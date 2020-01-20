Политика

Мой БрянскМой БрянскВ Кремле оценили итоги встречи по Ливии в Берлине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле позитивно оценили конференцию по Ливии в Берлине. Об этом сообщает "РИА Новости".
Читать в источнике
Комментировать13
с чего всё началось

В Кремле оценили итоги встречи по Ливии в Берлине

В Кремле позитивно расценивают конференцию по Ливии в Берлине, сделан важный шаг в сторону урегулирования, теперь работу продолжат под эгидой ООН, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости06:01

Подробнее о событии

Кремль оценили итоги берлинской конференции по Ливии

Известия07:11

Кремль заявил о важном шаге в сторону урегулирования на встрече по Ливии

РБК06:25

В Кремле оценили итоги встречи по Ливии в Берлине

РИА Новости06:01

Кремль позитивно оценил итоги берлинской конференции по Ливии

Коммерсантъ06:21

В Кремле позитивно оценивают итоги берлинской конференции по Ливии

News.ru06:13

В Кремле оценили итоги берлинской конференции по Ливии

RT на русском06:21

Косачёв оценил итоги берлинской встречи по урегулированию в Ливии

REGNUM02:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 08:36, Ашберн
Политика

Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку

1. Путин предложил сменить генпрокурора 20 января стало известно, что президент России Владимир Путин предложил Совету Федерации освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора в связи с переходом на другую работу.
Lenta.ru 06:55
Технологии

В сети появились изображения с возможным дизайном PlayStation 5

Компания Sony до сих пор не показала PlayStation 5, что создало огромный простор для фантазии пользователей - в социальных сетях появилось огромное количество вариантов того, как может выглядеть консоль следующего поколения.
Газета.Ru 17 января в 07:53
Политика

Рабочая группа предложила внести изменения в 14 статей Конституции

15 января президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в ходе которого предложил внести поправки в Конституцию.
Дождь 07:31
Происшествия

В Петербурге задержан подозреваемый вербовщик ИГ

В Петербурге задержан подозреваемый в содействии террористической деятельности запрещенной в РФ организации "Исламское государство", сообщает пресс-служба городского управления СКР.
Интерфакс 08:01
Шоу-бизнес

Брэд Питт не отпускал от себя Дженнифер Энистон на SAG Awards

Церемония вручения наград премии Гильдии киноактеров США, которая прошла вчера в Лос-Анджелесе, подарила зрителям как минимум один незабываемый момент: на красной дорожке снова встретились бывшие супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон.
Sunmag.me 06:47
Экономика

ЦБ указал на риск снижения ставок по ипотеке

Регулятор указывает, что ипотека подвержена рискам из-за рефинансирования: во время снижения ставок клиенты стремятся перекредитоваться на более выгодных условиях.
РБК 07:56
Общество

Первый полет американского беспилотника «Гремлин» сняли на видео

Американская компания Dynetics, которая при поддержке Пентагона работает над программой Gremlins ("Гремлины"), показала первый полет нового беспилотника X-61А.
РЕН ТВ вчера в 05:28
Здоровье

В Кинешме заболели ОРВИ 335 детей

Всего за указанный период заболело 50 человек (28), в том числе 16 взрослых (7). Среди детей от 0 до 2 — 8 заболевших (10), среди детей от 3 до 6 лет — 14 ребят (7), а среди школьников 12 детей (4). В Заволсжском и Юрьевецком районах ситуация также по совокупному населению также находится на уровне эпидемического порога.
Кинешемец.RU 08:17
Общество

Ozon уволит большинство курьеров

Компания переведет доставку покупок на партнеров Онлайн-ритейлер Ozon анонсировал оптимизацию штата курьеров, численность которых сейчас составляет несколько сотен при общем количестве сотрудников более 12 тыс. человек.
Коммерсантъ вчера в 23:31
Единоборства

Макгрегор нокаутировал Серроне на UFC 246

Экс-чемпион очень быстро нокаутировал американца Дональда Серроне в бою на турнире UFC 246.
Московский Комсомолец вчера в 01:13
Политика

Глава Чувашии извинился за призыв «мочить журналистов»

Глава Чувашии Михаил Игнатьев принёс извинения за свои высказывания, касающиеся работы представителей СМИ.
RT на русском 06:54
Происшествия

