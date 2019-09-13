Политика

RT на русскомRT на русскомВ Кремле оценили идею Грефа поднять зарплаты в полиции, сократив штат

Греф, выступая на Московском финансовом форуме, отметил, что полицейским можно поднять зарплату в 3—4 раза, при этом сократив их численность. «Мы можем радикально сократить расходы бюджета сегодня», — сказал Греф.
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Дмитрий Песков
Он вовлечен во многие процессы в экономике, в инновационной деятельности в нашей стране, поэтому, конечно, его точка зрения важна.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельPravda.Ru 07:32
с чего всё началось
Идея главы Сбербанка Германа Грефа о повышении зарплат полицейским в 3-4 раза при сокращении числа сотрудников заслуживает внимания, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости
».
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