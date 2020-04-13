Энергетика

REGNUMREGNUMВ Кремле оценили достигнутые ОПЕК+ договоренности по нефти

Москва, 13 апреля 2020, 13:11 — REGNUM Кремль положительно оценивает достигнутые ОПЕК+ договоренности по нефти, заявил 13 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Кремль: сделка ОПЕК+ поможет удержать цены на нефть от обвала

Коммерсантъ06:48

В Кремле сообщили, что сделка с ОПЕК+ спасет цены на нефть

URA.Ru06:15

Песков сообщил, что сделка ОПЕК+ помогла избежать хаоса на рынке

ТАСС05:47

Песков: сделка ОПЕК+ позволила избежать хаоса на нефтяных рынках

Газета.Ru05:57

В Кремле прокомментировали соглашение ОПЕК+ о снижении добычи нефти

RT на русском05:54

Песков подчеркнул важность сделки ОПЕК+

Известия06:04

Кремль назвал сделку ОПЕК+ важной для предотвращения хаоса на рынке нефти

РБК05:45
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Экономика

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В России количество безработных на фоне кризиса из-за коронавируса может увеличиться более чем в три раза, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире телеканала РБК.
РИА Новости 05:59
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Общество

Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве

В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости 17:14
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Кино

Disney переснимет мультфильм «Робин Гуд»

Студия Disney находится на ранней стадии разработки ремейка классического мультфильма «Робин Гуд» 1973 года, пишет издание Variety.
Дилетант 08:41
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Общество

Число заболевших коронавирусом в мире превысило два миллиона

Число заболевших коронавирусом в мире превысило два миллиона.
Lenta.ru 19:38
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Политика

Помпео: Китай не сразу предоставил данные о коронавирусе

Госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео заявил, что крайне расстроен тем, что КНР вовремя не сообщила о проблеме коронавируса, дав ему такое широкое распространение по всему миру.
Live24 16:38
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Общество

Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции

В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
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Политика

Путин предостерёг от «преступной халатности» в борьбе с коронавирусом

Российский лидер Владимир Путин заявил, что если меры в борьбе с коронавирусом не будут вовремя приняты, то он будет рассматривать это как преступную халатность.
RT на русском 09:29
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Транспорт

РЖД с 15 апреля отменяют еще 32 поезда

Холдинг "Российские железные дороги" с 15 апреля отменит 32 поезда дальнего следования и сократит курсирование еще 32 поездов, сообщили в компании.
Российская газета вчера в 11:55
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Происшествия

Полиция Украины задержала предполагаемого виновника пожара в зоне ЧАЭС

Полиция Украины задержала мужчину, который подозревается в причастности к пожару в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
РБК 21:00
Происшествия

Число пациентов больницы в Коммунарке превысило 500

Число пациентов, которые находятся на лечении в больнице №40 в Коммунарке, достигло 503, сообщил главный врач медучреждения Денис Проценко.
Коммерсантъ вчера в 03:23
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Культура

Участник Comedy Club в костюме Яйца выступил в шоу «Маска»

Piter.tv 04:00
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Игры

Создатели Doom Eternal необычно поздравили авторов Final Fantasy VII

REGNUM 11 апреля в 08:42
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Политика

YouTube разблокировал видео обращения Путина

Youtube после требования Роскомнадзора восстановил доступ к записи обращения президента России Владимира Путина к гражданам по ситуации с коронавирусом, сообщили ТАСС в пресс-службе Google.
Газета.Ru 09:54
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Политика

Власти раскрыли количество принадлежащей украинцам земли в Крыму

Иностранцам принадлежит более 11,5 тыс. земельных участков на территории Крыма, подпадающих под запрет на иностранное владение; в основном это граждане Украины.
РБК 11:15
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Здоровье

На строительство уранового рудника в Забайкалье выделят 5 млрд рублей

Фонд развития Дальнего Востока и Арктики предоставит льготный заем урановому холдингу "Атомредметзолото" в размере 5 млрд руб. Средства пойдут на строительство инфраструктуры рудника № 6 ПАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение" (ППГХО) в Забайкальском крае, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.
Sibnovosti.ru 00:02
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Энергетика

Сделку по нефти сочли провалом России

Источники Bloomberg в Кремле заявили, что хотя сделка и принесла облегчение Москве, она выглядит как «болезненная неудача» России.
Lenta.ru 07:18
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Общество

В Красноярске разрешили гулять с детьми и ездить на дачи

Губернатор Красноярского края Александр Усс подписал указ, согласно которому жители региона смогут гулять с детьми в колясках, заниматься спортом на улице и ездить на дачи.
Известия 08:43
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Игры

В твиттере Crysis впервые за 3 года появилась запись

В твиттере шутера Crysis появилась новая запись. «Принимаю данные», – говорится в твиттере игры.
Cyber.sports.ru 16:56
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Политика

Трамп: обсуждал с Путиным вопрос вооружений

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин во время телефонного разговора обсудили в воскресенье, 12 апреля, вопрос вооружений.
Газета.Ru 20:19
Армия и оружие

Ракету «Циркон» примут на вооружение в 2022 году

В 2022 году планируется принять на вооружение корабль, который будет оснащен гиперзвуковой ракетой «Циркон».
OAnews 11 апреля в 08:20
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Армия и оружие

В Черное море вошел ракетный эсминец ВМС США

Американский ракетный эсминец USS Porter (DDG 78) ("Портер") в понедельник, пройдя Босфор, вошел в акваторию Черного моря, следует из данных международной системы слежения за передвижением судов AIS.
Интерфакс 11:47
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Общество

Наказ собирать милостыню дал россиянам протоиерей Дмитрий Смирнов

Live24 07:28
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Наука

Исследователи работают над производством гепарина в лаборатории

По мнению ученых, синтез гепарина зависит от факторов транскрипции, которые присоединяются к определённым участкам ДНК и регулируют интенсивность производства нужного участка белка.
Rusargument 17:16
Общество

В Забайкалье объяснили слова губернатора об отказе помогать погорельцам

РБК 12:39
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Культура

На Ямале проводится межрегиональный конкурс памяти Леонида Лапцуя

Находясь дома, коренные жители могут вспомнить произведения первого ненецкого поэта и писателя Леонида Лапцуя, автора 25 книг.
Пуровская ТРК Луч 09:32
Общество

Еще 24 московских стационара перепрофилируют для больных коронавирусом

В течение ближайших десяти дней перепрофилируют еще 24 стационара в Москве для лечения пациентов с подозрением на коронавирус нового типа.
Газета.Ru 18:19
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Общество

В Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусом

В Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации.
РИА Новости 17:14
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Финансы

Банки начали снижать стоимость обмена валюты после падения курса рубля

По данным издания, Промсвязьбанк с начала апреля улучшил условия конвертации валюты по опции «Спецкурс онлайн» для сумм от 100 тыс. до 500 тыс. руб.
Коммерсантъ 17:03
Гаджеты

Выяснились цены и дата начала продаж смартфона Honor 30 Pro+

Чем ближе анонс нового флагманского смартфона Honor 30 Pro+, тем больше информации он нём появляется.
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Армия и оружие

В Литве пожаловались на агрессивность и пьянство американских солдат

Взгляд.ру вчера в 10:57
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