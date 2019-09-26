Политика
ИзвестияВ Кремле оценили инициативу Лукашенко ввести миротворцев в Донбасс
Ранее, в четверг, Лукашенко заявил, что Минск готов ввести миротворцев в Донбасс и взять под свой контроль участок украинско-российской границы. Он отметил, что белорусские войска смогут при необходимости закрыть границу в 400 км между РФ и Украиной, которая сейчас не контролируется Киевом.
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Это новое предложение. Безусловно, в первую очередь, нужно понимать отношение участников конфликта к такому предложению. А участниками конфликта в данном случае являются с одной стороны Киев, а с другой стороны - самопровозглашенные республики Донбасса. Пока мы не знаем их отношение.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 04:50
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