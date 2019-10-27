Общество

Газета.RuГазета.RuВ Кремле оценили данные о закрытии компаний малого бизнеса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данные Минэкономразвития о том, что за год из-за повышения налогов закрылись 668 000 малых и средних предприятий, противоречат данным других ведомств, которые имеются в распоряжении у Кремля.
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с чего всё началось
Ранее «Известия
» со ссылкой на Минэкономики сообщили, что 668 тысяч юридических лиц были вынуждены закрыться за последний год из-за ухудшения экономических условий в России.
Амур.инфо26 октября в 22:52

Подробнее о событии

В Кремле усомнились в данных Минэкономразвития о спаде в малом бизнесе

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Известия09:11

В Кремле указали на неточность информации о закрытии малых предприятий

Солидарность09:25

Кремль не согласился с данными о массовом закрытии бизнеса в России

РБК07:46

В Кремле прокомментировали данные о закрытии компаний малого бизнеса

RT на русском09:18

Песков: данные Кремля и Минэкономразвития по малому бизнесу не совпали

ТАСС06:51

Кремль проверит информацию Минэкономики о тысячах закрывшихся компаний

Амур.инфо26 октября в 22:52
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Обманутая Лолита требует признать брак с неверным мужем фиктивным

Лолита Милявская, которая давно не общается с мужем, тренером по сквошу, Дмитрием Ивановым, настаивает на том, чтобы их брак был признан фиктивным.
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Спорт

IBU отказал россиянке Аввакумовой в переходе в сборную Сербии

Россиянка Екатерина Аввакумова, с 2017-го года представлявшая Южную Корею, не получила от IBU разрешение выступать за сборную Сербии.
Спорт день за днем 11:19
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Гипертоники смогут бесплатно получить тонометры по ОМС

Приборы будут выдавать в больницах и поликлиниках В 2020 году российские больницы и поликлиники могут начать выдавать пациентам приборы для мониторинга состояния здоровья, сообщает "Ъ".
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В США заключенного выпустили из тюрьмы по ошибке

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СК завел дело о хищении денег при ремонте автобусов во Владивостоке

Следствие полагает, что некое лицо из администрации Владивостока с 2010-го по 2015 год разработало коррупционную схему хищения денежных средств из бюджета.
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Против политолога из Екатеринбурга Федора Крашенинникова возбуждено административное дело об оскорблении власти (ч. 3 ст. 20.1 КоАП) за пост в Telegram-канале.
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Центробанк РФ снова снизил ключевую ставку

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отметил, что рассчитывает отработать в клубе весь срок своего контракта.
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Власти Якутска помогут матери, собиравшей в мусорных баках еду

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