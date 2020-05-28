Песков добавил, что у столицы одни из лучших в мире показатели эффективности борьбы с коронавирусом. Накануне на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным Собянин предложил разрешить москвичам выходить на прогулки с 1 июня по определенному графику.

Песков ответил на вопрос о прогулках в Москве по графику

Общество Власти Кубани подтвердили открытие всех санаториев с 1 июня Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в связи с позитивной динамикой ситуации с коронавирусом подтвердил открытие всех санаториев края с медицинской лицензией с 1 июня и назвал условия их работы. 29

Авто Tesla снизила цены на свои электрокары В Китае цены тоже снизились: Model S и Model X стали доступнее на 4%, а вот локализованный там седан Model 3 сохранил прежний ценник в силу отсутствия издержек на логистику. 17

Космос Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA. 1,3K

Происшествия Журналиста Азара арестовали на 15 суток за пикет у здания МВД в Москве Тверской суд Москвы отправил под административный арест на 15 суток журналиста "Новой газеты" Илью Азара, который был во вторник задержан в центре столицы за одиночный пикет в поддержку арестованного создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда. 311

Общество Москвичам рассказали о необходимых для поездки в магазин пропусках Москвичам для поездки в непродовольственные магазины с 1 июня необходимо получить пропуск «для иных целей», который выдается на один день два раза в неделю. 848

Религия 28 мая православные отмечают праздник Вознесения Господня 7 июня, через 10 дней после Вознесения Господня и на 50-ый день после Пасхи православные отметят Святую Троицу. 361

Происшествия У фигурантки дела «Нового величия» заподозрили коронавирус Люблинский суд Москвы в очередной раз не смог начать прения сторон по громкому делу семерых участников «Нового величия».

Экономика Саратов просит губернатора помочь бизнесу и городскому бюджету Саратовские депутаты приняли обращение к губернатору с предложениями по мерам господдержки предпринимателей, пострадавших из-за пандемии коронавируса, и просьбой оказать дополнительную финансовую помощь городу в связи с неисполнением доходной части бюджета. 3

Здоровье Названы сроки снижения смертности от коронавируса в Москве Пик заболеваемости в столице пришелся примерно на 11 мая, следовательно пик смертности можно ожидать в районе 2 июня, отметил Лукашев. 8

Хоккей Капризов и Сорокин могут не поехать в НХЛ и остаться в ЦСКА Возвращение Капризова и Сорокина могло бы спасти ситуацию, однако уместить своих звезд в потолок зарплат ЦСКА едва ли удастся.

Политика Глава МИД Украины пообещал ликвидировать ДНР и ЛНР Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал, что, когда Киев вернет себе контроль над всей территорией Донбасса, с постов будет смещено все руководство ДНР и ЛНР, и сами эти образования будут ликвидированы. 1,4K

Политика Экс-канцлер Германии Шредер назвал украинского посла «карликом» Бывший канцлер Германии Герхард Шредер раскритиковал посла Украины в Берлине Андрея Мельника в первом выпуске своего аудиоподкаста «Agenda» и назвал его «карликом», сообщает издание «Deutsche Welle». 173

Шоу-бизнес «Крутая Лиза»: Галкин показал «полет» дочери на гироскутере Телеведущий Максим Галкин опубликовал в Instagram видео, на котором его дочка Лиза катается во дворе дома на гироскутере.

Экономика Правительство представило план по восстановлению экономики в России Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после выхода страны из пандемии коронавируса. 212

Игры В Сеть слили список из 38 игр для PlayStation 5 Sony обещает выпустить PlayStation 5 - игровую консоль нового поколения - в конце этого года, но так до сих пор не представила аудитории ни само устройство, ни список игр для нее.

Политика Путин бросил ручку на стол во время совещания Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах. 6,9K

Общество Власти Москвы рассказали об организации прогулок с 1 июня Прогулки москвичей с 1 июня будут организованы по месту их регистрации и проживания по шести группам, распорядок прогулок по времени и дням недели будет опубликован на портале мэра и правительства Москвы 29 мая.