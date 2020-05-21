Коронавирус
Lenta.ruВ Кремле оценили достоверность статистики по коронавирусу
Официальный представитель Кремля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил степень достоверности российской статистики по коронавирусу словами «мы ничего не скрываем». Его слова приводит в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
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Песков прокомментировал заявления о занижении в России показателей по коронавирусу
Московский Комсомолец01:41
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Авиаперевозчики попросили отменить антивирусное заполнение самолетов
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Visa и Сбербанк запустили магазин без касс и продавцов
Для расчета покупателю потребуется скачать мобильное приложение Take&Go от Сбербанка, привязав к своему аккаунту банковскую карту Visa.
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Пик эпидемии коронавируса в России, вероятно, уже пройден.
Известия вчера в 22:18
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Еще у восьми жителей республики диагностировали коронавирус. Об этом сообщил Оперштаб Карелии.
Karelia.news 02:35
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Сенаторы предложили закрепить в законе понятие «самоизоляция»
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Самым популярным кинозлодеем всех времен стал Танос
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Стартовали продажи трилогии Mafia и предзаказы ремейка первой Mafia
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Минфин решил не менять правила налогового резидентства из-за пандемии
Из-за ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом, многие бизнесмены могут стать налоговыми резидентами стран, в которых они не планировали оставаться долгое время.
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Соболев прокомментировал подписание контракта со «Спартаком»
Pravda.Ru 18 мая в 05:47
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После окончание вынужденной паузы в чемпионате России из-за пандемии коронавируса стало известно, что несколько игроков из команд РПЛ заболели.
Спорт-Экспресс 19 мая в 01:30
Футбол
Кузяев хочет перейти в европейский клуб
Игрок решительно настроен перебраться в европейскую лигу этим летом. Действующий контракт Кузяева с "Зенитом" истекает в июне.
Sport.ru вчера в 17:59
Общество
Варвара Караулова выйдет замуж за своего адвоката
Бывшая заключенная вологодской колонии, осужденная за попытку примкнуть к запрещенной в России террористической организации ИГИЛ выходит замуж за своего адвоката Олега Елисеева.
Ranpress.ru 02:43
Финансы
Курс доллара опустился ниже 71 рубля, евро – ниже 78 рублей
В ходе торгов доллар опускался ниже 71 рубля впервые с 10 марта.
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Общество
Москвичам предсказали самый холодный день в мае и снег
В Москве и Московской области самым холодным днем последнего месяца весны станет 21 мая.
Lenta.ru вчера в 07:41
Политика
Российский артист Ширвиндт объяснил Гордону, чей Крым
Кому на самом деле принадлежит Крым, рассказал художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Экономика сегодня вчера в 13:32
Общество
Мясников назвал бредом информацию о двух сторонах медицинских масок
Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал данные о том, что две стороны одноразовых медицинских масок предназначены для разных целей на YouTube-канале "Cтопкоронавирус.рф".
Газета.Ru 01:17
Здоровье
В Саратовской области выявили 92 новых носителя коронавируса
Выявлены носители коронавируса — 29 человек из числа контактных лиц, трое прибыли из других территорий с признаками ОРВИ, 60 случаев — из неустановленных источников заражения.
REGNUM вчера в 03:29
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В Брянске полковник МВД задержан за взятку в пять миллионов рублей
17 октября начальник отдела был задержан с поличным при получении 1,1 миллиона рублей.
Российская газета вчера в 06:23
Армия и оружие
В ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность
Народная милиция самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик приведена в полную боевую готовность.
RT на русском вчера в 10:24
Политика
В Киеве пригрозили меморандумом против России в морской трибунал
Замглавы украинского МИДа Евгений Енин в интервью телеканалу «Украина 24» заявил, что 22 мая Киев подаст в Международный морской трибунал меморандум против Москвы в связи с задержанием кораблей при входе в Керченский пролив в конце 2018 года.
РБК вчера в 21:32
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Режиссерскую версию «Лиги справедливости» покажет HBO Max
После не слишком убедительного проката картины "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", студия решила сделать продолжение не столь мрачным.
Kinonews.ru вчера в 14:37
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Определен новый эпицентр пандемии коронавируса
Новым очагом пандемии коронавируса может стать Латинская Америка, пишет Spiegel.
Live24 вчера в 03:27
Армия и оружие
Подлодка «Князь Владимир» будет передана флоту 25 мая
По сообщению ТАСС со ссылкой на источник в отечественном ОПК, подписание акта приема-передачи флоту первого модернизированного атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения «Князь Владимир» проекта 955А «Борей-А» состоится 25 мая.
Военное дело 01:34
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Зеленский заявил о нежелании России обсуждать вопрос Крыма
Перед первой встречей Зеленского и российского президента Владимира Путина, которая состоялась в рамках «нормандского» саммита в декабре, в Кремле заявили, что вопрос о Крыме закрыт, а его обсуждение невозможно ни в каком формате, включая саммит «нормандской четверки».
РБК вчера в 08:27
Армия и оружие
У недалеко летящей и неточной российской «Булавы» нашли преимущество
Российская баллистическая ракета подводной лодки Р-30 «Булава-30» обладает преимуществом по переносимому ядерному заряду перед американской UGM-133A Trident II (D5), пишет РИА Новости.
Lenta.ru 03:16
Авто
Новый седан Acura TLX получит «заряженную» версию
Японская компания Acura определилась с датой дебюта своего нового седана TLX.
CarsWeek.ru 00:14
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Жительница Коломны призналась в убийстве девятимесячного сына
Жительница Коломны призналась, что убила своего 9-месячного ребёнка из-за его болезни, ей предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба подмосковного главка СК РФ.
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