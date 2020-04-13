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Кино Disney переснимет мультфильм «Робин Гуд» Студия Disney находится на ранней стадии разработки ремейка классического мультфильма «Робин Гуд» 1973 года, пишет издание Variety. 14

Политика Помпео: Китай не сразу предоставил данные о коронавирусе Госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео заявил, что крайне расстроен тем, что КНР вовремя не сообщила о проблеме коронавируса, дав ему такое широкое распространение по всему миру. 1

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Происшествия Число пациентов больницы в Коммунарке превысило 500 Число пациентов, которые находятся на лечении в больнице №40 в Коммунарке, достигло 503, сообщил главный врач медучреждения Денис Проценко. 323

Политика YouTube разблокировал видео обращения Путина Youtube после требования Роскомнадзора восстановил доступ к записи обращения президента России Владимира Путина к гражданам по ситуации с коронавирусом, сообщили ТАСС в пресс-службе Google. 754

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Энергетика Сделку по нефти сочли провалом России Источники Bloomberg в Кремле заявили, что хотя сделка и принесла облегчение Москве, она выглядит как «болезненная неудача» России. 443

Общество В Красноярске разрешили гулять с детьми и ездить на дачи Губернатор Красноярского края Александр Усс подписал указ, согласно которому жители региона смогут гулять с детьми в колясках, заниматься спортом на улице и ездить на дачи. 60

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Культура На Ямале проводится межрегиональный конкурс памяти Леонида Лапцуя Находясь дома, коренные жители могут вспомнить произведения первого ненецкого поэта и писателя Леонида Лапцуя, автора 25 книг.

Общество Еще 24 московских стационара перепрофилируют для больных коронавирусом В течение ближайших десяти дней перепрофилируют еще 24 стационара в Москве для лечения пациентов с подозрением на коронавирус нового типа. 67