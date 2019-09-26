Это новое предложение. Безусловно, в первую очередь, нужно понимать отношение участников конфликта к такому предложению. А участниками конфликта в данном случае являются с одной стороны Киев, а с другой стороны - самопровозглашенные республики Донбасса. Пока мы не знаем их отношение.

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В Кремле оценили инициативу Лукашенко ввести миротворцев в Донбасс

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