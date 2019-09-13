Политика
RT на русскомВ Кремле оценили идею Грефа поднять зарплаты в полиции, сократив штат
Идея главы Сбербанка Германа Грефа увеличить зарплаты полицейским при сокращении числа сотрудников заслуживает внимания. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Читать в источнике
Оценить197
Он вовлечен во многие процессы в экономике, в инновационной деятельности в нашей стране, поэтому, конечно, его точка зрения важна.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельPravda.Ru 07:32
Подробнее о событии
Показать все источники
Кремль прокомментировал предложение Грефа насчет повышения зарплат полицейским
Московский Комсомолец07:12
Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 09:45, Вашингтон
Политика
Медведев раскрыл условия сокращения рабочей недели
В настоящее время 76 процентов работодателей в России не рассматривают возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю.
Lenta.ru 07:20
Политика
Премьер-министр Дмитрий Медведев занимается производством самогона
Глава российского правительства Дмитрий Медведев в свободное от работы время занимается производством самогона.
Общая газета.RU 04:53
Шоу-бизнес
Заворотнюк расскажет о своем состоянии
Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк расскажет о своем состоянии в эфире одного из федеральных телеканалов, передает агентство "Москва" со ссылкой на концертного директора актрисы Стаса Христова.
Газета.Ru 08:28
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опубликовала фото в свадебном образе
В Instagram Собчак опубликовала фото в белом платье со шлейфом и отороченной кружевом фате и отметила, что готова к торжеству.
Телеканал Санкт-Петербург 05:21
Политика
Захарова высмеяла украинского журналиста за увиливание от ответа
Московский Комсомолец вчера в 18:39
Экономика
Греф призвал готовиться к «сырьевому шоку» и падению цен на нефть
Греф отметил, что в данной ситуации вопросы диверсификации экономики стоят не менее остро, "чем те проблемы, которые мы рассматривали как уже существующие".
ТАСС 09:38
Политика
Песков предостерег иркутскую чиновницу от возвращения на работу
Возвращение на работу руководителя пресс-службы губернатора Иркутской области Ирины Алашкевич может вызвать вопросы к местным властям.
РБК 09:36
Здоровье
В Ростовской области 72 человека заболели лихорадкой Западного Нила
На Дону Лихорадкой Западного Нила заразились 72 жителя. В Ростове таких больных 30, сообщили в пресс-службе администрации города.
Московский Комсомолец 08:11
Политика
Bild назвал «проклятием» советское наследие в Германии
Немецкий таблоид Bild пожаловался на развалины и обломки, оставшиеся от советских войск после их вывода из Германии.
Телеканал 360° 00:43
Происшествия
Весь экипаж перевернувшегося у берегов США судна спасен
Спасатели вытащили из трюма перевернувшегося у штата Джорджия грузового судна Golden Ray последнего из остававшихся там членов экипажа.
iReactor 00:25
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»
Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 08:16
Здоровье
Кардиолог: как помидоры могут разрушить здоровье
Rак утверждает западный ученый, употребление помидоров может привести к появлению кожной сыпи, облысению и синдрому хронической усталости.
Московский Комсомолец вчера в 22:12
Политика
США обвинили Уго Чавеса в желании «затопить» их наркотиками
Судебные власти США, как отмечается, перенаправили данный отчет Национальной судебной коллегии Испании, так как правоохранительные органы этой страны ранее по запросу американской стороны задержали экс-главу венесуэльской военной разведки Уго Карвахаля, который якобы присутствовал на совещании, когда Чавес обсуждал планы по «заваливанию» Штатов наркотиками.
Политика Сегодня 06:12
Армия и оружие
Кедми рассказал о самом громком провале американских спецслужб
Дипломат и участник комитета спецслужб Израиля Яков Кедми, выступая в эфире «России 1», рассказал о самом громком провале разведки США.
ФАН 03:33
Игры
Sony отменила бета-тестирование Call of Duty: Modern Warfare в России
Компания Sony отменила бета-тестирование игры Call of Duty: Modern Warfare на консоли PS4 в России.
REGNUM 04:44
Культура
Первый канал обновил систему голосования в шоу "Голос 60+"
Позднее пресс-служба телеканала сообщила о проверке результатов голосования из-за аномальных показателей: разрыв между победителем и вторым призером составил 80 тыс. голосов.
Интерфакс - Россия 03:30
Экономика
Набиуллина поддержала гарантированный пенсионный продукт от Минфина
Центробанк одобрил предложенную Минфином новую пенсионную систему, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в кулуарах XVII Международного банковского форума «Банки России – XXI век».
Ведомости 07:58
Политика
Украина задумалась о проведении выборов в Донбассе
Власти Украины прорабатывают возможность исполнения одного из пунктов минских договоренностей по Донбассу о проведении местных выборов.
Lenta.ru 09:33
Общество
На каждой пятой АЗС в России недоливают топливо
Каждая пятая АЗС в России недоливает топливо, сообщают «Известия». Всего Росстандарт проверил 200 заправок.
Бизнес.Ру 05:25
Происшествия
Останки пропавшего 22 года назад человека нашли с помощью Google Earth
Останки американца, пропавшего 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth. Об этом сообщает телеканал CNN.
Интерфакс 07:17
Общество
Учителей, заставлявших мальчика сменить прическу, обязали извиниться
Вести.Ru вчера в 03:47
Автоспорт
Формулу-1 ждёт революция формата квалификаций
Руководитель "Феррари" Маттиа Бинотто в интервью Formula Passion сообщил важную новость касаемо формата квалификаций гоночного уик-энда.
LiveResult.Ru 08:47
Происшествия
В Париже неизвестный набросился с ножом на картину концептуалиста
В парижском Центре Помпиду неизвестный мужчина набросился с ножом на картину художника-концептуалиста Даниэля Бюрена.
Известия 08:28
Армия и оружие
Лавров заявил, что война в Сирии закончилась
Глава дипведомства подчеркнул, что Россия выступает за восстановление суверенной, территориально целостной Сирии, возвращение всех сирийцев на родину, а самой страны в "арабскую семью", а также скорейшее преодоление последствий разгула терроризма.
ТАСС вчера в 17:05
Армия и оружие
Военнослужащий ДНР погиб при обстреле в Донбассе
Военнослужащий Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) погиб в результате обстрела населённого пункта Коминтерново.
RT на русском 09:25
Происшествия
В Армении освободили подозреваемого в убийстве российского спецназовца
Московский Комсомолец 07:51
Политика
Эрдоган назвал главную тему саммита России, Турции и Ирана
Ранее официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что встреча президентов России, Ирана и Турции Владимира Путина, Хасана Рухани и Реджепа Тайипа Эрдогана, на которой будут обсуждаться проблемы Сирии, пройдёт 16 сентября в Анкаре.
RT на русском 08:08
Политика
Зеленский рассказал об отношении к теме миротворцев в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что осторожно относится к теме миротворцев ООН в Донбассе и считает, что они могут быть развёрнуты только на украинско-российской государственной границе.
RT на русском 03:43
Единоборства
Путин оценил приемы Нурмагомедова
Президент Владимир Путин поздравил чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова с защитой титула. Они встретились в аэропорту Махачкалы.
Телеканал 360° вчера в 11:13
Экономика
РЖД снизят инвестиции в стройку из-за проблем с подрядчиками
Почему РЖД сокращают финансирование БАМа "Российские железные дороги" в 2019 году перенесут около 100 млрд руб. инвестиций с инфраструктурных проектов на другие цели из-за невыполнения подрядными организациями договорных обязательств.
РБК вчера в 04:41