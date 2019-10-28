Общество

Газета.RuГазета.RuВ Кремле оценили данные о закрытии компаний малого бизнеса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данные Минэкономразвития о том, что за год из-за повышения налогов закрылись 668 000 малых и средних предприятий, противоречат данным других ведомств, которые имеются в распоряжении у Кремля.
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Без юрлица: в России за год закрылось почти 700 тыс. предприятий

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РИА Новости25 октября в 07:40

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РБК07:46

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Песков: данные Кремля и Минэкономразвития по малому бизнесу не совпали

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Кремль опроверг сообщения о закрытии в России почти 700 юридических лиц

ФАН06:45

В Кремле прокомментировали данные о закрытии компаний малого бизнеса

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