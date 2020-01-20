Политика
RT на русскомВ Кремле оценили итоги берлинской конференции по Ливии
В Кремле позитивно оценивают итоги международной конференции по Ливии в Берлине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Сделан очень важный шаг в сторону эвентуального урегулирования», — цитирует представителя Кремля РИА Новости.
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В Кремле позитивно расценивают конференцию по Ливии в Берлине, сделан важный шаг в сторону урегулирования, теперь работу продолжат под эгидой ООН, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.РИА Новости06:01
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