с чего всё началось

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данные Минэкономразвития о том, что за год из-за повышения налогов закрылись 668 000 малых и средних предприятий, противоречат данным других ведомств, которые имеются в распоряжении у Кремля.

В Кремле оценили данные о закрытии компаний малого бизнеса

Хоккей Ванкувер Кэнакс — Флорида Пантерз 6:2 Российский нападающий «Флориды Пантерз» Евгений Дадонов набрал 10-е очко в нынешнем сезоне.

Происшествия В Екатеринбурге молодая мать выпала из окна роддома В Екатеринбурге из окна роддома городской больницы №40 выпала женщина, которая несколько дней назад родила ребёнка.

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Финансы Центробанк понизил курс доллара и евро на 29 октября Банк России понизил на вторник, 29 октября, официальный курс доллара и евро по отношению к рублю.

Происшествия Под Новосибирском произошло сильное землетрясение Жители города Искитим и нескольких поселков Новосибирской области около 8.50 утра почувствовали подземные толчки - в двадцати километрах от райцентра произошло серьезное землетрясение.

Путешествия Отдых в Турции может подорожать В Турции может появиться новый налог, который обяжут платить все объекты размещения, включая отели на популярных у россиян курортах, сообщает АТОР.

Общество Медведев поручил создать в Ялте игорную зону «Золотой берег» В Ялте появится игорная зона "Золотой берег", следует из распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева, опубликованного на официальном портале правовой информации.

Наука Мозг по-разному запоминает выученную информацию Мозг по-разному сохранил выученную информацию, показал эксперимент, который провели британские ученые из Оксфордского университета.

Футбол «Зенит» интересуется защитником «Ромы» Защитник итальянского клуба «Рома» Жуан Жезус может зимой перейти в петербургский «Зенит», сообщает портал calciomercato.it.

Культура Премьеру «Терминатора» отменили в Лос-Анджелесе Премьеру фильма «Терминатор: Темные судьбы» отменили в Лос-Анджелесе. Причиной стали продолжающиеся пожары в Калифорнии.

Экономика Экономисты: Россияне платят за продэмбарго по 445 млрд ежегодно Российские потребители из-за продовольственных контрсанкций каждый год теряют по 445 млрд рублей в ценах 2013 года, пишет «Коммерсант» со ссылкой на совместное исследование экономистов РАНХиГС и Центра экономических и финансовых исследований и разработок (ЦЭФИР).

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Армия и оружие В Дейр-эз-Зоре открыли понтонный мост через Евфрат Сирийские военные при помощи российских специалистов соорудили понтонный мост через Евфрат в Дейр-эз-Зоре на востоке Сирии.

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Армия и оружие Лаврентьев прокомментировал ситуацию на северо-востоке Сирии Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев считает, что, несмотря на подписанный меморандум, ситуация остается сложной.

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Общество Зампред ВС отменил решение о праве ФСБ изымать декларации об амнистии ВС разрешил ФСБ изымать декларации об амнистии капитала Израйлита арестовали в 2016 году.

Авто Налоговая сообщила, как освободиться от «лишнего» транспортного налога Прежде всего, в ФНС напомнили, что понятие «право собственности» в случае с транспортным налогом не действует, а, значит, продажа автомобиля не может считаться основанием для прекращения его начисления.