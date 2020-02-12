Политика

Газета.RuГазета.RuПесков оценил идею обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал идею главы украинской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о возобновлении перекачки воды в Крым в обмен на уступки в переговорах по Донбассу. Об этом передает корреспондент "Газеты.Ru".
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Дмитрий Песков
Что касается Крыма — это российский регион, и, безусловно, в рамках существующих программ развития обеспечивается и водоснабжение этого региона. Если есть предложения дополнительного водоснабжения на коммерческой или иной основе — они могут быть рассмотрены.
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