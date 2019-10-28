Общество
Газета.RuВ Кремле оценили данные о закрытии компаний малого бизнеса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данные Минэкономразвития о том, что за год из-за повышения налогов закрылись 668 000 малых и средних предприятий, противоречат данным других ведомств, которые имеются в распоряжении у Кремля.
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Путешествия
Отдых в Турции может подорожать
В Турции может появиться новый налог, который обяжут платить все объекты размещения, включая отели на популярных у россиян курортах, сообщает АТОР.
РИА Новости 06:54
Космос
Потенциально опасный астероид прошел на расстоянии 6 млн км от Земли
Кубань 24 26 октября в 05:59
Армия и оружие
Тело аль-Багдади сбросили в море
Тело главаря террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, которого американцы в очередной раз ликвидировали, было сброшено в море.
REGNUM 17:04
Космос
Давление на краю Солнечной системы оказалось аномально высоким
Для измерения давления в гелиосфере ученые использовали космический аппарат «Вояджер», который с 1977 года стабильно находится за пределами Солнечной системы.
Naked Science 24 октября в 20:02
Гаджеты
Apple анонсировала новые беспроводные наушники AirPods Pro
RT на русском 15:45
Кино
Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Театрал 07:37
Политика
Лидер «Азова» пригрозил Зеленскому вводом 10 тысяч бойцов в Донбасс
RT на русском вчера в 10:33
Общество
Роструд напомнил жителям России о короткой рабочей неделе
Дополнительный выходной день ожидает жителей России 4 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы по труду и занятости.
REGNUM 05:42
Наука
Российские ученые нашли причины сердечных патологий
Ученые из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН под руководством Юрия Кокоза обнаружили на поверхности кардиомицитов — клеток сердечной мышцы, специализированные рецепторы — альфа2-адренорецепторы, ответственные за синтез молекул оксида азота (NO) и снижение уровня ионов внутриклеточного кальция.
ИА Север-пресс 12:24
Общество
Океанолог рассказал об уникальных находках на дне Байкала
Сагалевич отметил, что на дне Байкала находятся огромные битумные холмы, но если там пробурить нефтяную скважину, то это может привести к экологической катастрофе.
ТК Звезда 07:17
Происшествия
Путин наградил бортпроводницу аварийно севшего в Нижнеангарске Ан-24
Президент России Владимир Путин наградил медалью Нестерова бортпроводницу самолета Ан-24 Елену Лапуцкую, которая спасла 43 пассажиров при аварийной посадке воздушного судна в Нижнеангарске, Бурятия.
Известия 11:12
Политика
Внук саудовского шейха отказался сидеть рядом с Кадыровым
Спор между Салихом ибн Базом и Шахидовым возник после того, как внук саудовского шейха отреагировал на высказывание главы Чечни Рамзана Кадырова, который обвинил ваххабитов в убийстве сподвижников пророка Мухаммеда.
Lenta.ru 10:38
Экономика
Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России
Минэкономразвития подготовило изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в России, следует из подготовленного ведомством проекта постановления правительства.
РБК 17:00
Политика
Трамп намерен выйти из договора по открытому небу
Президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении США выйти из Договора по открытому небу.
Газета.Ru вчера в 09:24
Авто
Полицейские Монголии получили служебные внедорожники Lada 4x4
Специалисты правоохранительных органонов Монголии начали эксплуатировать 19 экземпляров внедорожника Lada 4х4 в пятидверном исполнении.
Pnzdrive 07:00
Шоу-бизнес
Меладзе заступился за Гагарину после скандала с Кормухиной
Ugpressa.ru 00:44
Политика
Еврокомиссия разочарована итогами встречи по газу с Россией и Украиной
Еврокомиссия (ЕК) разочарована итогами трехсторонней встречи по газовой проблематике в формате РФ - Еврокомиссия - Украина, которая состоялась 28 октября в Брюсселе.
Rambler News Service 13:07
Общество
Адвокат уральского политолога сообщил о деле из-за поста в Telegram
Правоохранительные органы возбудили административное дело о неуважении к власти против политолога Федора Крашенинникова за пост в Telegram-канале.
РБК 16:36
Происшествия
Жители Магадана прошлой ночью ощутили подземные толчки
Жители Магадана и поселка Ола ощутили подземные толчки в ночь с понедельника на вторник, сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 3,4, сообщил РИА Новости представитель МЧС России по региону.
РИА Новости 18:33
Происшествия
ФСБ задержала студента за подготовку убийства в техникуме
Сотрудники ФСБ и МВД России провели операцию по задержанию студента Бориса Банина, который занимался подготовкой убийства студентов и преподавателей зарайского филиала Луховицкого аграрно-промышленного техникума, сообщает РБК со ссылкой на источники в ГУ МВД по Московской области и в Центральном аппарате МВД.
Rambler News Service вчера в 09:38
Общество
Россияне стали охотнее копить на старость и учебу
Четверть россиян копят «на старость».
Рифей-Пермь 02:27
Здоровье
Средний возраст диагностирования рака в России составляет 64,5 года
Российскими медицинскими специалистами определён средний возраст диагностирования онкологических заболеваний в РФ, который на сегодняшний день составляет 64,5 года, об этом информирует издание RT, ссылаясь на Российское общество клинической онкологии.
Ugpressa.ru 00:15
Политика
Радикалы обошли партию Меркель на выборах в Тюрингии
Партия теряет голоса практически по всей стране, в ходе сентябрьских выборов в Бранденбурге ХДС набрал лишь 15% против 23% в 2014 году, а свои позиции вновь усилила АдГ - 22%.
Газета.Ru 13:38
Культура
Журнал Rolling Stone назвал самые страшные сериалы всех времен
ФАН 26 октября в 03:22
Политика
Украина нашла способ обойтись без российского газа
Если Россия и Украина не договорятся о транзите газа в Европу, то в украинскую газотранспортную систему (ГТС) могут закачать водород, рассказал в интервью «24 каналу» исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Lenta.ru 12:24
Экономика
Квартальная выручка «Ленты» сократилась, покупательский трафик упал
Продажи сопоставимых магазинов «Ленты» (like-for-like, LfL) в июле—сентябре сократились на 0,5%, а покупательский трафик уменьшился на 2%. Напомним также, что чистый убыток «Ленты» по МСФО составил по итогам I полугодия 2019 года 4,453 млрд рублей по сравнению с чистой прибылью в 5,161 млрд рублей годом ранее.
Росбалт 06:58