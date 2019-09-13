Политика
RT на русскомВ Кремле оценили идею Грефа поднять зарплаты в полиции, сократив штат
Идея главы Сбербанка Германа Грефа увеличить зарплаты полицейским при сокращении числа сотрудников заслуживает внимания. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Он вовлечен во многие процессы в экономике, в инновационной деятельности в нашей стране, поэтому, конечно, его точка зрения важна.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельТелеканал 360° 09:42
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 11:22, Вашингтон
Культура
Ксения Собчак станет ведущей передачи «Пусть говорят»
Российская газета 10:50
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опубликовала фото в свадебном платье
Телеведущая и журналистка Ксения Собчак опубликовала в социальной сети Instagram фотографию, на которой она запечатлена в свадебном платье.
Слово и Дело 03:24
Шоу-бизнес
Последняя стадия рака мозга диагностирована у Заворотнюк
Врачи актрисы диагностировали у Анастасии Заворотнюк рак головного мозга, сообщает Super.ru.
Газета.Ru 06:01
Экономика
Средний размер пенсии в 2020 году составит 15 тысяч рублей
К 2020 году средний размер пенсии в России вырастет до 15 тыс. рублей, а для неработающих по старости — до 16,4 тыс. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском 11:16
Баскетбол
Аргентина вышла в финал чемпионата мира
В 1/2 финала аргентинцы переиграли команду Франции со счетом 80:66.
Спорт-Экспресс 09:56
Происшествия
При пожаре в ремонтируемом здании в центре Петербурга погиб человек
На пепелище обнаружено тело погибшего человека, его личность устанавливается. Причины пожара выясняются, идет разбор завалов.
REGNUM 09:46
Происшествия
Останки пропавшего 22 года назад человека нашли с помощью Google Earth
Останки американца, пропавшего 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth. Об этом сообщает телеканал CNN.
Интерфакс 07:17
Политика
На Украине начали допрашивать нарушивших границу России военных
Три украинских военных корабля и 24 моряка были задержаны в ноябре 2018 года после того, как нарушили границу России.
RT на русском 11:01
Происшествия
Массовая драка в заводской столовой в Амурской области попала на видео
Потасовка между строителями одной из подрядных организаций строящегося Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) попала на видео.
РИА Новости вчера в 09:01
Армия и оружие
В Оренбург приедет Владимир Путин
По неофициальной информации, в Оренбуржье приедет Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами РФ, президент РФ Владимир Путин.
Oren.ru 00:29
Политика
Турчинов рассказал, что удерживает Украину от войны с Россией
Экс-глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что Киев не может объявить войну Москве из-за наличия у России ядерного оружия.
Газета.Ru 10:42
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 05:33
Политика
Паводок: президент дал поручения по кредитам и восстановлению жилья
Президент РФ Владимир Путин дал перечень поручений по мерам поддержки пострадавших при наводнении в Иркутской области.
Вести.Ru 10:20
Здоровье
Медики назвали пять опасных причин онемения в пальцах
Чувство онемения в пальцах рук может появиться из-за межпозвоночной грыжи. Еще одна возможная причина онемения – нарушения в работе сердца.
Волгоградская правда 01:20
Происшествия
Бывший сотрудник ФСБ впервые получил реальный срок за пытки
Ленинградский окружной военный суд вынес приговор по делу бывшего офицера ФСБ Ильи Кирсанова, обвиняемого в превышении должностных полномочий с применением насилия в отношении бизнесмена Игоря Саликова.
Ведомости 09:41
Происшествия
Число погибших из-за циклона в Испании возросло до трех человек
Третий человек погиб в Испании из-за обрушившегося на страну циклона с проливными дождями и сильным ветром, сообщает газета 20minutos со ссылкой на полицию и местные власти.
РИА Новости 04:37
Хоккей
Хоккеист СКА Тихонов рассказал о долге Панарина в 5000 долларов: Жена ругает, что не напоминаю ему об этом
Фонтанка.Ру 09:37
Политика
Песков предостерег иркутскую чиновницу от возвращения на работу
Возвращение на работу руководителя пресс-службы губернатора Иркутской области Ирины Алашкевич может вызвать вопросы к местным властям.
РБК 09:36
Общество
Латвийский банк потребовал от Киркорова погасить долг в 650 тысяч евро
В Таганском суде Москвы зарегистрирован иск латвийского банка ABLV BANK, AS к Филиппу Киркорову и ООО "Филипп Киркоров Продакшн", сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юлия Сухинина.
РИА Новости 08:46
Экономика
Костин предложил освободить бедных от налогов
Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.
BFM.ru вчера в 12:14
Политика
В Кремле готовы провести встречу в нормандском формате в Париже
Встречу в нормандском формате проводить нужно, Россия готова на то, чтобы она состоялась в Париже, однако сначала надо урегулировать ряд вопросов, и потом говорить о дате, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
РИА Новости 09:33
Политика
Россия не заинтересована в том, чтобы украинцы зимой остались без газа
Информация о подготовке запасов газа не соответствует действительности, и если транзит будет прекращен, а страны ЕС не окажут Украине помощь, то целый ряд крупных городов останутся без газоснабжения, отметил также Журавко.
REGNUM 04:26
Политика
Бывший генсек НАТО назвал условия вступления Украины в альянс
Бывший генсекретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью порталу "Сегодня" назвал условия для вступления Украины в альянс.
РИА Новости 10:27
Происшествия
В Грузии убили гражданина России
Гражданина России убили в Грузии в селе Дманиси региона Квемо Картли, сообщает Sputnik Грузия.
РИА Новости 08:27
Происшествия
Роскосмос позвал оштрафованных блогеров на экскурсию
Руководство Роскосмоса пригласило на экскурсию блогеров, которые в субботу, 7 сентября, пытались самовольно проникнуть на одну из территорий госпредприятия.
Телеканал 360° 10:23
Политика
Медведев раскрыл условия сокращения рабочей недели
В настоящее время 76 процентов работодателей в России не рассматривают возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю.
Lenta.ru 07:20
Гаджеты
Драйвер Radeon 19.9.2 принёс поддержку Borderlands 3 и Image Sharpening на старых видеокартах
3DNews 08:26
Культура
Первый канал обновил систему голосования в шоу «Голос 60+»
Обновить механизм голосования планировалось к старту следующего сезона «Голоса».
Telesputnik.ru 07:05
Политика
В Совфеде предложили Украине войти в состав России
"В перспективе, самый реалистичный вариант, что Крым будет жить в одном государстве с Украиной, только если Украина войдет в состав Российской Федерации, объединится с Россией в союзное государство со стиранием границ", - сказал сенатор.
РИА Новости 09:26