В Кремле оценили достигнутые ОПЕК+ договоренности по нефти

Шоу-бизнес Звезда «Уральских пельменей» рассказала, что стало с проектом Актриса сериала «Корни» и участница проекта «Уральские пельмени» на СТС Ксения Корнева рассказала в интервью 7Дням.ru о своем дебюте в сериалах, о том, чем отличается работа актрисы в кино и комедийном шоу. 1

Экономика Россиян предупредили о росте тарифов на сотовую связь Если в конце 2019 года были предположения, что сотовая связь в 2020 году подорожает на 10%, то теперь большинство участников рынка считает, что рост окажется бóльшим, сообщает «Коммерсантъ». 27

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Финансы Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов. 62

Общество Инфекционист объяснил, чем опасен жесткий карантин У карантина есть обратная сторона, которая может быть опасной, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров. 1

Энергетика Саудовская Аравия продолжила снижать цены на нефть Эр-Рияд, 14 апреля 2020, 07:13 — REGNUM Нефтяная госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco опубликовала данные о ценах на свою нефть на май 2020 года, сообщает агентство Bloomberg. 197

Общество Названы места повышенной опасности в период пандемии коронавируса Аптеки и магазины являются самыми опасными для посещения местами во время пандемии коронавируса. Именно там высок риск заражения. 304

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Политика Трамп сообщил об обсуждении вопроса вооружений с Путиным Ранее, в воскресенье, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Трамп и Путин не обсуждали тему стратегических наступательных вооружений во время телефонного разговора. 33

Политика Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ, в частности, телеканал "Россия 1" и телеведущего "Первого канала" Кирилла Клейменова в предвзятом освещении принимаемых в республике мер по борьбе с COVID-19, при этом не сказав, в каких именно эфирах он слышал такие заявления. 689

Здоровье Рассматривать ОРВИ как подозрение на коронавирус рекомендовал Минздрав Как стало известно из материалов временных методических рекомендаций для всех врачей, которые уже опубликовали на сайте Минздрава РФ, всем медикам дана рекомендация рассматривать любой эпизод ОРВИ в качестве конкретного подозрения на коронавирус. 176

Общество Песков прокомментировал рост преступности в стране Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не сгущать краски вокруг роста преступности в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru". 2K

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Энергетика Глава «Газпром нефти» назвал сделку ОПЕК+ необходимой России Москва, 14 апреля 2020, 07:41 — REGNUM Новое соглашение о сокращении уровня добычи нефти, принятое странами ОПЕК+, назвал необходимой России глава компании «Газпром нефть» Александр Дюков в интервью газете «Коммерсант». 64

Происшествия В Новосибирске не выявлено новых случаев заражения коронавирусом По данным оперативного штаба на 10:00 утра 14 апреля в Новосибирской области не выявлено новых случаев заражения COVID-19, заболевших по-прежнему 46. 17

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