Общество
Газета.RuВ Кремле оценили данные о закрытии компаний малого бизнеса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данные Минэкономразвития о том, что за год из-за повышения налогов закрылись 668 000 малых и средних предприятий, противоречат данным других ведомств, которые имеются в распоряжении у Кремля.
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с чего всё началось
Ранее «Известия» со ссылкой на Минэкономики сообщили, что 668 тысяч юридических лиц были вынуждены закрыться за последний год из-за ухудшения экономических условий в России.Амур.инфо26 октября в 22:52
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Вечерний курьер 11:36
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Против политолога из Екатеринбурга Федора Крашенинникова возбуждено административное дело об оскорблении власти (ч. 3 ст. 20.1 КоАП) за пост в Telegram-канале.
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