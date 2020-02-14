Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею президента Украины Владимира Зеленского построить в Херсонской области "город-сад" для переселенцев из Крыма, передает корреспондент "Газеты.Ru".

В Кремле оценили идею Зеленского переселить крымчан в «город-сад»

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