В Кремле высоко оценили работу столичных властей по противостоянию новому коронавирусу.

В Кремле оценили действия властей Москвы по борьбе с коронавирусом

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