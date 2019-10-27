с чего всё началось

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данные Минэкономразвития о том, что за год из-за повышения налогов закрылись 668 000 малых и средних предприятий, противоречат данным других ведомств, которые имеются в распоряжении у Кремля.

В Кремле оценили данные о закрытии компаний малого бизнеса

Наука Человеческие волосы могут стать биомаркером для шизофрении Японские ученые выяснили, что в волосах человека можно обнаружить биомаркер, который говорит о наличии шизофрении.

Экономика Подсчитано количество мировых запасов нефти под санкциями США США наложили санкции на треть мировых запасов нефти и пятую часть добычи, которая приходится на Иран, Венесуэлу и Россию.

Происшествия Названа причина смерти манекенщика Zombie Boy Следователь Мелисса Ганьон назвала журналистам причину смерти канадского манекенщика Рика Дженеста, известного по прозвищу Зомби бой (Zombie Boy).

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк подарила матери иномарку за два миллиона рублей Как стало известно журналистам, незадолго до болезни Анастасия Заворотнюк подарила своей 76-летней маме иномарку Toyota C-HR.

Экономика Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.

Происшествия Шесть пострадавших при прорыве дамбы остаются в больнице Красноярска Шестеро пострадавших при разрушении каскада дамб в Курагинском районе Красноярского края остаются на лечении в краевой клинической больнице №1, сообщили РИА Новости в Минздраве края.

Политика Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультацией по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.

Политика Внук саудовского шейха отказался сидеть рядом с Кадыровым Спор между Салихом ибн Базом и Шахидовым возник после того, как внук саудовского шейха отреагировал на высказывание главы Чечни Рамзана Кадырова, который обвинил ваххабитов в убийстве сподвижников пророка Мухаммеда.

Здоровье Самые важные питательные вещества с омолаживающим эффектом Витамин Е. Является важным антиоксидантом, который защищает клетки от свободных радикалов, а также стимулирует жировой обмен.

Шоу-бизнес Обманутая Лолита требует признать брак с неверным мужем фиктивным Лолита Милявская, которая давно не общается с мужем, тренером по сквошу, Дмитрием Ивановым, настаивает на том, чтобы их брак был признан фиктивным.

Политика Кабмин поддержал проект о едином поставщике телеконтента в интернете Правительство одобрило законопроект о создании единого поставщика контента эфирных телеканалов в интернете.

Спорт IBU отказал россиянке Аввакумовой в переходе в сборную Сербии Россиянка Екатерина Аввакумова, с 2017-го года представлявшая Южную Корею, не получила от IBU разрешение выступать за сборную Сербии.

Здоровье Гипертоники смогут бесплатно получить тонометры по ОМС Приборы будут выдавать в больницах и поликлиниках В 2020 году российские больницы и поликлиники могут начать выдавать пациентам приборы для мониторинга состояния здоровья, сообщает "Ъ".

Общество Глава H&M усмотрел угрозу в призывах прекратить потребление Руководитель сети по продаже одежды H&M Карл-Йохан Петерсон полагает, что движение, осуждающее потребление, выступает серьезной социальной угрозой, пишет РБК.

Происшествия В Алтайском крае объявлен день траура по погибшим в ДТП День траура объявлен 28 октября в Алтайском крае после крупного ДТП с восемью погибшими.

Экономика Приамурье за год сократило госдолг на 1,6 млрд рублей Согласно информации, обнародованной Минфином, общий государственный долг Приамурья на 1 октября 2018 года составлял 27,665 млрд рублей и был сформирован за счёт банковских (9,059 млрд рублей) и бюджетных кредитов (18,605 млрд рублей) при том, что регион не пользовался госгарантиями и государственными ценными бумагами.

Происшествия В США заключенного выпустили из тюрьмы по ошибке Заключенного на пожизненный срок в Америке выпустили на свободу из-за ошибки сотрудников тюрьмы.

Происшествия СК завел дело о хищении денег при ремонте автобусов во Владивостоке Следствие полагает, что некое лицо из администрации Владивостока с 2010-го по 2015 год разработало коррупционную схему хищения денежных средств из бюджета.

Шоу-бизнес Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.

Происшествия Расстрелявшему сослуживцев солдату предъявили обвинение Солдату Рамилю Шамсутдинову, застрелившему восьмерых сослуживцев в Забайкалье, предъявили обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).

Наука Прародину человечества нашли в Южной Африке Как сообщает ToDay News Ufa источник журнал Nature, колыбелью человека современного типа является юг Африки.

Общество Россиян продолжают наказывать за критику властей в интернете Против политолога из Екатеринбурга Федора Крашенинникова возбуждено административное дело об оскорблении власти (ч. 3 ст. 20.1 КоАП) за пост в Telegram-канале.

Экономика Центробанк РФ снова снизил ключевую ставку Добавим, с начала года это уже четвёртое понижение ставки, в сумме на 1,25%.