Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ Кремле оценили достоверность статистики по коронавирусу

Официальный представитель Кремля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил степень достоверности российской статистики по коронавирусу словами «мы ничего не скрываем». Его слова приводит в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
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Песков заявил о точности публикуемых в России данных по смертям от COVID

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Песков назвал точными публикуемые данные о смертности от COVID-19 в России

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Песков заявил, что публикуемые в России данные о смертности от коронавируса точны

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Песков: данные о смертности от коронавируса в России точны

Коммерсантъ02:04
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Общество

Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм

Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия вчера в 12:50
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Происшествия

В Донбассе умер комбат батальона «Луганск-1», заявили в МВД Украины

РИА Новости 02:33
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Общество

Авиаперевозчики попросили отменить антивирусное заполнение самолетов

Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта попросила правительство отменить рекомендации Роспотребнадзора о норме заполнения салона самолетов.
Коммерсантъ 02:55
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Общество

Visa и Сбербанк запустили магазин без касс и продавцов

Для расчета покупателю потребуется скачать мобильное приложение Take&Go от Сбербанка, привязав к своему аккаунту банковскую карту Visa.
МонаВиста вчера в 10:49
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Общество

Вирусолог заявил о пройденном пике коронавируса в России

Пик эпидемии коронавируса в России, вероятно, уже пройден.
Известия вчера в 22:18
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Происшествия

В Бурятии усилили охрану обсерваторов после нападения на медработников

REGNUM вчера в 22:14
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Общество

В Карелии выявили еще восемь случаев заражения коронавирусом

Еще у восьми жителей республики диагностировали коронавирус. Об этом сообщил Оперштаб Карелии.
Karelia.news 02:35
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Общество

Сенаторы предложили закрепить в законе понятие «самоизоляция»

Комитет Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству предложил законодательно закрепить понятие самоизоляции, а также порядок ее введения и предел полномочий регионов.
Коммерсантъ 02:42
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Кино

Самым популярным кинозлодеем всех времен стал Танос

Культуромания вчера в 09:54
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Игры

Стартовали продажи трилогии Mafia и предзаказы ремейка первой Mafia

Игромания.ру 19 мая в 13:40
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Экономика

Минфин решил не менять правила налогового резидентства из-за пандемии

Из-за ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом, многие бизнесмены могут стать налоговыми резидентами стран, в которых они не планировали оставаться долгое время.
РБК 02:28
Футбол

Соболев прокомментировал подписание контракта со «Спартаком»

Pravda.Ru 18 мая в 05:47
Футбол

Футболисты РПЛ, заболевшие коронавирусом. Список обновляется

После окончание вынужденной паузы в чемпионате России из-за пандемии коронавируса стало известно, что несколько игроков из команд РПЛ заболели.
Спорт-Экспресс 19 мая в 01:30
Футбол

Кузяев хочет перейти в европейский клуб

Игрок решительно настроен перебраться в европейскую лигу этим летом. Действующий контракт Кузяева с "Зенитом" истекает в июне.
Sport.ru вчера в 17:59
Общество

Варвара Караулова выйдет замуж за своего адвоката

Бывшая заключенная вологодской колонии, осужденная за попытку примкнуть к запрещенной в России террористической организации ИГИЛ выходит замуж за своего адвоката Олега Елисеева.
Ranpress.ru 02:43
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Финансы

Курс доллара опустился ниже 71 рубля, евро – ниже 78 рублей

В ходе торгов доллар опускался ниже 71 рубля впервые с 10 марта.
Вести.Ru 03:25
Общество

Москвичам предсказали самый холодный день в мае и снег

В Москве и Московской области самым холодным днем последнего месяца весны станет 21 мая.
Lenta.ru вчера в 07:41
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Политика

Российский артист Ширвиндт объяснил Гордону, чей Крым

Кому на самом деле принадлежит Крым, рассказал художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Экономика сегодня вчера в 13:32
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Общество

Мясников назвал бредом информацию о двух сторонах медицинских масок

Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал данные о том, что две стороны одноразовых медицинских масок предназначены для разных целей на YouTube-канале "Cтопкоронавирус.рф".
Газета.Ru 01:17
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Здоровье

В Саратовской области выявили 92 новых носителя коронавируса

Выявлены носители коронавируса — 29 человек из числа контактных лиц, трое прибыли из других территорий с признаками ОРВИ, 60 случаев — из неустановленных источников заражения.
REGNUM вчера в 03:29
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Происшествия

В Брянске полковник МВД задержан за взятку в пять миллионов рублей

17 октября начальник отдела был задержан с поличным при получении 1,1 миллиона рублей.
Российская газета вчера в 06:23
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Армия и оружие

В ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность

Народная милиция самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик приведена в полную боевую готовность.
RT на русском вчера в 10:24
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Политика

В Киеве пригрозили меморандумом против России в морской трибунал

Замглавы украинского МИДа Евгений Енин в интервью телеканалу «Украина 24» заявил, что 22 мая Киев подаст в Международный морской трибунал меморандум против Москвы в связи с задержанием кораблей при входе в Керченский пролив в конце 2018 года.
РБК вчера в 21:32
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Кино

Режиссерскую версию «Лиги справедливости» покажет HBO Max

После не слишком убедительного проката картины "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", студия решила сделать продолжение не столь мрачным.
Kinonews.ru вчера в 14:37
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Здоровье

Определен новый эпицентр пандемии коронавируса

Новым очагом пандемии коронавируса может стать Латинская Америка, пишет Spiegel.
Live24 вчера в 03:27
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Армия и оружие

Подлодка «Князь Владимир» будет передана флоту 25 мая

По сообщению ТАСС со ссылкой на источник в отечественном ОПК, подписание акта приема-передачи флоту первого модернизированного атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения «Князь Владимир» проекта 955А «Борей-А» состоится 25 мая.
Военное дело 01:34
Политика

Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма

Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК вчера в 08:27
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Армия и оружие

У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество

Российская баллистическая ракета подводной лодки Р-30 «Булава-30» обладает преимуществом по переносимому ядерному заряду перед американской UGM-133A Trident II (D5), пишет РИА Новости.
Lenta.ru 03:16
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Новый седан Acura TLX получит «заряженную» версию

Японская компания Acura определилась с датой дебюта своего нового седана TLX.
CarsWeek.ru 00:14
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Жительница Коломны призналась в убийстве девятимесячного сына

Жительница Коломны призналась, что убила своего 9-месячного ребёнка из-за его болезни, ей предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба подмосковного главка СК РФ.
РИА Новости 02:44
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