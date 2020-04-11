Энергетика

Народные новостиНародные новостиВ Кремле оценили договоренности ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи

Позже президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что Мексика сократит нефтедобычу лишь на 100 тыс. баррелей в сутки. Ранее Дмитрий Песков заявил, что Россия считает новую сделку ОПЕК+ состоявшейся и выгодной для всех сторон.
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В Кремле оценили договоренности ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи

Народные новости09:47

Песков ждёт формализации договорённостей по сделке ОПЕК+

News.ru08:56

В Кремле прокомментировали результаты встречи ОПЕК+

Вестник Кавказа08:18

В Кремле назвали безусловным успехом соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи

ИА Красная Весна08:33

Песков считает безусловным успехом новую сделку ОПЕК+

Аргументы и Факты08:30

Песков назвал «безусловным успехом» консенсус 22 из 23 стран ОПЕК+ по сокращению добычи

ТАСС08:41

Песков оценил результаты переговоров стран ОПЕК+

Известия08:04
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Хоккей

Лучший бомбардир чемпионата Словакии подписал контракт с клубом КХЛ

Чешский нападающий Йиндржих Абдул в интервью порталу Hokej.cz сообщил о том, что уже подписал контракт с одним из клубов КХЛ.
Советский спорт вчера в 15:23
Общество

Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса

В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
РИА Новости 09 апреля в 20:09
2,4K
Экономика

В Госдуме заинтересовались дивидендами субсидируемого «Ростсельмаша»

Совет Госдумы на заседании в четверг обсудил вопрос выплаты дивидендов предприятиями, которые получают поддержку от государства, в частности, речь шла о компании "Ростсельмаш", сообщила в своем телеграм-канале помощник спикера Анастасия Кашеварова.
Интерфакс 09 апреля в 09:17
50
Общество

Губернатор запретил выезд и въезд в Красноярске и других городах края

Губернатор Красноярского края Александр Усс издал указ об ограничении въезда и выезда в Красноярск, а также в нескольких городах и районов из-за пандемии коронавируса.
ИА Запад24 вчера в 09:13
138
Общество

Москва приостанавливает работу большинства городских организаций

Газета.Ru вчера в 13:16
217
Общество

На всех въездах в Москву работают наряды полиции

«На всех въездах в город работают наряды Госавтоинспекции, которые контролируют передвижение транспорта», — говорится в сообщении на сайте ГУ МВД по Москве.
RT на русском 08:45
1K
Общество

Часть бизнеса освободят от уплаты аренды на три месяца

Правительство освободит ряд малых и средних предприятий от платы за аренду в апреле, мае и июне федерального имущества, составляющего государственную казну, в том числе земельных участков.
Российская газета 09:20
3
Общество

Академик РАН рассказал, когда может закончиться пандемия

За последние недели в Россию спецрейсами было возвращено более 130 тысяч граждан, застрявших за границей из-за пандемии.
Парламентская газета 09 апреля в 08:15
3
Общество

Воробьев объявил о введении пропускного режима в Подмосковье

Красногорск, 10 апреля 2020, 21:13 — REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о поэтапном введении в регионе пропускного режима.
REGNUM вчера в 14:13
647
Кино

Тайка Вайтити рассказал о новом фильме «Тор: Любовь и гром»

Культуромания вчера в 10:42
5
Общество

YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке

Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета 09:13
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Политика

Трамп распорядился оказать помощь Италии в борьбе с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп дал указ администрации Соединенных Штатов оказать помощь Италии в борьбе с распространением коронавируса.
Газета.Ru вчера в 23:17
182
Общество

В Нью-Йорке появились братские могилы для умерших от коронавируса

Остров Харт в американском мегаполисе Нью-Йорке стал местом, где появились массовые захоронения погибших в результате пандемии коронавируса.
Росбалт вчера в 07:38
300
Здоровье

В Белоруссии коронавирусом заразились более 300 медиков

В Белоруссии коронавирусной инфекцией заразился 301 медицинский работник, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на министра здравоохранения республики Владимира Караника.
Sputnik Литва 09:40
1
Энергетика

