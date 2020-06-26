Политика

REGNUMREGNUMВ Кремле оценили интерес граждан РФ к голосованию по поправкам

Москва, 26 июня 2020, 13:07 — REGNUM В Кремле не делают выводов из первых результатах по поправкам в Конституцию России, однако интерес у граждан большой. Об этом 26 июня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Из первых результатов выводов не делаем.
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«Интерес большой»: Песков о явке избирателей на голосование по поправкам в Конституцию РФ

ТК Звезда06:04

В Кремле заявили о большом интересе к голосованию по Конституции

URA.Ru06:16

Песков отметил высокий интерес граждан к голосованию по поправкам

News.ru06:08

В Кремле оценили интерес граждан РФ к голосованию по поправкам

REGNUM06:07

В Кремле посчитали преждевременным делать выводы по первым результатам голосования

Известия07:08

В Кремле оценили интерес россиян к голосованию по поправкам

РИА Новости05:49

Песков: Интерес к голосованию по поправкам к Конституции большой

РЕН ТВ05:48
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Политика

В Кремле готовят новое обращение Путина к россиянам

В Кремле готовят новое обращение Путина к россиянам, сообщают СМИ. Его дата пока точно неизвестна.
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Здоровье

Карантин на Украине продлится до появления вакцины от коронавируса

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что карантинные меры в стране будут сохраняться до тех пор, пока не появится вакцина или лекарство, которое будет способно контролировать смертность от коронавирусной инфекции.
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В Омской области на месяц продлили масочный режим

Омск, 26 июня 2020, 16:28 — REGNUM Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Омской области продлил на месяц масочный режим.
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Суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к условному сроку

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BFM.ru 09:41
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Игры

Общий тираж The Last of Us Part II превысил 4 миллиона копий

За три дня с момента релиза The Last of Us Part II разошлась тиражом в 4 млн копий.
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Здоровье

В Петербурге срочно требуется помощь врачу больницы Святого Георгия

В Санкт-Петербурге срочно требуется помощь врачу больницы Святого Георгия Александру Петрову. Об этом пишет «Петербургский дневник».
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Общество

К проголосовавшему дважды Лобкову пришла полиция

В Москве полиция пришла домой к журналисту телеканала «Дождь» Павлу Лобкову, который накануне смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию.
РБК 09:07
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Происшествия

Полиция застрелила напавшего на людей с ножом в Глазго

Полиция Шотландии подтвердила, что застрелила подозреваемого, напавшего с ножом на людей в центре Глазго, он действовал в одиночку.
РИА Новости 10:00
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Специалисты компании Avast обнаружили в приложении Google Play 47 игр, которые являются троянами HiddenAds.
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Кино

Алексей Серебряков не считает сериал «Бандитский Петербург» культовым

Отечественный актер Алексей Серебряков признался, что не считает сериал «Бандитский Петербург» культовым.
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Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
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Хоккей

Панарин заявил, что сомневается в процветании НХЛ

Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин прокомментировал возможное возобновление сезона в НХЛ.
РИА Новости 03:46
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В Воронеже расследуют дело о смерти 19-летнего призывника

REGNUM 04:52
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Политика

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС вчера в 07:29
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Происшествия

Адвокат рассказал, что Ефремову стало плохо с сердцем

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Общество

Памфилова проверит информацию о выигравшей квартиру председателе УИК

Глава ЦИК Элла Памфилова проверит информацию о председателе УИК, выигравшей квартиру в организованной на избирательном участке лотерее.
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В США предложили смягченные санкции против «Северного потока - 2»

Американские конгрессмены от обеих партий подготовили законопроект санкций против российского газопровода "Северный поток - 2" с более мягкими ограничениями.
Газета.Ru 10:35
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Политика

Лукашенко: новая Конституция Белоруссии появится через два года

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что новую редакцию Конституции республики подготовят в течение двух лет.
RT на русском 09:08
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Здоровье

Мясников перечислил способные нанести вред здоровью лекарства

Известный телеведущий и главврач московской больницы №71 Александр Мясников предупредил, что некоторые лекарства способны навредить здоровью человека.
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Общество

Режим самоизоляции в Воронежской области продлили до 5 июля

Режим самоизоляции в Воронежской области продлен до 5 июля включительно. Соответствующий указ подписал губернатор Александр Гусев.
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Эксперты: Под поверхностью Плутона может существовать океан

Специалисты в области астрономии из Калифорнийского университета в Санта-Крузе провели исследование и предположили, что под ледяной корой Плутона может существовать жидкий океан.
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Политика

Вучич объяснил свой жест во время парада Победы

Президент Сербии Александр Вучич восхитился военным парадом на Красной площади в честь 75-летия Победы.
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Происшествия

В Туле задержали брачного афериста из Африки

Сотрудники уголовного розыска Тульской области задержали африканца, выманившего более 1 миллиона рублей у женщины, на которой он якобы собирался жениться после возвращения из Афганистана, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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Экономика

Путин поручил утвердить программу развития Дальнего Востока

Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить национальную программу развития Дальнего Востока до 2024 года с перспективой до 2035 года, следует из текста указа на официальном портале правовой информации.
Газета.Ru 10:14
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Политика

Суд отклонил запрос обвиняемого на перевод дела MH17 на русский язык

Нидерландский суд отклонил запрос обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 россиянина Олега Пулатова на перевод всего досье на русский язык, сообщил прокурор Тейс Бергер.
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Лукашенко похвалил россиян за парад Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко похвалил россиян за проведение парада Победы в Москве, который состоялся 24 июня.
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Кремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ознакомится с мнением филологов Института русского языка Российской академии наук (РАН) по поводу грамматической ошибки в бюллетенях по поправкам в Конституцию.
РИА Новости 06:19
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Общество

В Свердловской области смягчат ряд ограничений по коронавирусу

Библиотеки, автошколы и магазины площадью до 800 квадратных метров смогут возобновить работу в Свердловской области из-за улучшения эпидемиологической ситуации в регионе, сообщил в пятницу губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости 10:30
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«Сочи» опубликовал заявление о матче с «Ростовом»

"Сочи" выступил с заявлением о матче 23-го тура чемпионата России против "Ростова".
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