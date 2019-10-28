Общество

Газета.RuГазета.RuВ Кремле оценили данные о закрытии компаний малого бизнеса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данные Минэкономразвития о том, что за год из-за повышения налогов закрылись 668 000 малых и средних предприятий, противоречат данным других ведомств, которые имеются в распоряжении у Кремля.
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В Кремле прокомментировали данные о закрытии компаний малого бизнеса

RT на русскомвчера в 09:18

В Кремле не смогли прокомментировать сообщения о закрытии 700 тыс. предприятий

Известиявчера в 09:11

Песков: данные Кремля и Минэкономразвития по малому бизнесу не совпали

ТАССвчера в 06:51

Кремль не согласился с данными о массовом закрытии бизнеса в России

РБКвчера в 07:46

В Кремле усомнились в данных Минэкономразвития о спаде в малом бизнесе

Интерфаксвчера в 07:35

Кремль прокомментировал данные о закрытии в РФ 700 тыс. компаний

Московский Комсомолецвчера в 06:59

В Кремле указали на неточность информации о закрытии малых предприятий

Солидарностьвчера в 09:25
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Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 01:31, Вашингтон
Общество

В Госдуме допустили сокращение моногородов вдвое

Число моногородов в России может сократиться почти вдвое — с 321 до 170.
РБК вчера в 21:46
Происшествия

Под Новосибирском произошло землетрясение

10 октября в Иркутске произошло землетрясение магнитудой 4. Тогда толчки почувствовали жители поселков Луговое, Мельничная Падь и Бозой.
РБК 00:13
Политика

Депутат Рады предрек Украине поражение в «газовой войне» с Россией

Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин заявил, что если дело дойдет до "газовой войны" между Украиной и Россией, то Киев в ней проиграет.
Газета.Ru вчера в 21:40
Армия и оружие

Минобороны РФ усомнилось в уничтожении аль-Багдади

Минобороны России не располагает достоверными данными о проведении военнослужащими США операции по уничтожению главаря запрещённой в РФ террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади.
News.ru 27 октября в 10:41
Путешествия

Названы самые популярные места отдыха россиян на ноябрьские праздники

Москва, Сочи и Санкт-Петербург признали самыми популярными направлениями поездок в ноябрьские праздники внутри страны.
RT на русском вчера в 21:17
Космос

Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе

Газета.Ru вчера в 13:18
Футбол

В Японии команда за минуту забила два гола с центра поля

Два гола с центра поля в течение одной минуты были забиты в матче второго дивизиона чемпионата Японии.
REGNUM вчера в 07:51
Армия и оружие

NBC: курдский разведчик добыл для США нижнее белье главаря ИГ

Как сообщает телеканал NBC со ссылкой на командующего "Силами демократической Сирии" (СДС) Мазлюма Абди, курдам удалось внедрить в ближайшее окружение главаря ИГИЛ (организация запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади агента, который в итоге и передал американским военным точный план убежища главного террориста.
Московский Комсомолец вчера в 19:57
Наука

Цвет птичьих яиц в холодном климате связали с терморегуляцией

N+1 вчера в 12:20
Спорт

Россия ответила на вопросы WADA по московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило, что получило дополнительные ответы от российских властей в рамках расследования по московской антидопинговой лаборатории.
Взгляд.ру вчера в 22:48
Здоровье

Роспотребнадзор дал советы по профилактике инсульта

Специалисты Роспотребнадзора дали советы, какие ежедневные привычки нужно изменить для своевременной профилактики инсульта, соответствующие рекомендации опубликованы во вторник на сайте ведомства.
РИА Новости 00:53
Политика

Шефчович разочарован итогами консультаций с Россией и Украиной по газу

Замглавы Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович на пресс-конференции заявил, что разочарован итогами трёхсторонних консультаций по газу между Россией, ЕС и Украиной, которые прошли в Брюсселе в понедельник, 28 октября.
RT на русском вчера в 12:38
Армия и оружие

