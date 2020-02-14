Политика

Газета.RuГазета.RuВ Кремле оценили идею Зеленского переселить крымчан в «город-сад»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею президента Украины Владимира Зеленского построить в Херсонской области "город-сад" для переселенцев из Крыма, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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По словам представителя центра по примирению враждующих сторон в Сирии, Министерство обороны Турции продолжает распространять заявления о якобы «потерях» сирийской армии, понесенных в результате ударов подразделений турецких войск по позициям САА в Идлибской зоне деэскалации.
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Лукашенко объяснил решение Минска закупать нефть не только в России

Белоруссия продолжит закупать нефть в других странах, даже если она будет дороже российской, чтобы «не стоять на коленях» каждый год.
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Судя по кадрам, российский Haval H5 представляет собой чуть перелицованную версию Great Wall Hover H5, которая продавалась на рынке 9 лет назад.
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В качестве политических мер по урегулированию ситуации названы новый диалог между евроатлантическими государствами о взаимной безопасности, поддержка и определение «областей взаимодействия» между ЕС и Россией, а также запуск «нового диалога о национальной идентичности» на Украине.
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Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут

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В Балаклаве нашли генуэзский арсенал

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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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