Россия согласилась сократить добычу нефти больше всех в мире

Россия согласилась сократить добычу нефти больше всех в мире. Об этом упоминается в итоговом документе, опубликованном на сайте ОПЕК.
Деловое.ТВ вчера в 09:42
8
Здоровье

Врачи рассказали, что выздоровевшие от коронавируса остаются заразными

Заместитель директора по инновационной работе Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов рассказал в фильме "Опасный вирус – 2", что излечившиеся от коронавируса пациенты остаются переносчиками болезни.
Piter.tv 09:17
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Культура

Герои мультфильма «Маша и медведь» расскажут о самоизоляции и гигиене

Герои мультфильма "Маша и медведь" расскажут о самоизоляции и гигиене. Первая серия "Чем заняться дома" выйдет уже на этой неделе.
Piter.tv 05:05
8
Музыка

Гудков снял Пухляша из клипа Little Big в новом видео про самоизоляцию

В Сети набирает популярность новый клип группы Cream Soda и команды «Чикен Карри» во главе с Александром Гудковым, посвященный всем отмененным вечеринкам из-за пандемии коронавируса.
Вечерняя Москва вчера в 07:01
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Происшествия

СК начал проверку в отношении руководства больницы в Уфе

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту возможной халатности руководства уфимской республиканской клинической больницы.
RT на русском 09:22
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Общество

Песков заявил об отсутствии решений о переносе парада Победы

Известия 07:48
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Политика

МИД Белоруссии не понимает, о какой помощи стране сообщили в Кремле

Господин Макей не понимает, о какой помощи Белоруссии в Кремле сообщили журналистам.
Коммерсантъ вчера в 22:57
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Шоу-бизнес

Илья Резник высказался о конфликте Любови Успенской с дочерью

Поэт-песенник Илья Резник уверен, что ссора Любови Успенской с дочерью Татьяной, после которой девушка уехала к отцу в США, является расплатой певицы за прошлые грехи.
Наша версия 09 апреля в 12:32
13
Общество

Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом

Больше всего больных находится в Москве. За последние сутки в России зарегистрировали 1667 случай COVID-19.
Мой Брянск 06:26
144
Общество

В Оренбуржье продлён режим самоизоляции

Оренбург, 11 апреля 2020, 16:05 — REGNUM В Оренбургской области режим самоизоляции продлен еще на неделю — до 19 апреля.
REGNUM 09:05
22
Общество

Собянин предложил создать единую базу тестов на коронавирус

Все результаты тестирований на коронавирус должны быть оцифрованы и внесены в единую базу, даже если это частные лаборатории, иначе их отключат от этой работы, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
РИА Новости 08:19
Политика

Песков не заметил потепления в отношениях Москвы и Вашингтона

"Даже частые телефонные контакты двух глав государств не означают, что на рабочем уровне в Вашингтоне мировоззрение меняется в соответствии с пониманиями главы государства", - констатировал Песков.
Интерфакс 07:43
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Здоровье

Катастрофа в США: более двух тысяч погибших за сутки, заболевших более полумиллиона

Число погибших от коронавируса в мире достигло почти 103 тысяч человек. Инфицированных более миллиона 700 тысяч.
Первый канал 05:08
Политика

В Киеве заявили о готовности прекратить транзит газа из России

Украина готовится прекратить транзит газа из России, именно на это нацелена "оптимизация" газотранспортной системы страны, заявил глава компании-оператора ГТС Сергей Макогон.
Газета.Ru 09 апреля в 04:43
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Происшествия

В ангарской колонии заключенные устроили бунт

В исправительной колонии в Иркутской области заключенные устроили бунт.
РИА Новости вчера в 21:59
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Политика

Шенгенскую зону могут закрыть до сентября, сообщил Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что Шенгенская зона может быть закрыта вплоть до сентября из-за распространения коронавируса.
Znak.com 09:25
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