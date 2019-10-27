Общество
Газета.RuВ Кремле оценили данные о закрытии компаний малого бизнеса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данные Минэкономразвития о том, что за год из-за повышения налогов закрылись 668 000 малых и средних предприятий, противоречат данным других ведомств, которые имеются в распоряжении у Кремля.
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с чего всё началось
Ранее «Известия» со ссылкой на Минэкономики сообщили, что 668 тысяч юридических лиц были вынуждены закрыться за последний год из-за ухудшения экономических условий в России.Амур.инфо26 октября в 22:52
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Происшествия
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РЕН ТВ вчера в 01:12
Кино
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Общество
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Политика
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Прокуратура Болгарии возбудила уголовное дело в отношении российского дипломата по обвинению в шпионаже.
ТАСС вчера в 10:10
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Энергетика
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Известия вчера в 22:32
Армия и оружие
Лаврентьев прокомментировал ситуацию на северо-востоке Сирии
Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев считает, что, несмотря на подписанный меморандум, ситуация остается сложной.
ТК Звезда вчера в 18:40
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Общество
Зампред ВС отменил решение о праве ФСБ изымать декларации об амнистии
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Здоровье
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Маркировка лекарственных препаратов в России вводится впервые.
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