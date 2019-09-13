Политика
RT на русскомВ Кремле оценили идею Грефа поднять зарплаты в полиции, сократив штат
Идея главы Сбербанка Германа Грефа увеличить зарплаты полицейским при сокращении числа сотрудников заслуживает внимания. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Читать в источнике
Оценить225
Греф обладает изрядным опытом и работы в правительстве, и работы в экспертных организациях, и в руководстве такого гиганта, как Сбербанк, он вовлечен во многие процессы в экономике, в инновационной деятельности в нашей стране. Поэтому, конечно, его точка зрения важна, она принимается во внимание.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельНациональная служба новостей 13:59
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 18:35, Вашингтон
Происшествия
Против экс-главы банка «Югра» возбуждено новое уголовное дело
Уголовное дело по факту хищения 7,5 миллиардов рублей у банка было возбуждено в январе Главным управлением по расследованию особо важных дел СК РФ по ч. 4 ст. 160 УК РФ.
Российская газета 06:54
Происшествия
Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth
Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия 14:04
Политика
Минюст США раскроет подозреваемого по делу о терактах 11 сентября
Министерство юстиции США раскроет юристам подозреваемого в деле 11 сентября, сообщает «ТАСС».
Мой Брянск 01:18
Экономика
Goldman Sachs спрогнозировал падение акций Apple на четверть
При новом методе учета доходов от видеосервиса Apple TV+ цена акций американской компании может упасть практически на четверть, сообщили телеканалу CNBS в Goldman Sachs.
Коммерсантъ 16:48
Шоу-бизнес
У Анастасии Заворотнюк диагностировали опухоль мозга последней стадии
У актрисы Анастасии Заворотнюк, полюбившейся фанатам по роли прекрасной няни Вики, диагностировали опухоль мозга последней, четвертой стадии.
OAnews 06:20
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов сыграли свадьбу
Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов стали мужем и женой, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:01
Космос
МКС увеличит высоту своей орбиты на километр
Коррекцию орбиты Международной космической станции (МКС) планируется провести в субботу, высота ее полета будет увеличена на километр, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ЦНИИмаш (головной научный институт Роскосмоса).
РИА Новости 17:11
Происшествия
Число погибших из-за циклона в Испании возросло до трех человек
Третий человек погиб в Испании из-за обрушившегося на страну циклона с проливными дождями и сильным ветром, сообщает газета 20minutos со ссылкой на полицию и местные власти.
РИА Новости 04:37
Политика
Сноуден сообщил о тайной свадьбе в России
Газета.Ru 16:59
Гаджеты
В России снизились цены на старые модели iPhone
Компания Apple снизила цены на старые модели iPhone после презентации новых смартфонов.
Коммерсантъ 11 сентября в 17:28
Шоу-бизнес
Семья Игоря Талькова подала в суд на певицу Азизу из-за клеветы
Родственники музыканта считают, что певица своими высказываниями оскорбила его честь и достоинство Вдова и сын музыканта Игоря Талькова обратились в суд с иском против певицы Азизы, сообщает РБК со ссылкой на адвоката Тальковых Нину Аверину.
Аргументы и Факты вчера в 13:00
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 05:33
Политика
Глава МИД Украины увидел оттепель в отношениях между Москвой и Киевом
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил об оттепели в текущих отношениях Москвы и Киева.
Известия 17:33
Гаджеты
Huawei выпустила первые ноутбуки не на Windows
Ноутбуки без американской ОС Компания Huawei выпустила линейку своих ноутбуков MateBook на Linux.
CNews 09:38
Политика
Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за заявления Мединского
Посол России в Праге Александр Змеевский был вызван в МИД Чехии, где ему выразили протест против "ложных и оскорбительных заявлений члена российского правительства в адрес мэра Праги-6", передает "Интерфакс".
Вести.Ru 08:37
Хоккей
Панарин: «Мой девиз сейчас: „Пошли все на хрен“»
Напомним, Панарин в межсезонье перешел в «Рейнджерс», подписав на правах свободного агента контракт на 7 лет с зарплатой 11,6 млн за сезон.
Sport24.ru 11:28
Культура
Первый канал обновил систему голосования в шоу «Голос 60+»
Обновить механизм голосования планировалось к старту следующего сезона «Голоса».
Telesputnik.ru 07:05
Политика
В правительстве назвали невозможной отмену восьмичасового рабочего дня
В ходе программы на телеканале «Россия 24» Чуйченко отметил, что речь идет более чем о 220 тыс. документах, среди которых декрет Совета народных комиссаров РСФСР от 1917 года о восьмичасовом рабочем дне.
Мойка78 вчера в 23:43
Единоборства
Бой Ковалева и Альвареса пройдет 2 ноября
Мексиканский боксер Сауль Альварес сообщил, что 2 ноября проведет поединок с россиянином Сергеем Ковалевым.
РИА Новости 13:33
Политика
Оператор Opal ограничит доступ «Газпрома» к транзитным мощностям
Оператор газопровода Opal, немецкая Opal Gastransport сообщила, что ограничит доступ "Газпрома" к транзитным мощностям 14 сентября, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:08
Общество
Названы продукты, из-за которых часто болят суставы
Медики рекомендуют строго контролировать употребление соли, так как ее избыток ведет к отекам и воспалениям.
Волгоградская правда 10 сентября в 22:20
Армия и оружие
США намерены отправить в Сирию 150 военных
Министерство обороны США планирует отправить на северо-восток Сирии около 150 американских военнослужащих.
Газета.Ru 02:03
Культура
Песни Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника
Песню "All you need is love" группы The Beatles, "Bohemian rhapsody" группы Queen, "Smells like teen spirit" группы Nirvana, фильмы Андрея Тарковского и Стивена Спилберга включили в культурный норматив школьника, сообщается в методических рекомендациях по реализации проекта, размещенных в пятницу на сайте министерства культуры РФ.
РИА Новости 11:33
Происшествия
СК завел дело об афере с пенсионными накоплениями полумиллиона россиян
По версии следствия, неизвестные подделали более полумиллиона заявлений россиян, по которым они якобы согласились перевести свои пенсионные накопления из ПФР в крупные негосударственные пенсионные фонды (НПФ).
BFM.ru вчера в 20:56
Политика
Вице-губернатора Подмосковья Кузнецова назначили главой исполкома ОНФ
Вице-губернатор Подмосковья Михаил Кузнецов назначен на должность главы исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ), сообщил сопредседатель центрального штаба движения Алексей Комиссаров.
РИА Новости 12:23
Кино
Джеймс Ганн объявил актёрский состав сиквела «Отряд самоубийц»
Режиссёр Джеймс Ганн, знакомый зрителям по двум частям «Стражей Галактики», представил актёрский состав продолжения кинокомикса «Отряд самоубийц».
News.ru 16:39
Армия и оружие
Минобороны ответило на заявления НАТО о размещении ракет в Европе
"Россия не испытывала и не имеет на вооружении, в отличие от США, ракет средней и меньшей дальности", - говорится в заявлении ведомства.
РИА Новости вчера в 14:59
Транспорт
РЖД запустят два ночных поезда из Москвы в Москву
Поезда будут включать вагоны четырех типов: плацкартные, сидячие, купейные и СВ. Новый маршрут позволит жителям южных районов Подмосковья добраться до Тулы и Калуги, а жителям соседних регионов доехать в аэропорт Домодедово.
Интерфакс 04:37