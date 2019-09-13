Он вовлечен во многие процессы в экономике, в инновационной деятельности в нашей стране, поэтому, конечно, его точка зрения важна.

Идея главы Сбербанка Германа Грефа увеличить зарплаты полицейским при сокращении числа сотрудников заслуживает внимания. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Кремле оценили идею Грефа поднять зарплаты в полиции, сократив штат

Здоровье Правительство Новгородской области прокомментировало забастовку врачей Ранее в пятницу, 13 сентября, врачи четырех отделений ОДКБ объявили итальянскую забастовку, о чем сообщил независимый профсоюз медицинских работников «Альянс врачей».

Политика Оператор газопровода OPAL пока не ограничил доступ «Газпрому» Компания Opal Gastransport, которая является оператором газопровода OPAL, пока не ограничила мощность прокачки газа «Газпрома», так как не получила приказа от регулятора.

Политика Экс-генсек НАТО назвал условия вступления Украины в альянс Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен назвал условия для вступления Украины в альянс.

Шоу-бизнес Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились Свадьба телеведущей Ксении Собчак и театрального режиссера Константина Богомолова, состоявшаяся 13 сентября, походила одновременно на странную комедию, перформанс, пранк, цирк и вакханалию.

Наука Древнейшие образцы ДНК найдены на эмали древнегрузинского носорога В Грузии в древнем городище Дманиси в 90 км от столицы страны ученые обнаружили самую древнюю ДНК.

Происшествия Президент РАН заявил о снижении уровня радиации в Северодвинске В районе Северодвинска, где 8 августа произошел взрыв при испытаниях ракеты с радиоизотопным источником питания, радиация входит в норму, заявил президент Российской академии наук Александр Сергеев.

Экономика Стоимость ОСАГО для безаварийных водителей снизится в несколько раз Стоимость полиса ОСАГО после перехода на новую систему расчета тарифов может снизиться в несколько раз.

Шоу-бизнес Врачи отказываются отрезать «руки-базуки» Россиянин Кирилл Терешин, который прославился "руками-базуками", обратился за помощью в больницу, но врачи не берутся делать операцию по удалению воспаленных мышц.

Футбол «Реал» имеет договоренность с «Челси» по Канте Летом 2019 года «Реал» предпринимал попытку приобрести у «Челси» полузащитника Н’Голо Канте, однако лондонцы ответили решительным отказом, поскольку не имели возможности найти французу замену — УЕФА запретил клубу регистрировать новичков на протяжении двух трансферных окон.

Политика Ушаков назвал три условия для саммита «нормандской четверки» "Текст нужно еще подготовить, который лидеры могли бы по итогам саммита принять", - также сказал помощник российского президента.

Экономика Минфин назвал условия выхода из новой системы накопительных пенсий Если человек бы просто копил на свою какую-нибудь тяжелую ситуацию и налог платил бы и копил после налога бы, здесь мы разрешаем копить до налога.

Политика Турчинов рассказал, что удерживает Украину от войны с Россией Экс-глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что Киев не может объявить войну Москве из-за наличия у России ядерного оружия.

Транспорт РЖД запустят два ночных поезда из Москвы в Москву Поезда будут включать вагоны четырех типов: плацкартные, сидячие, купейные и СВ. Новый маршрут позволит жителям южных районов Подмосковья добраться до Тулы и Калуги, а жителям соседних регионов доехать в аэропорт Домодедово.

Происшествия Мужчина порезал ножом картину известного художника в музее Помпиду Мужчина бросился с ножом на полотно французского художника-концептуалиста Даниэля Бюрена в музее современного искусства Центра Помпиду.

Экономика Тарифы ЖКХ рассчитают по-новому Поставщикам коммунальных услуг запретят включать в тарифы ЖКХ затраты на уплату банковских комиссий.

Экономика Зарплаты работникам бюджетной сферы проиндексируют на 4% в 2020 году 1 октября 2020 года работникам бюджетной сферы проиндексируют зарплаты на 3,8%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление вице-премьера Татьяну Голикову.

Происшествия На Алтае произошло сильное землетрясение В пресс-службе МЧС республики Алтай сообщили, что 13 сентября в 11:15 по местному времени в 30 километрах от села Акташ было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3.

Кино Гендиректор киностудии имени Горького ушел в отставку Гендиректор государственной киностудии имени Горького Сергей Зернов ушел в отставку, рассказали «Ведомостям» сотрудник другой кинокомпании и профильный чиновник.

Политика Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского Российского посла в Чехии Александра Змеевского вызвали в МИД республики из-за высказывания министра культуры Владимира Мединского о старосте одного из районов Праги.

Политика Глава МИД Украины заявил о желании провести местные выборы в ДНР и ЛНР Украинские власти хотят провести местные выборы по всей стране, включая неподконтрольную Киеву территорию Донбасса, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в кулуарах форума Ялтинской экономической стратегии (YES).

Политика Путин дал новые поручения по поддержке пострадавших от наводнения Еще глава государства поручил правительству совместно с иркутскими властями к марту 2020 года утвердить план экономического развития пострадавших от наводнения муниципальных районов Иркутской области, предусмотрев меры по поддержке предпринимательства и привлечению инвестиций крупных компаний.