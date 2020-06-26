Политика

REGNUMREGNUMВ Кремле оценили интерес граждан РФ к голосованию по поправкам

Москва, 26 июня 2020, 13:07 — REGNUM В Кремле не делают выводов из первых результатах по поправкам в Конституцию России, однако интерес у граждан большой. Об этом 26 июня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Из первых результатов выводов не делаем.
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В Кремле посчитали преждевременным делать выводы по первым результатам голосования

Известия07:08

В Кремле заявили о большом интересе к голосованию по Конституции

URA.Ru06:16

Песков отметил высокий интерес граждан к голосованию по поправкам

News.ru06:08

В Кремле оценили интерес граждан РФ к голосованию по поправкам

REGNUM06:07

«Интерес большой»: Песков о явке избирателей на голосование по поправкам в Конституцию РФ

ТК Звезда06:04

В Кремле оценили интерес россиян к голосованию по поправкам

РИА Новости05:49

Песков: Интерес к голосованию по поправкам к Конституции большой

РЕН ТВ05:48
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 07:56, Ашберн
Общество

Министр культуры Любимова прокомментировала дело Серебренникова

Министр культуры России Ольга Любимова прокомментировала уголовное дело худрука «Гоголь-центра» и руководителя «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова о хищении бюджетных средств.
Lenta.ru 07:19
2
Общество

Бронетранспортер задымился на северо‑западе Москвы

Бронетранспортер, который возвращался с парада Победы на Красной площади, задымился на пересечении улицы Мневники и Демьяна Бедного в Северо-Западном округе столицы, передает корреспондент РИАМО.
РИАМО 24 июня в 05:30
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Политика

Минтранс рассчитывает возобновить международные авиаперевозки в июле

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.
РИА Новости 07:06
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Общество

Мишустин подписал постановление о выплатах на детей до 16 лет

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о предоставлении выплат семьям с детьми до 16 лет.
Газета.Ru 04:22
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Общество

Серебренникова признали виновным в хищениях

Режиссера театра и кино, художественного руководителя театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова признали виновным в рамках уголовного дела о хищениях бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа».
Lenta.ru 04:26
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Шоу-бизнес

Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа

Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором она запечатлена лежащей в больничной палате с носом, заклеенным медицинскими пластырями.
CT news 07:27
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Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
6,5K
Здоровье

В Ивановской области возобновляется плановая медицинская помощь

В Ивановской области возобновляется плановая медицинская помощь. Такое решение принял региональный оперативный штаб.
Ивтелерадио 04:46
1
Общество

В Кремле прокомментировали дело Серебренникова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дело режиссёра Кирилла Серебренникова и «Седьмой студии» является поводом для тщательного анализа расходования госсредств в учреждениях культуры.
RT на русском 05:56
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Политика

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС вчера в 07:29
3K
Общество

Адвокат Ефремова озвучил размер компенсации семье Захарова

Суд может назначить в качестве компенсации семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, от 1 до 1,5 миллиона рублей, предположил адвокат Эльман Пашаев.
Sibnet Новости вчера в 04:58
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Происшествия

Помощника главы РСХН задержали за многомиллионную взятку

Бывшего помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова, которого ранее обвинили в педофилии, задержали в Москве за взятку.
Известия 07:49
Политика

Лидер Black Lives Matter в Нью-Йорке заявил о намерениях «сжечь США»

News.ru вчера в 09:54
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Экономика

Банк России решил не продлевать прием карт с истекшим сроком действия

Банк России решил не продлевать после 1 июля разрешение банкам принимать карты с истекшим сроком действия.
Российская газета 07:36
2
Политика

Шария вызвали на допрос по уголовному делу об отмывании денег

Лидера одноименной «Партии Шария» вызывают на допрос 3 июля по уголовному производству по статье 209 УК — легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем.
Rusvesna.su 04:54
Происшествия

Адвокат сообщил о сердечном приступе у Ефремова

Коммерсантъ 04:30
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Общество

На Аляске предложили снести памятник правителю русских поселений

Известия 00:58
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Здоровье

Онколог предупредил об опасности подсолнечного масла

Хирург-онколог Иван Карасев призвал отказаться от рафинированного подсолнечного масла, так как оно способно спровоцировать развитие рака.
РИА Новости 03:41
57
Экономика

«Газпром» понизит дивиденды за 2019 год на 8%

Акционеры "Газпрома" на годовом собрании приняли решение утвердить дивиденды за 2019 г. в размере 15,24 руб. на акцию, что на 8,24% ниже рекордных выплат за 2018 г. (16,61 руб. на акцию), говорится в сообщении компании.
ТАСС 07:23
9
Политика

В Кремле не исключили обращения Путина к россиянам перед голосованием

Президент РФ Владимир Путин перед важными голосованиями обращается к россиянам, не исключено, что он сделает это и перед 1 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:56
204
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева поделилась кадрами летнего отпуска с дочерью

Звезда решила провести его в Краснодарском крае. Известная певица Лера Кудрявцева сейчас вместе с мужем и дочерью отдыхает у моря.
Летидор 03:45
4
Политика

В Кремле заявили о большом количестве фейков в связи с голосованием

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с голосованием по поправкам к Конституции.
RT на русском 06:16
59
Политика

Захарова прокомментировала ноту протеста Украины из-за парада в Крыму

Захарова напомнила, что ранее МИД Украины выступил с заявлением, где выразил решительный протест в связи с проведением без согласования с Киевом парада в Крыму по случаю 75-й годовщины победы над фашизмом.
ТАСС вчера в 11:17
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Происшествия

Водителей предупредили о сплошных проверках в Воронежской области

Сплошные проверки водителей сотрудниками ГИБДД пройдут в Воронежской области, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
МОЁ! Оnline Воронеж 06:03
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Игры

Blizzard раскрыла новые подробности Diablo IV. В игре будет открытый мир

Чемпионат 04:30
Армия и оружие

Названы особенности «Земледелия»

Представители компании пролили свет на некоторые особенности новинки.
ГЛАС.RU 05:25
Политика

Украина обратилась к НАТО и ЕС за помощью из-за наводнений в стране

"Представительство Украины при ЕС и миссия Украины при НАТО обратились к институтам ЕС и структурам альянса, чтобы активировать механизм гражданской защиты ЕС и привлечь Евроатлантический центр НАТО по реагированию на катастрофы природного и техногенного характера", - сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Газета.Ru вчера в 20:39
5
Общество

Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании

Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 20:33
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Шоу-бизнес

Личный фотограф Пугачевой показал ее фото в купальнике

Личный фотограф и биограф Примадонны Роман Родин показал пользователям соцсети «Инстаграм» ее архивный снимок на пляже, на котором она позирует в купальнике.
Мосмонитор вчера в 08:54
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Религия

Схиигумен Сергий не приехал на церковный суд в Екатеринбурге

Коммерсантъ 05:08
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Как работают Яндекс.Новости?
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