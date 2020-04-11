Позже президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что Мексика сократит нефтедобычу лишь на 100 тыс. баррелей в сутки. Ранее Дмитрий Песков заявил, что Россия считает новую сделку ОПЕК+ состоявшейся и выгодной для всех сторон.

В Кремле оценили договоренности ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи

Хоккей Лучший бомбардир чемпионата Словакии подписал контракт с клубом КХЛ Чешский нападающий Йиндржих Абдул в интервью порталу Hokej.cz сообщил о том, что уже подписал контракт с одним из клубов КХЛ.

Экономика В Госдуме заинтересовались дивидендами субсидируемого «Ростсельмаша» Совет Госдумы на заседании в четверг обсудил вопрос выплаты дивидендов предприятиями, которые получают поддержку от государства, в частности, речь шла о компании "Ростсельмаш", сообщила в своем телеграм-канале помощник спикера Анастасия Кашеварова. 50

Общество Губернатор запретил выезд и въезд в Красноярске и других городах края Губернатор Красноярского края Александр Усс издал указ об ограничении въезда и выезда в Красноярск, а также в нескольких городах и районов из-за пандемии коронавируса. 138

Общество На всех въездах в Москву работают наряды полиции «На всех въездах в город работают наряды Госавтоинспекции, которые контролируют передвижение транспорта», — говорится в сообщении на сайте ГУ МВД по Москве. 1K

Общество Часть бизнеса освободят от уплаты аренды на три месяца Правительство освободит ряд малых и средних предприятий от платы за аренду в апреле, мае и июне федерального имущества, составляющего государственную казну, в том числе земельных участков. 3

Общество Академик РАН рассказал, когда может закончиться пандемия За последние недели в Россию спецрейсами было возвращено более 130 тысяч граждан, застрявших за границей из-за пандемии. 3

Общество Воробьев объявил о введении пропускного режима в Подмосковье Красногорск, 10 апреля 2020, 21:13 — REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о поэтапном введении в регионе пропускного режима. 647

Здоровье В Белоруссии коронавирусом заразились более 300 медиков В Белоруссии коронавирусной инфекцией заразился 301 медицинский работник, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на министра здравоохранения республики Владимира Караника. 1

Здоровье Врачи рассказали, что выздоровевшие от коронавируса остаются заразными Заместитель директора по инновационной работе Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов рассказал в фильме "Опасный вирус – 2", что излечившиеся от коронавируса пациенты остаются переносчиками болезни. 94

Шоу-бизнес Илья Резник высказался о конфликте Любови Успенской с дочерью Поэт-песенник Илья Резник уверен, что ссора Любови Успенской с дочерью Татьяной, после которой девушка уехала к отцу в США, является расплатой певицы за прошлые грехи. 13

Общество Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом Больше всего больных находится в Москве. За последние сутки в России зарегистрировали 1667 случай COVID-19. 144

Общество В Оренбуржье продлён режим самоизоляции Оренбург, 11 апреля 2020, 16:05 — REGNUM В Оренбургской области режим самоизоляции продлен еще на неделю — до 19 апреля. 22

Общество Собянин предложил создать единую базу тестов на коронавирус Все результаты тестирований на коронавирус должны быть оцифрованы и внесены в единую базу, даже если это частные лаборатории, иначе их отключат от этой работы, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Политика Песков не заметил потепления в отношениях Москвы и Вашингтона "Даже частые телефонные контакты двух глав государств не означают, что на рабочем уровне в Вашингтоне мировоззрение меняется в соответствии с пониманиями главы государства", - констатировал Песков. 14