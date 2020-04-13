Энергетика
REGNUMВ Кремле оценили достигнутые ОПЕК+ договоренности по нефти
Москва, 13 апреля 2020, 13:11 — REGNUM Кремль положительно оценивает достигнутые ОПЕК+ договоренности по нефти, заявил 13 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Комментарии
Армия и оружие
Странное поведение польского истребителя F-16 попало на видео
Российская газета вчера в 05:40
Шоу-бизнес
Звезда «Уральских пельменей» рассказала, что стало с проектом
Актриса сериала «Корни» и участница проекта «Уральские пельмени» на СТС Ксения Корнева рассказала в интервью 7Дням.ru о своем дебюте в сериалах, о том, чем отличается работа актрисы в кино и комедийном шоу.
7Дней.ру вчера в 09:00
Экономика
Россиян предупредили о росте тарифов на сотовую связь
Если в конце 2019 года были предположения, что сотовая связь в 2020 году подорожает на 10%, то теперь большинство участников рынка считает, что рост окажется бóльшим, сообщает «Коммерсантъ».
РБК 01:02
Общество
Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве
В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости вчера в 17:14
Происшествия
К создателю паблика «Омбудсмен полиции» пришли с обыском
К основателю и администратору правозащитного паблика «Омбудсмен полиции» Владимиру Воронцову пришли с обыском.
Ведомости 01:50
Финансы
Рубль укрепился к доллару и евро при открытии торгов
Доллар и евро начали торги на Московской бирже со снижения. Рубль вырос по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.
Вести.Ru вчера в 03:27
Политика
Кадыров извинился за ошибочную критику в адрес «Новой газеты»
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров извинился за ошибочную критику в адрес "Новой газеты" в своем Telegram-канале.
Газета.Ru 01:18
Общество
В Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусом
ТАСС вчера в 17:03
Здоровье
Радий Хабиров обсудил тяжелую ситуацию в РКБ имени Куватова в Уфе
Радий Хабиров вышел в эфир программы «Вечер с Владимиром Соловьевым», где на телеканале «Россия 1» обсудил ситуацию в РКБ имени Куватова в Уфе.
ToDay News Ufa 00:35
Общество
Инфекционист объяснил, чем опасен жесткий карантин
У карантина есть обратная сторона, которая может быть опасной, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров.
РИА Новости 00:02
Энергетика
Саудовская Аравия продолжила снижать цены на нефть
Эр-Рияд, 14 апреля 2020, 07:13 — REGNUM Нефтяная госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco опубликовала данные о ценах на свою нефть на май 2020 года, сообщает агентство Bloomberg.
REGNUM 00:13
Шоу-бизнес
Евгения Медведева опубликовала фотографию в обтягивающем платье
На снимке Евгения Медведева запечатлена в профиль. На фигуристке надето черное платье, подчеркивающее фигуру молодой спортсменки.
RuNews24.ru вчера в 12:27
Общество
Названы места повышенной опасности в период пандемии коронавируса
Аптеки и магазины являются самыми опасными для посещения местами во время пандемии коронавируса. Именно там высок риск заражения.
Российская газета вчера в 22:36
Общество
Голикова оценила эффект от самоизоляции россиян
Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что с 14 по 16 апреля станет ясно, продолжится ли рост случаев заболевания коронавирусом в России, или страна выходит «на плато».
UfaTime.ru 12 апреля в 15:12
Политика
Минздрав сообщил о разработанном в России препарате от коронавируса
Российская компания разработала препарат для лечения коронавируса.
РБК вчера в 12:18
Политика
Трамп сообщил об обсуждении вопроса вооружений с Путиным
Ранее, в воскресенье, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Трамп и Путин не обсуждали тему стратегических наступательных вооружений во время телефонного разговора.
РБК вчера в 22:22
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости 12 апреля в 17:44
Политика
Лукашенко упрекнул российские СМИ в предвзятости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул российские СМИ, в частности, телеканал "Россия 1" и телеведущего "Первого канала" Кирилла Клейменова в предвзятом освещении принимаемых в республике мер по борьбе с COVID-19, при этом не сказав, в каких именно эфирах он слышал такие заявления.
РИА Новости вчера в 12:48
Здоровье
Рассматривать ОРВИ как подозрение на коронавирус рекомендовал Минздрав
Как стало известно из материалов временных методических рекомендаций для всех врачей, которые уже опубликовали на сайте Минздрава РФ, всем медикам дана рекомендация рассматривать любой эпизод ОРВИ в качестве конкретного подозрения на коронавирус.
Live24 вчера в 06:46
Общество
Песков прокомментировал рост преступности в стране
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не сгущать краски вокруг роста преступности в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru вчера в 07:47
Общество
Волонтер рассказал о необычных случаях с пациентами в Коммунарке
Волонтер из больницы в поселке Коммунарка в Москве Влад Щукин в беседе с НСН рассказал о случаях, когда пациенты с COVID-19 скрывали, с кем контактировали, по личным причинам.
РИА Новости вчера в 20:52
Политика
Трамп: пик эпидемии в США пройден, страна скоро откроется
Пик эпидемии пройден, считает Трамп.
Вести.Ru вчера в 23:01
Общество
Вирусолог рассказала об особом сценарии эпидемии коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России развивается по особому сценарию.
Lenta.ru 01:34
Общество
Около трети компаний заставили россиян уйти в неоплачиваемые отпуска
Из опроса, проведенного Центром стратегических разработок, следует, что около 30% российских компаний отправили своих сотрудников в неоплачиваемые отпуска.
Banki-vrn.ru 12 апреля в 19:00
Энергетика
Глава «Газпром нефти» назвал сделку ОПЕК+ необходимой России
Москва, 14 апреля 2020, 07:41 — REGNUM Новое соглашение о сокращении уровня добычи нефти, принятое странами ОПЕК+, назвал необходимой России глава компании «Газпром нефть» Александр Дюков в интервью газете «Коммерсант».
REGNUM 00:41
Общество
Вирусолог назвал возможную дату появления вакцины от коронавируса
Альтштейн надеется, что к концу 2020 или в начале 2021 года будут созданы кандидатные вакцины.
RT на русском вчера в 22:05
Происшествия
В Новосибирске не выявлено новых случаев заражения коронавирусом
По данным оперативного штаба на 10:00 утра 14 апреля в Новосибирской области не выявлено новых случаев заражения COVID-19, заболевших по-прежнему 46.
ЧС-ИНФО 00:26
Политика
Зеленский прокомментировал ситуацию с пожаром в чернобыльской зоне
RT на русском 01:43
Здоровье
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по питанию на самоизоляции
Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи рекомендовал людям, находящимся на самоизоляции из-за пандемии коронавируса, принимать пищу часто и маленькими порциями, сообщается во вторник на сайте Роспотребнадзора.
ТАСС 00:57
Политика
Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России меняется ежедневно и не в лучшую сторону, заявил президент Владимир Путин на проходящем в формате видеоконференции совещании по борьбе с инфекцией.
RT на русском вчера в 08:42