Что касается Крыма — это российский регион, и, безусловно, в рамках существующих программ развития обеспечивается и водоснабжение этого региона. Если есть предложения дополнительного водоснабжения на коммерческой или иной основе — они могут быть рассмотрены.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал идею главы украинской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о возобновлении перекачки воды в Крым в обмен на уступки в переговорах по Донбассу. Об этом передает корреспондент "Газеты.Ru".

Песков оценил идею обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу

Армия и оружие Песков: военные САР наносят удары в Идлибе по боевикам, а не гражданам «Что касается ударов по Идлибу, которые сирийские военные осуществляют, то это удары по террористам, а не по гражданским лицам, — удары, которые преследуют цель нейтрализовать террористов и нейтрализовать их агрессивную деятельность, которую они осуществляют оттуда», — сказал Песков, его слова приводит РИА Новости.

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