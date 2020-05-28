Коронавирус
РИА НовостиВ Кремле оценили действия властей Москвы по борьбе с коронавирусом
В Кремле высоко оценили работу столичных властей по противостоянию новому коронавирусу.
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Песков считает одной из лучших в мире эффективность борьбы с COVID-19 в Москве
Национальная служба новостей06:34
Кремль: Москва в числе мировых городов, где дали достойный отпор короавирусу
Комсомольская правда06:21
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Общество
Аксёнов попросил не вводить тесты на коронавирус для туристов в Крыму
Сергей Аксёнов Glava.rk.gov.ru Комментируя содержащиеся в рекомендациях Роспотребнадзора по работе санаторно-курортного комплекса во время пандемии требования, Аксёнов сообщил: "В частности, по нашему мнению, необходимо полностью отменить обязательное тестирование на коронавирус — как для трудовых коллективов предприятий курортной сферы, так и для туристов, приезжающих в регион".
REGNUM вчера в 14:52
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» вышел из германского порта Мукран
Трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский», который рассматривали как один из вариантов для завершения строительства газопровода «Северный поток — 2», вышел из германского порта Мукран.
RT на русском 05:41
Политика
В Кремле прокомментировали данные о смертности медиков с коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают недостоверными данные СМИ о якобы высокой смертности медиков от коронавируса в России.
RT на русском 06:13
Общество
Томские депутаты назначили себе компенсации за маски и перчатки
Депутатам Томской областной думы возместят из бюджета расходы на покупку средств индивидуальной защиты, «используемые при осуществлении депутатских полномочий».
Дождь 06:41
Экономика
Эксперты предсказали появление 400 тыс. безработных строителей
Спрос на новостройки, по оценке ЦСР, упадет на 14%: по итогам текущего года будет заключено почти 670 тыс. договоров участия в долевом строительстве, что на 113 тыс. меньше, чем в прошлом году.
РБК 04:42
Общество
В Москве разрешат прогулки по графику
Прогулки для москвичей планируют разрешить в тестовом режиме, по графику, заявил в среду, 27 мая, мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.
Известия вчера в 08:56
Культура
Впервые будет показана запись концерта Басты на «Ростов-Арене»
Запись сольного концерта Басты, который состоялся в 2018 году на «Ростов-Арене», будет впервые показана на more.tv и в видеосервисе Wink.
Rostof.ru 04:31
Биатлон
В СБР назвали новых кандидатов в тренерский штаб сборной России
Источник в Союзе биатлонистов России (СБР) сообщил, что тренером женской команды рекомендован Михаил Шашилов, мужской — Юрий Каминский.
Pravda.Ru вчера в 09:58
Происшествия
Суд арестовал на 15 суток Илью Азара за одиночный пикет
Тверской районный суд арестовал журналиста Илью Азара на 15 суток за одиночный пикет, сообщает правозащитный проект «Апология протеста» в своем Telegram-канале.
Ведомости 06:21
Общество
Власти Подмосковья ожидают вторую волну коронавируса в сентябре
Вторую волну заболеваемости коронавирусом в Подмосковье ждут в сентябре.
Российская газета 06:38
Происшествия
В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца
В американском городе Миннеаполис второй день подряд продолжаются массовые беспорядки.
Российская газета 04:12
Общество
Россельхознадзор подаст иск из-за сообщений о вымогательстве
В Россельхознадзоре опровергли информацию о якобы имевшем место вымогательстве денег у польской компании «Млековита» со стороны главы федеральной службы Сергея Данкверта.
RT на русском 07:47
Космос
Запуск ракеты Маска Falcon 9 с космонавтами на борту отменён
Астронавты NASA Роберт Бенкен и Дуглас Херли должны были быть доставлены ракетой Falcon 9 производства компании SpaceX Илона Маска на международную космическую станцию в рамках экспериментальной миссии Demo-2.
Tochka Zрения вчера в 18:22
Общество
В России за сутки коронавирус выявили у 8371 человека
За сутки в России выявили 8371 больного COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 03:37
Политика
В США подтвердили введение новых санкций против «Северного потока-2»
Эксперт консалтинговой компании Esperis Матеуш Кубяк в комментарии датскому изданию Jyllands-Posten сообщил, что США могут ввести санкции против газопровода.
RuNews24.ru 26 мая в 14:24
Политика
Архангельская область и Ненецкий округ откладывают объединение
Референдум об объединении Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) в этом году не состоится.
Ведомости вчера в 17:12
Общество
Абхазия продлит закрытие границ из-за коронавируса до 15 июня
Абхазия продлит действие ограничительных мер из-за коронавируса, в том числе закрытие границ, до 15 июня.
Известия 07:28
Финансы
Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты
В марте российские банки ввезли в страну рекордный объем валюты, следует из данных Центробанка.
РИА Новости 26 мая в 04:13
Экономика
С августа накопительные пенсии повысят на 9,13%
Пенсионный фонд РФ заявил о повышении размера накопительных пенсий с 1 августа этого года на 9,13 процента.
ToDay News Ufa 26 мая в 06:31
Общество
Москвичи смогут указать «иные цели» в пропусках для поездок в магазины
Для поездок на общественном транспорте в непродовольственные магазины, которые откроются в Москве с 1 июня, можно будет указать при оформлении временного пропуска «иные цели», сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Коммерсантъ 07:33
Шоу-бизнес
Стала известна предполагаемая новая возлюбленная певца Эмина Агаларова
СМИ считают, что новой возлюбленной певца стала Диана Пожарская, известная по сериалу «Кухня».
Свободная Пресса вчера в 11:50
Политика
Соловьев осадил украинского журналиста после вопроса Пескову
Телеведущий Владимир Соловьев резко ответил на выпад украинского журналиста Романа Цимбалюка в адрес пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:06
Авто
Nissan объявил об уходе Datsun с российского авторынка
Руководство японского концерна Nissan сообщило о том, что бренд Datsun уходит с российского рынка, передает «Интерфакс».
BFM.ru 07:53
Происшествия
Уголовное дело возбуждено в отношении сети магазинов «Красное и белое»
После массового заболевания коронавирусом на складе ООО "Абсолют" в Екатеринбурге, относящегося к сети "Красное&Белое" было возбуждено уголовное дело.
Деловое.ТВ вчера в 15:07
Авто
Появились российские поставщики новых Lada Granta и 4х4 на платформе Renault
Льготный креджит выделяется на локализацию сборочного процесса реечного рулевого механизма для моделей, выпускаемых на базе адаптированной под развивающие страны модификацией новой архитектуры Renault-Nissan CMF-B-LS.
МонаВиста 26 мая в 14:21
Здоровье
Минздрав РФ решил тестировать всех новорожденных на коронавирус
Минздрав России рекомендовал тестировать всех новорожденных на коронавирус, говорится в рекомендациях ведомства.
Интерфакс 07:30
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Анджелина Джоли помирились ради 14-летия дочери
На дне рождения Шайло, дочери Брэда Питта и Анджелины Джоли, произошло то, о чем мечтали в последнее время все поклонники этой звездной пары.
Киноафиша России 06:41
Экономика
Сбербанк подключился к Системе быстрых платежей
Сбербанк подключил всю свою сеть к Системе быстрых платежей (СБП) накануне, сообщила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова.
Коммерсантъ 06:51