США возьмут под контроль нефтяные месторождения в Сирии

Министр обороны США Марк Эспер заявил о намерении военных США обеспечивать защиту сирийским нефтяным месторождениям.
Газета.Ru вчера в 17:02
Экономика

Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности

Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Ведомости вчера в 20:02
Автоспорт

Нико Хюлкенберг: Квят должен был попытаться атаковать

На последнем круге в Мексике Даниил Квят попытался опередить Нико Хюлкенберга, но произошёл контакт и машину Renault развернуло.
F1news.ru вчера в 08:50
Происшествия

Стало известно, где может находиться пропавший в Уфе отец с детьми

Bash.News 01:20
Общество

Россияне начали сбор денег для устроившего бойню в Забайкалье солдата

Lenta.ru вчера в 05:42
Общество

Треть российских семей не пользуется доступными им льготами

Около 35% семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами, так как не знают о них. Об этом информируют "Известия".
Газета.Ru вчера в 05:46
Авто

Топ-5 привычек, которые помогут продлить жизнь мотора

Двигатель является «сердцем» автомобиля, и от того, как к нему относится водитель, зависит степень износа мотора и срок его службы.
Тарантас Ньюс вчера в 04:28
Кино

Сценаристы «Игры престолов» признали свою некомпетентность

Сценаристы популярного шоу "Игра престолов" Д.Б.Уайсс и Дэвид Бениофф во время кинофестиваля в Техасе признались перед фанатами в своей некомпетентности и в том, что они не готовы были экранизировать столь масштабную сагу.
Neva.Today вчера в 18:34
Гаджеты

Samsung Galaxy S11 может не получить процессор Exynos 990

По заявлению источника, Samsung Galaxy S11 может не получить процессор Exynos 990.
Astera вчера в 15:23
Общество

ВС пересмотрел решение об изъятии ФСБ декларации об амнистии капиталов

Заместитель председателя Верховного суда (ВС) Владимир Давыдов пересмотрел постановление суда, которое признавало законным изъятие ФСБ деклараций об амнистии капитала.
РБК вчера в 12:45
Общество

Microsoft заявила об атаках хакеров на антидопинговые организации

Хакеры из группы Strontium (Fancy Bear/APT28) атаковали не менее 16 спортивных и антидопинговых организаций по всему миру.
РБК вчера в 18:44
Происшествия

Младенец умер от голода на Урале

Газета.Ru вчера в 16:04
Происшествия

Красноярск: пропавших без вести при прорыве дамбы продолжают искать

В Курагинском районе Красноярского края продолжаются поиски без вести пропавших при прорыве дамбы.
REGNUM 27 октября в 23:59
Армия и оружие

Лукашенко рассказал о реакции Белоруссии на американские танки в Литве

Известия вчера в 06:47
Авто

Концентрация дальше некуда. ТОП-300 крупнейших предприятий Пермского края по итогам 2018 года

Business Class представляет ежегодный рейтинг ТОП-300 крупнейших предприятий Пермского края по объемам полученной за 2018 год выручки (данные предоставлены Пермьстатом).Посмотреть полный рейтинг ТОП-300 крупнейших предприятий Пермского края по объему выручки за 2018 год можно по ссылке.
Business Class (Пермь) вчера в 05:00
Шоу-бизнес

Больная раком Анастасия Заворотнюк сделала последний подарок матери

По данным сайта, больная раком Анастасия Заворотнюк отблагодарила свою мать подарком за помощь в воспитании дочери Милы в последние месяцы.
Сиб.фм вчера в 23:45
Гаджеты

Globalfoundries и TSMC договорились

Крупнейшие производители полупроводниковой продукции договорились о широком взаимном лицензировании всех уже полученных во всем мире патентов, связанных с полупроводниковым производством, а также тех патентов, которые будут получены ими в течение следующих десяти лет, поскольку обе компании продолжают вкладывать значительные средства в исследования и разработки.
iXBT.com вчера в 20:56
Происшествия

Неизвестный атаковал мечеть во Франции

Полиция задержала мужчину, открывшего стрельбу перед мечетью во французском местечке Байонн.
BFM.ru вчера в 12:09
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