Официальный представитель Кремля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил степень достоверности российской статистики по коронавирусу словами «мы ничего не скрываем». Его слова приводит в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

В Кремле оценили достоверность статистики по коронавирусу

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