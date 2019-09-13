Политика
RT на русскомВ Кремле оценили идею Грефа поднять зарплаты в полиции, сократив штат
Греф, выступая на Московском финансовом форуме, отметил, что полицейским можно поднять зарплату в 3—4 раза, при этом сократив их численность. «Мы можем радикально сократить расходы бюджета сегодня», — сказал Греф.
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Он вовлечен во многие процессы в экономике, в инновационной деятельности в нашей стране, поэтому, конечно, его точка зрения важна.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельPravda.Ru 07:32
с чего всё началось
Идея главы Сбербанка Германа Грефа о повышении зарплат полицейским в 3-4 раза при сокращении числа сотрудников заслуживает внимания, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».Rambler News Service06:37
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Кремль прокомментировал предложение Грефа насчет повышения зарплат полицейским
Московский Комсомолец07:12
Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 08:10, Вашингтон
Общество
Налоговая опровергла информацию о блокировке счетов Киркорова
Информация о блокировке счетов певца Филиппа Киркорова не соответствует действительности, заявили РБК в пресс-службе Федеральной налоговой службы (ФНС).
РБК 05:08
Политика
Зеленский сообщил о подготовке нового этапа обмена с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующий этап обмена удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой находится на стадии подготовки.
Известия 03:19
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей «Пусть говорят»
По имеющейся информации, звезда займет место Дмитрия Борисова в качестве ведущей ток-шоу «Пусть говорят».
StarHit.ru 07:30
Происшествия
СК возбудил дело об афере с пенсионными накоплениями россиян
Московские следователи возбудили уголовное дело об афере с пенсионными накоплениями россиян. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по столице.
RT на русском 07:59
Спорт
В США юную пловчиху лишили победы за слишком открытый купальник
Американскую пловчиху Брекинн Уиллис дисквалифицировали из-за излишне открытого купальника после победы в заплыве на 100 метров во время соревнований в Анкоридже (штат Аляска, США).
РИА Новости 06:06
Экономика
Костин предложил освободить бедных от налогов
Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.
BFM.ru вчера в 12:14
Шоу-бизнес
Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече
Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor 11 сентября в 16:40
Экономика
Набиуллина предложила повысить «отсечку» по цене нефти для ФНБ
Глава Банка России предложила повысить цену отсечения в бюджетном правиле, чтобы ограничить возможные траты из Фонда национального благосостояния, а значит, и их влияние на рубль и инфляцию.
Российская газета 07:38
Политика
В Кремле оценили призыв Зеленского сохранять санкции против России
В Кремле негативно относятся к словам украинского лидера Владимира Зеленского, который призвал Запад сохранять санкции в отношении России, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
RT на русском 06:21
Политика
Путин выпил в Дагестане обещанную 20 лет назад стопку водки
SM News вчера в 07:49
Наука
Гравитационные интерферометры попытаются поймать легкие частицы темной материи
По словам ученых, с помощью нового метода можно ужесточить ограничения на сечение рассеяния легких темных частиц, масса которых не превышает одной пятой от массы протона.
N+1 11 сентября в 09:51
Экономика
Минфин рассказал о вариантах расширения эксперимента с самозанятыми
Эксперимент по налоговому режиму для самозанятых стартовал 1 января 2019 года.
Российская газета 07:32
Политика
МИД РФ: Москва ответит на решение перенести памятник Коневу в Праге
Россия не оставит без ответа решение пражских властей о переносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу, под чьим командованием войска 1-го Украинского фронта освободили чешскую столицу от нацистских захватчиков.
Российская газета 06:24
Экономика
Греф призвал Россию готовиться к «сырьевому шоку» на рынке нефти
России следует готовиться к грядущему "сырьевому шоку" на нефтяном рынке.
Интерфакс 05:09
Общество
Меган Маркл представила собственную коллекцию одежды
С 12 сентября в продаже начали появляться и первые вещи из коллекции герцогини Сассекской.
Sunmag.me вчера в 10:20
Общество
Билан после скандального выступления в Самаре даст там новый концерт
Известия вчера в 13:47
Игры
Техподдержка Sony: Call of Duty: Modern Warfare не выйдет в PS Store
На момент написания новости Call of Duty: Modern Warfare всё ещё доступна в онлайн-магазинах Microsoft Store и Battle.net, но судьба этих версий пока тоже остаётся неизвестной, так как, по словам представителей игры в России, «обстоятельства выясняются».
News.ru 06:52
Политика
Отмену восьмичасового рабочего дня правительством признали невозможной
Среди упомянутых документов оказался и декрет о восьмичасовом рабочем дне.
Lenta.ru вчера в 22:18
Общество
«Влюблённые из Модены» оказались мужчинами
Газета Metro вчера в 14:47
Гаджеты
На презентации Apple представили игровой сервис Arcade
NewInform 10 сентября в 13:42
Политика
В Кремле отреагировали на обыски у сторонников Навального
В Кремле знают об обысках у сторонников Алексея Навального, однако «не знакомы» с заявлениями самого оппозиционера на этот счет.
Lenta.ru 06:46
Общество
Гидрометцентр предупредил россиян о резком похолодании
Летняя погода через пару дней покинет россиян, уступив место резкому похолоданию с 14 сентября.
Известия вчера в 00:45
Шоу-бизнес
Заворотнюк ответила на сообщения о госпитализации
Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов рассказал, что актриса написала ему сообщение, в котором опровергла информацию о своей госпитализации.
Известия 08:02
Происшествия
Гражданина России застрелили на юге Грузии
Неизвестный убил 65-летнего гражданина России в селе Гора (регион Квемо Картли) в четверг, сообщает Первый канал.
Sputnik Грузия 07:08
Политика
Премьер-министр Дмитрий Медведев занимается производством самогона
Глава российского правительства Дмитрий Медведев в свободное от работы время занимается производством самогона.
Общая газета.RU 04:53
Футбол
Уткин призвал выпустить Протасовицкого на свободу
Нева Спорт 05:07
Экономика
Зарплаты работникам бюджетной сферы проиндексируют на 4% в 2020 году
1 октября 2020 года работникам бюджетной сферы проиндексируют зарплаты на 3,8%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление вице-премьера Татьяну Голикову.
Газета.Ru 07:32
Экономика
Набиуллина поддержала гарантированный пенсионный продукт от Минфина
Центробанк одобрил предложенную Минфином новую пенсионную систему, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах XVII Международного банковского форума «Банки России – XXI век».
Ведомости 07:58
Политика
Порошенко явился на допрос в Госбюро расследований Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко явился на допрос в Государственное бюро расследований Украины.
ТАСС 04:04