Энергетика
REGNUMВ Кремле оценили достигнутые ОПЕК+ договоренности по нефти
Москва, 13 апреля 2020, 13:11 — REGNUM Кремль положительно оценивает достигнутые ОПЕК+ договоренности по нефти, заявил 13 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7142 источника, обновлено в 21:13, Ашберн
Комментарии
Экономика
Кудрин предупредил о росте числа безработных из-за коронавируса
В России количество безработных на фоне кризиса из-за коронавируса может увеличиться более чем в три раза, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в эфире телеканала РБК.
РИА Новости 05:59
Общество
Медик рассказал о парадоксальной ситуации с коронавирусом в Москве
В Москве наблюдается парадоксальная ситуация с изменением индекса самоизоляции и распространением коронавируса, заявил президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.
РИА Новости 17:14
Кино
Disney переснимет мультфильм «Робин Гуд»
Студия Disney находится на ранней стадии разработки ремейка классического мультфильма «Робин Гуд» 1973 года, пишет издание Variety.
Дилетант 08:41
Общество
Число заболевших коронавирусом в мире превысило два миллиона
Число заболевших коронавирусом в мире превысило два миллиона.
Lenta.ru 19:38
Политика
Помпео: Китай не сразу предоставил данные о коронавирусе
Госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео заявил, что крайне расстроен тем, что КНР вовремя не сообщила о проблеме коронавируса, дав ему такое широкое распространение по всему миру.
Live24 16:38
Общество
Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции
В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
Политика
Путин предостерёг от «преступной халатности» в борьбе с коронавирусом
Российский лидер Владимир Путин заявил, что если меры в борьбе с коронавирусом не будут вовремя приняты, то он будет рассматривать это как преступную халатность.
RT на русском 09:29
Транспорт
РЖД с 15 апреля отменяют еще 32 поезда
Холдинг "Российские железные дороги" с 15 апреля отменит 32 поезда дальнего следования и сократит курсирование еще 32 поездов, сообщили в компании.
Российская газета вчера в 11:55
Происшествия
Полиция Украины задержала предполагаемого виновника пожара в зоне ЧАЭС
Полиция Украины задержала мужчину, который подозревается в причастности к пожару в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.
РБК 21:00
Происшествия
Число пациентов больницы в Коммунарке превысило 500
Число пациентов, которые находятся на лечении в больнице №40 в Коммунарке, достигло 503, сообщил главный врач медучреждения Денис Проценко.
Коммерсантъ вчера в 03:23
Игры
Создатели Doom Eternal необычно поздравили авторов Final Fantasy VII
REGNUM 11 апреля в 08:42
Политика
YouTube разблокировал видео обращения Путина
Youtube после требования Роскомнадзора восстановил доступ к записи обращения президента России Владимира Путина к гражданам по ситуации с коронавирусом, сообщили ТАСС в пресс-службе Google.
Газета.Ru 09:54
Политика
Власти раскрыли количество принадлежащей украинцам земли в Крыму
Иностранцам принадлежит более 11,5 тыс. земельных участков на территории Крыма, подпадающих под запрет на иностранное владение; в основном это граждане Украины.
РБК 11:15
Здоровье
На строительство уранового рудника в Забайкалье выделят 5 млрд рублей
Фонд развития Дальнего Востока и Арктики предоставит льготный заем урановому холдингу "Атомредметзолото" в размере 5 млрд руб. Средства пойдут на строительство инфраструктуры рудника № 6 ПАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение" (ППГХО) в Забайкальском крае, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.
Sibnovosti.ru 00:02
Энергетика
Сделку по нефти сочли провалом России
Источники Bloomberg в Кремле заявили, что хотя сделка и принесла облегчение Москве, она выглядит как «болезненная неудача» России.
Lenta.ru 07:18
Общество
В Красноярске разрешили гулять с детьми и ездить на дачи
Губернатор Красноярского края Александр Усс подписал указ, согласно которому жители региона смогут гулять с детьми в колясках, заниматься спортом на улице и ездить на дачи.
Известия 08:43
Игры
В твиттере Crysis впервые за 3 года появилась запись
В твиттере шутера Crysis появилась новая запись. «Принимаю данные», – говорится в твиттере игры.
Cyber.sports.ru 16:56
Политика
Трамп: обсуждал с Путиным вопрос вооружений
Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин во время телефонного разговора обсудили в воскресенье, 12 апреля, вопрос вооружений.
Газета.Ru 20:19
Армия и оружие
Ракету «Циркон» примут на вооружение в 2022 году
В 2022 году планируется принять на вооружение корабль, который будет оснащен гиперзвуковой ракетой «Циркон».
OAnews 11 апреля в 08:20
Армия и оружие
В Черное море вошел ракетный эсминец ВМС США
Американский ракетный эсминец USS Porter (DDG 78) ("Портер") в понедельник, пройдя Босфор, вошел в акваторию Черного моря, следует из данных международной системы слежения за передвижением судов AIS.
Интерфакс 11:47
Наука
Исследователи работают над производством гепарина в лаборатории
По мнению ученых, синтез гепарина зависит от факторов транскрипции, которые присоединяются к определённым участкам ДНК и регулируют интенсивность производства нужного участка белка.
Rusargument 17:16
Культура
На Ямале проводится межрегиональный конкурс памяти Леонида Лапцуя
Находясь дома, коренные жители могут вспомнить произведения первого ненецкого поэта и писателя Леонида Лапцуя, автора 25 книг.
Пуровская ТРК Луч 09:32
Общество
Еще 24 московских стационара перепрофилируют для больных коронавирусом
В течение ближайших десяти дней перепрофилируют еще 24 стационара в Москве для лечения пациентов с подозрением на коронавирус нового типа.
Газета.Ru 18:19
Общество
В Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусом
В Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации.
РИА Новости 17:14
Финансы
Банки начали снижать стоимость обмена валюты после падения курса рубля
По данным издания, Промсвязьбанк с начала апреля улучшил условия конвертации валюты по опции «Спецкурс онлайн» для сумм от 100 тыс. до 500 тыс. руб.
Коммерсантъ 17:03
Гаджеты
Выяснились цены и дата начала продаж смартфона Honor 30 Pro+
Чем ближе анонс нового флагманского смартфона Honor 30 Pro+, тем больше информации он нём появляется.
3DNews 14:38
Армия и оружие
В Литве пожаловались на агрессивность и пьянство американских солдат
Взгляд.ру вчера в 10:57