональд Трамп назвал украинского коллегу Владимира Зеленского "новым президентом России".
РИА Новости вчера в 13:15
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 28 октября. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском вчера в 01:07
Общество

Охранники оказались самыми закредитованными работниками в РФ

Больше всего кредитов среди работающих россиян имеют охранники, медики и социальные работники.
Газета.Ru вчера в 10:53
Космос

На обратной стороне Луны найдено загадочное вещество

Китайский луноход «Чанъэ-4» запечатлел необычную находку на обратной стороне Луны.
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Наука

Ученые выяснили, почему черви-паразиты не перевариваются в кишечнике

Газета DAILY вчера в 14:24
Культура

Анастасия Волочкова выступит «на разогреве» у Аллы Пугачевой в Минске

Балерина Анастасия Волочкова выступит 2 ноября вместе с Аллой Пугачевой в Минске.
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Общество

У Соловьева в студии снова подрались

В студии программы «Вечер», которую ведет Владимир Соловьев, подрались гости. Об этом в своем Twitter рассказал сам Соловьев.
Национальная служба новостей 02:20
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