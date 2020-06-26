Политика
REGNUMВ Кремле оценили интерес граждан РФ к голосованию по поправкам
Москва, 26 июня 2020, 13:07 — REGNUM В Кремле не делают выводов из первых результатах по поправкам в Конституцию России, однако интерес у граждан большой. Об этом 26 июня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Из первых результатов выводов не делаем.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 10:58, Ашберн
Политика
В Кремле готовят новое обращение Путина к россиянам
В Кремле готовят новое обращение Путина к россиянам, сообщают СМИ. Его дата пока точно неизвестна.
Время Пресс 00:01
Здоровье
Карантин на Украине продлится до появления вакцины от коронавируса
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что карантинные меры в стране будут сохраняться до тех пор, пока не появится вакцина или лекарство, которое будет способно контролировать смертность от коронавирусной инфекции.
Inc-news.ru вчера в 13:22
Общество
В Омской области на месяц продлили масочный режим
Омск, 26 июня 2020, 16:28 — REGNUM Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Омской области продлил на месяц масочный режим.
REGNUM 09:28
Общество
Суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к условному сроку
Мещанский суд Москвы приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к трем годам лишения свободы условно со штрафом в 800 тысяч рублей, с испытательным сроком в течение трех лет в рамках дела «Седьмой студии» — о хищении 129 млн рублей на проекте «Платформа».
BFM.ru 09:41
Игры
Общий тираж The Last of Us Part II превысил 4 миллиона копий
За три дня с момента релиза The Last of Us Part II разошлась тиражом в 4 млн копий.
CyberSport.ru 08:19
Здоровье
В Петербурге срочно требуется помощь врачу больницы Святого Георгия
В Санкт-Петербурге срочно требуется помощь врачу больницы Святого Георгия Александру Петрову. Об этом пишет «Петербургский дневник».
FlashNord 08:33
Общество
К проголосовавшему дважды Лобкову пришла полиция
В Москве полиция пришла домой к журналисту телеканала «Дождь» Павлу Лобкову, который накануне смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию.
РБК 09:07
Происшествия
Полиция застрелила напавшего на людей с ножом в Глазго
Полиция Шотландии подтвердила, что застрелила подозреваемого, напавшего с ножом на людей в центре Глазго, он действовал в одиночку.
РИА Новости 10:00
Технологии
В Google Play нашли 47 игр с троянами
Специалисты компании Avast обнаружили в приложении Google Play 47 игр, которые являются троянами HiddenAds.
Piter.tv 07:53
Кино
Алексей Серебряков не считает сериал «Бандитский Петербург» культовым
Отечественный актер Алексей Серебряков признался, что не считает сериал «Бандитский Петербург» культовым.
Актуальные Новости 07:12
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Хоккей
Панарин заявил, что сомневается в процветании НХЛ
Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин прокомментировал возможное возобновление сезона в НХЛ.
РИА Новости 03:46
Политика
В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве
В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
ТАСС вчера в 07:29
Происшествия
Адвокат рассказал, что Ефремову стало плохо с сердцем
RT на русском 02:24
Общество
Памфилова проверит информацию о выигравшей квартиру председателе УИК
Глава ЦИК Элла Памфилова проверит информацию о председателе УИК, выигравшей квартиру в организованной на избирательном участке лотерее.
Газета.Ru 07:10
Фигурное катание
Тутберидзе и Орсер поборются за звание лучшего тренера сезона
Спорт день за днем 10:38
Политика
В США предложили смягченные санкции против «Северного потока - 2»
Американские конгрессмены от обеих партий подготовили законопроект санкций против российского газопровода "Северный поток - 2" с более мягкими ограничениями.
Газета.Ru 10:35
Политика
Лукашенко: новая Конституция Белоруссии появится через два года
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что новую редакцию Конституции республики подготовят в течение двух лет.
RT на русском 09:08
Здоровье
Мясников перечислил способные нанести вред здоровью лекарства
Известный телеведущий и главврач московской больницы №71 Александр Мясников предупредил, что некоторые лекарства способны навредить здоровью человека.
Московский Комсомолец 09:17
Общество
Режим самоизоляции в Воронежской области продлили до 5 июля
Режим самоизоляции в Воронежской области продлен до 5 июля включительно. Соответствующий указ подписал губернатор Александр Гусев.
De Facto 10:19
Космос
Эксперты: Под поверхностью Плутона может существовать океан
Специалисты в области астрономии из Калифорнийского университета в Санта-Крузе провели исследование и предположили, что под ледяной корой Плутона может существовать жидкий океан.
Anonsens 24 июня в 17:24
Политика
Вучич объяснил свой жест во время парада Победы
Президент Сербии Александр Вучич восхитился военным парадом на Красной площади в честь 75-летия Победы.
РИА Новости 24 июня в 10:46
Происшествия
В Туле задержали брачного афериста из Африки
Сотрудники уголовного розыска Тульской области задержали африканца, выманившего более 1 миллиона рублей у женщины, на которой он якобы собирался жениться после возвращения из Афганистана, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
РИА Новости 08:59
Экономика
Путин поручил утвердить программу развития Дальнего Востока
Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить национальную программу развития Дальнего Востока до 2024 года с перспективой до 2035 года, следует из текста указа на официальном портале правовой информации.
Газета.Ru 10:14
Политика
Суд отклонил запрос обвиняемого на перевод дела MH17 на русский язык
Нидерландский суд отклонил запрос обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 россиянина Олега Пулатова на перевод всего досье на русский язык, сообщил прокурор Тейс Бергер.
РИА Новости 09:46
Политика
Лукашенко похвалил россиян за парад Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко похвалил россиян за проведение парада Победы в Москве, который состоялся 24 июня.
RT на русском 09:22
Политика
Кремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ознакомится с мнением филологов Института русского языка Российской академии наук (РАН) по поводу грамматической ошибки в бюллетенях по поправкам в Конституцию.
РИА Новости 06:19
Общество
В Свердловской области смягчат ряд ограничений по коронавирусу
Библиотеки, автошколы и магазины площадью до 800 квадратных метров смогут возобновить работу в Свердловской области из-за улучшения эпидемиологической ситуации в регионе, сообщил в пятницу губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости 10:30
Футбол
«Сочи» опубликовал заявление о матче с «Ростовом»
"Сочи" выступил с заявлением о матче 23-го тура чемпионата России против "Ростова".
Газета.Ru 10:21