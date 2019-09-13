с чего всё началось

Он вовлечен во многие процессы в экономике, в инновационной деятельности в нашей стране, поэтому, конечно, его точка зрения важна.

Греф, выступая на Московском финансовом форуме, отметил, что полицейским можно поднять зарплату в 3—4 раза, при этом сократив их численность. «Мы можем радикально сократить расходы бюджета сегодня», — сказал Греф.

В Кремле оценили идею Грефа поднять зарплаты в полиции, сократив штат

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