Политика
Мой БрянскВ Кремле оценили итоги встречи по Ливии в Берлине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле позитивно оценили конференцию по Ливии в Берлине. Об этом сообщает "РИА Новости".
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В Кремле позитивно расценивают конференцию по Ливии в Берлине, сделан важный шаг в сторону урегулирования, теперь работу продолжат под эгидой ООН, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.РИА Новости06:01
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Политика
Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку
1. Путин предложил сменить генпрокурора 20 января стало известно, что президент России Владимир Путин предложил Совету Федерации освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора в связи с переходом на другую работу.
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15 января президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в ходе которого предложил внести поправки в Конституцию.
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В Петербурге задержан подозреваемый вербовщик ИГ
В Петербурге задержан подозреваемый в содействии террористической деятельности запрещенной в РФ организации "Исламское государство", сообщает пресс-служба городского управления СКР.
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Церемония вручения наград премии Гильдии киноактеров США, которая прошла вчера в Лос-Анджелесе, подарила зрителям как минимум один незабываемый момент: на красной дорожке снова встретились бывшие супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон.
Экономика
ЦБ указал на риск снижения ставок по ипотеке
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В Кинешме заболели ОРВИ 335 детей
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Экс-чемпион очень быстро нокаутировал американца Дональда Серроне в бою на турнире UFC 246.
Политика
Глава Чувашии извинился за призыв «мочить журналистов»
Глава Чувашии Михаил Игнатьев принёс извинения за свои высказывания, касающиеся работы представителей СМИ.
Происшествия
Следователи возбудили дело в связи с беременностью 13-летней школьницы
В Красноярском крае возбудили уголовное дело в связи с беременностью 13-летней школьницы.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева опубликовала снимки с Меладзе из Италии
В личном блоге в Instagram Вера Брежнева опубликовала сразу несколько снимков с отдыха в Италии, где она находится с Константином Меладзе и младшей дочерью Сарой.
Происшествия
Под Киевом задержан экс-участник «АТО», подозреваемый в убийстве «коллеги»
Тело погибшего доставлено в морг, возбуждено уголовное дело по статье «умышленное убийство».
Политика
Путин приехал в Берлин на конференцию по Ливии
Общество
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Букингемский дворец заявил, что принц Гарри и Меган Маркл перестанут быть рабочими членами королевской семьи, когда новые договоренности вступят в силу весной 2020 года.
Происшествия
Автомобиль с ребенком угнали в Самарской области
Припаркованный у детского сада автомобиль ВАЗ-2110 с четырехлетним ребенком в салоне угнали в городе Кинель Самарской области.
Общество
Верховный суд отклонил иск о блокировке статей о наркопотребителях
Верховный суд отклонил иск интернет-издания "Батенька, да вы трансформер" к МВД, Роскомнадзору и Федеральной налоговой службе, в котором истец требовал признать незаконным совместный приказ ведомств, позволяющий блокировать в интернете материалы о наркопотребителях, передает ТАСС.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером
Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail, называя его греческим миллиардером.
Общество
В Госдуме поддержали предложение запретить комиссию за платежи по ЖКХ
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев прокомментировал предложение запретить комиссию за платежи по ЖКХ.
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Пять человек сварились заживо в хостеле в Перми
В результате пять человек буквально сварились заживо. Известно о трех пострадавших, которые получили ожоги и попали в больницу.
Политика
Власти Израиля отказали Зеленскому в праве выступить на форуме
Как сообщает The Times of Israel, президент Украины Владимир Зеленский рассказал журналистам, что получил от властей Израиля отказ на инициативу выступить на форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц.
Энергетика
СМИ узнали о планах Минска отложить переговоры с Россией по нефти
Россия и Белоруссия приостановили переговоры по размеру тарифа на транзит нефти по нефтепроводу «Дружба».
Происшествия
На бывшего мэра Липецка завели уголовное дело из-за 14 тыс. тонн песка
По данным следствия, Иванов разрешил местному предпринимателю с апреля по июнь 2019 года добыть и вывезти с территории карьера почти 14 тысяч тонн песка.
Транспорт
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По информации «Фонтанки», в ближайшее время должность командира 3-го батальона ГИБДД, который отвечает за КАД и ЗСД, займёт капитан полиции из Москвы, работавший ранее в ДПС Юго-Восточного округа столицы, откуда в Петербург пришёл начальник полицейского главка Роман Плугин.
Происшествия
В Ленинградской области двоих подростков подозревают в изнасиловании
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 131 УК России "Изнасилование, совершенное группой лиц".
Футбол
Защитник «Ньюкасла» выбыл до конца сезона из-за травмы
Защитник Ньюкасла Йетро Виллемс не поможет своей команде в заключительной части сезона.
Политика
Песков ответил на слухи о досрочных выборах в Госдуму
Дмитрий Песков ответил на слухи о досрочных выборах в Госдуму.