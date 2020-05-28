Коронавирус
Lenta.ruПесков ответил на вопрос о прогулках в Москве по графику
Песков добавил, что у столицы одни из лучших в мире показатели эффективности борьбы с коронавирусом. Накануне на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным Собянин предложил разрешить москвичам выходить на прогулки с 1 июня по определенному графику.
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Кремль: Москва в числе мировых городов, где дали достойный отпор короавирусу
Комсомольская правда06:21
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Общество
Власти Кубани подтвердили открытие всех санаториев с 1 июня
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в связи с позитивной динамикой ситуации с коронавирусом подтвердил открытие всех санаториев края с медицинской лицензией с 1 июня и назвал условия их работы.
РИА Новости 06:14
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Tesla снизила цены на свои электрокары
В Китае цены тоже снизились: Model S и Model X стали доступнее на 4%, а вот локализованный там седан Model 3 сохранил прежний ценник в силу отсутствия издержек на логистику.
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Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды
SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
Ведомости вчера в 16:50
Происшествия
Журналиста Азара арестовали на 15 суток за пикет у здания МВД в Москве
Тверской суд Москвы отправил под административный арест на 15 суток журналиста "Новой газеты" Илью Азара, который был во вторник задержан в центре столицы за одиночный пикет в поддержку арестованного создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.
Интерфакс 06:06
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В США F-35 едва не утонул в море после взлета с авианосца
На кадрах видно, как самолет пятого поколения после взлета едва не падает в воду.
Piter.tv вчера в 15:18
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Песков высказался о заявлении бизнесмена из Польши о вымогательстве
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что полиция проведет проверку заявления польского бизнесмена о вымогательстве денег главой Россельхознадзора.
Газета.Ru 07:07
Общество
Москвичам рассказали о необходимых для поездки в магазин пропусках
Москвичам для поездки в непродовольственные магазины с 1 июня необходимо получить пропуск «для иных целей», который выдается на один день два раза в неделю.
Lenta.ru 07:38
Происшествия
В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца
В американском городе Миннеаполис второй день подряд продолжаются массовые беспорядки.
Российская газета 04:12
Происшествия
Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки
Российская газета 04:33
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США показали видео перехвата своего самолета российскими Су-35
ВМС США показали видео, на которых зафиксирован перехват американского самолета-разведчика Poseidon P-8A двумя российскими истребителями Су-35 над Средиземным морем.
РБК вчера в 03:43
Политика
Посла России вызвали в МИД Германии из-за дела о хакерской атаке
МИД Германии пригласил посла России Сергея Нечаева из-за дела о хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
RT на русском 09:12
Религия
28 мая православные отмечают праздник Вознесения Господня
7 июня, через 10 дней после Вознесения Господня и на 50-ый день после Пасхи православные отметят Святую Троицу.
Park72.ru вчера в 05:00
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У фигурантки дела «Нового величия» заподозрили коронавирус
Люблинский суд Москвы в очередной раз не смог начать прения сторон по громкому делу семерых участников «Нового величия».
BFM.ru 07:43
Экономика
Саратов просит губернатора помочь бизнесу и городскому бюджету
Саратовские депутаты приняли обращение к губернатору с предложениями по мерам господдержки предпринимателей, пострадавших из-за пандемии коронавируса, и просьбой оказать дополнительную финансовую помощь городу в связи с неисполнением доходной части бюджета.
СаратовБизнесКонсалтинг 05:39
Здоровье
Названы сроки снижения смертности от коронавируса в Москве
Пик заболеваемости в столице пришелся примерно на 11 мая, следовательно пик смертности можно ожидать в районе 2 июня, отметил Лукашев.
Lenta.ru 03:31
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Epic Games Store продолжают бесплатно раздавать игры
Epic Games Store не является исключением, поэтому компания продолжает бесплатно раздавать игры.
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Капризов и Сорокин могут не поехать в НХЛ и остаться в ЦСКА
Возвращение Капризова и Сорокина могло бы спасти ситуацию, однако уместить своих звезд в потолок зарплат ЦСКА едва ли удастся.
Газета.Ru вчера в 15:03
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Глава МИД Украины пообещал ликвидировать ДНР и ЛНР
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал, что, когда Киев вернет себе контроль над всей территорией Донбасса, с постов будет смещено все руководство ДНР и ЛНР, и сами эти образования будут ликвидированы.
Газета.Ru вчера в 16:10
Политика
Экс-канцлер Германии Шредер назвал украинского посла «карликом»
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер раскритиковал посла Украины в Берлине Андрея Мельника в первом выпуске своего аудиоподкаста «Agenda» и назвал его «карликом», сообщает издание «Deutsche Welle».
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«Крутая Лиза»: Галкин показал «полет» дочери на гироскутере
Телеведущий Максим Галкин опубликовал в Instagram видео, на котором его дочка Лиза катается во дворе дома на гироскутере.
ТВ Центр 04:35
Армия и оружие
В США описали шесть видов космического оружия
Центр стратегических и международных исследований США выделил и описал шесть видов космического оружия.
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Общество
Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета
В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета вчера в 20:00
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Россия предложила Всемирной организации здравоохранения восемь вакцин от коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 08:46
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Власти Москвы сообщили о показателях смертности в мае
По данным депздрава, показатель смертности от коронавируса в апреле 2020 года зависит от методики подсчета.
Известия 08:10
Экономика
Правительство представило план по восстановлению экономики в России
Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после выхода страны из пандемии коронавируса.
Газета.Ru 07:48
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В Сеть слили список из 38 игр для PlayStation 5
Sony обещает выпустить PlayStation 5 - игровую консоль нового поколения - в конце этого года, но так до сих пор не представила аудитории ни само устройство, ни список игр для нее.
Российская газета 06:28
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Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости 26 мая в 20:15
Общество
Власти Москвы рассказали об организации прогулок с 1 июня
Прогулки москвичей с 1 июня будут организованы по месту их регистрации и проживания по шести группам, распорядок прогулок по времени и дням недели будет опубликован на портале мэра и правительства Москвы 29 мая.
Известия 09:10
Авто
Появились фото обновленного Lada Largus FL
В салоне машин обновленного семейства должны появиться абсолютно новые передние сиденья, другие карты дверей, передняя панель от Renault Duster, а центральный подлокотник, руль, панель приборов, блок управления климатом и штатную мультимедиа «перекочуют» к Largus FL от соплатформенного хэтчбека XRay Cross.
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