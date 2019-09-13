Политика

RT на русскомRT на русскомВ Кремле оценили идею Грефа поднять зарплаты в полиции, сократив штат

Идея главы Сбербанка Германа Грефа увеличить зарплаты полицейским при сокращении числа сотрудников заслуживает внимания. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Дмитрий Песков
Он вовлечен во многие процессы в экономике, в инновационной деятельности в нашей стране, поэтому, конечно, его точка зрения важна.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельТелеканал 360° 09:42

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