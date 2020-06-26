Москва, 26 июня 2020, 13:07 — REGNUM В Кремле не делают выводов из первых результатах по поправкам в Конституцию России, однако интерес у граждан большой. Об этом 26 июня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Из первых результатов выводов не делаем.

В Кремле оценили интерес граждан РФ к голосованию по поправкам

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