Политика
RT на русскомВ Кремле оценили идею Грефа поднять зарплаты в полиции, сократив штат
Идея главы Сбербанка Германа Грефа увеличить зарплаты полицейским при сокращении числа сотрудников заслуживает внимания. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Читать в источнике
Оценить211
Он вовлечен во многие процессы в экономике, в инновационной деятельности в нашей стране, поэтому, конечно, его точка зрения важна.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельТелеканал 360° 09:42
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 12:36, Вашингтон
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк опроверг сообщение о ее госпитализации
Представитель певицы Стас Христов сказал, что получил от Заворотнюк сообщение, в котором сама актриса опровергла информацию о госпитализации.
Lenta.ru 07:43
Авто
Новая Toyota RAV4 провалила «лосиный тест»
Toyota RAV4 нового поколения продемонстрировал плохие показатели при объезде внезапных препятствий.
Тарантас Ньюс вчера в 15:57
Происшествия
Тверской суд Москвы огласит приговор актеру Павлу Устинову
Эхо Москвы вчера в 17:01
Культура
Ксения Собчак станет ведущей передачи «Пусть говорят»
Актриса, светская львица, журналистка Ксения Собчак, сегодня вышедшая замуж за режиссёра Константина Богомолов, станет новой ведущей ток-шоу Первого канала "Пусть говорят".
Российская газета 10:50
Технологии
На россиянах проверят новое оборудование для блокировки Telegram
На пользующихся интернетом жителях Тюмени испытают оборудование для блокировки мессенджера Telegram и других запрещенных в стране ресурсов, сообщает Reuters со ссылкой на два источника в коммуникационных компаниях.
Lenta.ru 12:07
Культура
Глава киностудии имени Горького ушел в отставку
Генеральный директор киностудии имени Горького Сергей Зернов покинул должность по соглашению сторон, сообщают «Ведомости» со ссылкой на сотрудника другой компании и профильного чиновника.
Коммерсантъ 12:11
Кино
Внебрачная дочь Евгения Осина сыграет Юлию Началову в кино
Роль юной Юлии сыграет 13-летняя Настя Годунова, внебрачная дочь Евгения Осина.
StarHit.ru вчера в 13:00
Шоу-бизнес
Любовь Успенская опубликовала фотографию в обнаженном виде
Любовь Успенская опубликовала на своей странице в Instagram фотографию в обнаженном виде.
Актуальные Новости 03:12
Происшествия
Задержанного адвоката в Тульской области избили сотрудники СКР
Совершенно секретно 02:51
Финансы
Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть
Экс-министр экономического развития России, глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за падения цен на нефть ниже $40, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:53
Политика
Турчинов назвал препятствие для объявления Украиной войны России
По мнению экс-главы СНБО, президент России мог бы применить ядерное оружие, если бы на помощь Украине пришли страны НАТО.
РБК 12:03
Хоккей
СКА — ЦСКА 0:0 (1-й период)
Нева Спорт вчера в 19:09
Общество
Заявление на регистрацию «Фризиума» в России подадут в течение месяца
Фармкомпания "Санофи", производящая противосудорожный препарат "Фризиум", в течение месяца подаст заявление на регистрацию лекарства в России, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова в пресс-центре МИА "Россия Сегодня".
Российская газета 04:52
Гаджеты
Названы любимые категории порно среди обладателей iPhone и Android
Сотрудники порносайта xHamster провели исследование среди обладателей iPhone и смартфонов на Android.
Lenta.ru 10:52
Происшествия
СК возбудил дело о многомиллиардном мошенничестве с пенсиями
Уголовное дело по ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере) возбудило управление СК по Центральному округу Москвы.
Газета.Ru 08:21
Кино
HBO снимет приквел «Игры престолов» о Таргариенах и драконах
Действие приквела развернется за 300 лет до событий оригинального сериала и расскажет о закате дома Таргариенов.
РБК 07:35
Политика
В Совфеде предложили Украине войти в состав России
"В перспективе самый реалистичный вариант, что Крым будет жить в одном государстве с Украиной, только если Украина войдет в состав Российской Федерации, объединится с Россией в союзное государство со стиранием границ", — сказал сенатор.
РИА Новости 09:26
Экономика
Чубайс объяснил пробуксовки в экономике нажатием газа и тормоза
Глава "Роснано" Анатолий Чубайс сравнил управление экономико с вождением автомобиля, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 11:41
Фигурное катание
Туктамышева лидирует на Lombardia Trophy после короткой программы
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева занимает первое место по итогам короткой программы на турнире серии «Челленджер» Lombardia Trophy в итальянском Бергамо.
RT на русском 11:16
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опубликовала фото в свадебном платье
Телеведущая и журналистка Ксения Собчак опубликовала в социальной сети Instagram фотографию, на которой она запечатлена в свадебном платье.
Слово и Дело 03:24
Энергетика
«Нафтогаз» объявил о снижении цен на газ для потребителей на 3,4%
Украинская компания «Нафтогаз» сообщила о снижении цены на природный газ для потребителей на 3,4% в сентябре.
RT на русском вчера в 10:54
Энергетика
Оператор газопровода OPAL пока не ограничил доступ «Газпрому»
Компания Opal Gastransport, которая является оператором газопровода OPAL, пока не ограничила мощность прокачки газа «Газпрома», так как не получила приказа от регулятора.
RT на русском вчера в 11:38
Происшествия
Карты Google помогли найти человека, пропавшего 22 года назад
Пользователь Сети нашел на спутниковых картах Google машину, принадлежащую американцу по имени Уильям Молдт, пропавшему без вести почти 22 года назад.
Российская газета 10:27
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 05:33
Шоу-бизнес
Врачи отказались отрезать «руки-базуки»
Врачи не берутся за операцию по удалению воспаленных мышц прославившегося «руками-базуками» россиянина Кирилла Терешина.
Lenta.ru вчера в 12:46
Космос
Первый космонавт из ОАЭ завершает подготовку к вылету на МКС
Пятый канал 10 сентября в 10:19
Политика
Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за заявления Мединского
Посол России в Праге Александр Змеевский был вызван в МИД Чехии, где ему выразили протест против "ложных и оскорбительных заявлений члена российского правительства в адрес мэра Праги-6", передает "Интерфакс".
Вести.Ru 08:37