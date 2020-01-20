Политика

Мой БрянскМой БрянскВ Кремле оценили итоги встречи по Ливии в Берлине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле позитивно оценили конференцию по Ливии в Берлине. Об этом сообщает "РИА Новости".
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В Кремле оценили итоги встречи по Ливии в Берлине

В Кремле позитивно расценивают конференцию по Ливии в Берлине, сделан важный шаг в сторону урегулирования, теперь работу продолжат под эгидой ООН, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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