В Кремле позитивно расценивают конференцию по Ливии в Берлине, сделан важный шаг в сторону урегулирования, теперь работу продолжат под эгидой ООН, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

с чего всё началось

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле позитивно оценили конференцию по Ливии в Берлине. Об этом сообщает "РИА Новости".

В Кремле оценили итоги встречи по Ливии в Берлине

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