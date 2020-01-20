Политика

RT на русскомRT на русскомВ Кремле оценили итоги берлинской конференции по Ливии

В Кремле позитивно оценивают итоги международной конференции по Ливии в Берлине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Сделан очень важный шаг в сторону эвентуального урегулирования», — цитирует представителя Кремля РИА Новости.
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В Кремле оценили итоги встречи по Ливии в Берлине

В Кремле позитивно расценивают конференцию по Ливии в Берлине, сделан важный шаг в сторону урегулирования, теперь работу продолжат под эгидой ООН, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости06:01

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Кремль оценил итоги берлинской конференции по Ливии

Известия07:11

В Кремле позитивно оценивают итоги берлинской конференции по Ливии

News.ru06:13

В Кремле оценили итоги берлинской конференции по Ливии

RT на русском06:21

Кремль позитивно оценил итоги берлинской конференции по Ливии

Коммерсантъ06:21

Кремль заявил о важном шаге в сторону урегулирования на встрече по Ливии

РБК06:25

В Кремле оценили итоги встречи по Ливии в Берлине

РИА Новости06:01

Косачёв оценил итоги берлинской встречи по урегулированию в Ливии

REGNUM02:40
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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 13:04, Ашберн
Общество

Суд в Кувейте смягчил наказание россиянке за растрату

Апелляционный суд Кувейта пересмотрел приговор россиянке Марии Лазаревой и приговорил ее к семи годам тюрьмы по обвинениям в растрате средств.
РБК 11:55
Происшествия

В Перми в результате прорыва трубы с кипятком погибли пять человек

В Перми несколько человек обварились кипятком из-за прорыва трубы в хостеле.
Общая газета.RU вчера в 23:46
Политика

Поправка в Конституцию определяет требования к кандидатам в судьи

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект поправки в Конституцию о совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти.
РИА Новости 09:56
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Овечкин признан первой звездой недели в НХЛ

РИА Новости 12:36
Общество

Принца Гарри и Меган Маркл лишат королевских титулов и денег

Об отказе от королевских обязанностей принц Гарри и Меган Маркл объявили 8 января.
URA.Ru 18 января в 17:53
Общество

Снят арест с активов «Газпрома» в Европе по искам «Нафтогаза»

Сняты аресты и обеспечительные меры в отношении активов компании, принятые в Англии и Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге на основании решения Стокгольмского арбитража, заявляют в "Газпроме".
Газета.Ru 11:50
Общество

Россияне смогут покупать «красивые» номера за повышенную госпошлину

Минэкономразвития разработало проект постановления правительства о внесении изменений, согласно которым физические лица смогут резервировать "красивые" регистрационные номера транспортных средств.
Газета.Ru 04:10
Политика

Чайка покидает пост генпрокурора РФ

Московский Комсомолец 05:37
Общество

В Госдуме поддержали идею запретить комиссию за платежи по ЖКХ

Ранее газета «Известия» со ссылкой на главу фракции «Единой России» в Государственной думе Сергея Неверова сообщила, что в Госдуму внесут законопроект, который предусматривает отмену банковской комиссии за платежи по услугам ЖКХ.
RT на русском 01:14
Здоровье

Китайский коронавирус распространился за пределы Ухани

Вспышка нового коронавируса распространилась за пределы Ухани в другие города Китая, предупредили китайские власти, 20 января сообщает CNBC.
Красная весна 01:41
Политика

Эрдоган и Помпео покинули конференцию по Ливии в Берлине

Президент Турции Тайп Эрдоган и госсекретарь США Майк Помпео покинули конференцию по Ливии, которая проходит в Берлине.
Газета.Ru вчера в 13:28
Армия и оружие

Эрдоган заявил, что пока отправил в Ливию только военных советников

Московский Комсомолец 07:54
Футбол

«Ювентус» победил «Парму» благодаря дублю Роналду

Нева Спорт 00:35
Наука

Учёные обнаружили антираковое действие многих обычных лекарств

Учёные из Института Броуда и Института рака Дана-Фарбера провели исследование, в котором выяснили, что несколько десятков неонкологических препаратов способны убивать раковые клетки.
News.ru 11:47
Политика

России вернут долги за военную технику

Страны-должники начинают возвращать России деньги за поставленную им военную технику, сообщил РИА "Новости" источник в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС).
Газета.Ru 01:46
Экономика

На Украине насчитали 11,3 млн пенсионеров

По состоянию на 1 января 2020 года на Украине насчитывалось 11,3 млн пенсионеров.
REGNUM 07:33
Происшествия

Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына

Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Lenta.ru 05:44
Шоу-бизнес

Бред Питт и Дженнифер Энистон подогрели слухи о воссоединении

Голливудские актеры Бред Питт и Дженнифер Энистон удивили фанатов теплыми объятиями на вручении премии Гильдии киноактеров США, пишет TMZ.
Газета.Ru 01:40
Единоборства

Макгрегор нокаутировал Серроне на турнире UFC 246 за 40 секунд

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 246, в главном событии которого встретились экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор и бывший претендент на титул Дональд Серроне, этот бой прошёл в полусреднем весе.
Чемпионат вчера в 00:32
Политика

Глава Чувашии призвал «мочить» журналистов

Руководитель республики Чувашия Михаил Игнатьев заявил, что журналистов и блогеров следует "мочить", если они критикуют власти.
Блокнот.ру вчера в 04:58
Политика

Крым и Севастополь утвердили координаты границы между субъектами

РИА Новости 07:55
Общество

Рэпера Гуфа задержали из-за дебоша в самолете

Российского рэпера Алексея Долматова, более известного как Гуф, задержали в аэропорту Абу-Даби.
Lenta.ru 11:10
Футбол

Защитник «Краснодара» Спайич пропустит 8-9 недель

Бомбардир.ру 11:52
Происшествия

Актриса Наталья Бочкарева признала вину в хранении наркотиков

РИА Новости 07:50
Политика

Зеленский рассказал, в честь кого нужно называть улицы на Украине

Владимир Зеленский считает, что улицам на Украине нужно давать имена тех, кто не вызывает противоречий среди граждан страны.
Военное обозрение 04:56
Экономика

В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году

Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает "Российская газета".
РБК 18 января в 02:23
Общество

За двое суток на Австралию обрушились песчаная буря и град

Ранее, 19 января, ураганные ветры в штате Новый Южный Уэльс, вызванные грозами, спровоцировали песчаные бури.
Известия 04:15
Игры

The Last of Us Part II может выйти и на PC, считают фанаты

REGNUM 02:39
Политика

Путин поручил подготовить указ о создании организации по нацполитике

Президент России Владимир Путин поручил до 1 апреля представить проект указа о создании общероссийской общественно-государственной организации по реализации национальной политики РФ.
РИА Новости 10:32
Общество

Тайник с деньгами обнаружил пенсионер из США в подержанном диване

В американском штате Мичиган мужчина обнаружил в подержанном диване тайник с деньгами, себе находку оставлять не стал, а вернул крупную сумму владельцу, сообщает Daily Mail.
РЕН ТВ 12:39
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