Суд оштрафовал актрису Бочкареву за кокаин на 30 тысяч рублей

Вести.Ru 08:20
Происшествия

Следователи возбудили дело в связи с беременностью 13-летней школьницы

В Красноярском крае возбудили уголовное дело в связи с беременностью 13-летней школьницы.
Вести.Ru 06:45
Шоу-бизнес

Вера Брежнева опубликовала снимки с Меладзе из Италии

В личном блоге в Instagram Вера Брежнева опубликовала сразу несколько снимков с отдыха в Италии, где она находится с Константином Меладзе и младшей дочерью Сарой.
Uznayvse.ru 07:20
Происшествия

Под Киевом задержан экс-участник «АТО», подозреваемый в убийстве «коллеги»

Тело погибшего доставлено в морг, возбуждено уголовное дело по статье «умышленное убийство».
REGNUM 04:16
Политика

Путин приехал в Берлин на конференцию по Ливии

iReactor вчера в 06:36
Общество

Меган Маркл и принц Гарри лишатся королевских титулов

Букингемский дворец заявил, что принц Гарри и Меган Маркл перестанут быть рабочими членами королевской семьи, когда новые договоренности вступят в силу весной 2020 года.
Южный Федеральный вчера в 00:24
Происшествия

Автомобиль с ребенком угнали в Самарской области

Припаркованный у детского сада автомобиль ВАЗ-2110 с четырехлетним ребенком в салоне угнали в городе Кинель Самарской области.
Телеканал 360° 07:52
Общество

Верховный суд отклонил иск о блокировке статей о наркопотребителях

Верховный суд отклонил иск интернет-издания "Батенька, да вы трансформер" к МВД, Роскомнадзору и Федеральной налоговой службе, в котором истец требовал признать незаконным совместный приказ ведомств, позволяющий блокировать в интернете материалы о наркопотребителях, передает ТАСС.
Ведомости 07:37
Шоу-бизнес

Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером

Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail, называя его греческим миллиардером.
РБК 18 января в 12:56
Общество

В Госдуме поддержали предложение запретить комиссию за платежи по ЖКХ

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев прокомментировал предложение запретить комиссию за платежи по ЖКХ.
РИА Новости 02:50
Происшествия

Пять человек сварились заживо в хостеле в Перми

В результате пять человек буквально сварились заживо. Известно о трех пострадавших, которые получили ожоги и попали в больницу.
7 новостей вчера в 23:22
Политика

Власти Израиля отказали Зеленскому в праве выступить на форуме

Как сообщает The Times of Israel, президент Украины Владимир Зеленский рассказал журналистам, что получил от властей Израиля отказ на инициативу выступить на форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц.
Московский Комсомолец вчера в 18:02
Энергетика

СМИ узнали о планах Минска отложить переговоры с Россией по нефти

Россия и Белоруссия приостановили переговоры по размеру тарифа на транзит нефти по нефтепроводу «Дружба».
РБК 03:57
Происшествия

На бывшего мэра Липецка завели уголовное дело из-за 14 тыс. тонн песка

По данным следствия, Иванов разрешил местному предпринимателю с апреля по июнь 2019 года добыть и вывезти с территории карьера почти 14 тысяч тонн песка.
REGNUM 08:27
Кино

«Холоп» стал вторым по кассовым сборам российским фильмом

Газета.Ru 02:54
Транспорт

В ГИБДД Петербурга едет инкогнито из Москвы. Если захочет, он остановит серую схему на «Скандинавии», где «всё решено» или «всё включено»

По информации «Фонтанки», в ближайшее время должность командира 3-го батальона ГИБДД, который отвечает за КАД и ЗСД, займёт капитан полиции из Москвы, работавший ранее в ДПС Юго-Восточного округа столицы, откуда в Петербург пришёл начальник полицейского главка Роман Плугин.
Фонтанка.Ру 07:14
Происшествия

В Ленинградской области двоих подростков подозревают в изнасиловании

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 131 УК России "Изнасилование, совершенное группой лиц".
РИА Новости 03:34
Футбол

Защитник «Ньюкасла» выбыл до конца сезона из-за травмы

Защитник Ньюкасла Йетро Виллемс не поможет своей команде в заключительной части сезона.
Советский спорт 06:57
Политика

Песков ответил на слухи о досрочных выборах в Госдуму

Дмитрий Песков ответил на слухи о досрочных выборах в Госдуму.
Деловое.ТВ 07:59
Как работают Яндекс.Новости?
Конференция по Ливии в БерлинеБольше новостей по теме
Главное